Призрак в подземельях Львова выдал предупреждение для украинцев: какой знак он оставил

Загадочный призрак, зафиксированный в подземельях Доминиканского монастыря во Львове накануне войны, по словам ученых, мог предупреждать украинцев.

Призраки Львова - призрак выдал предупреждение для украинцев / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Загадочное фото, сделанное в подземельях Доминиканского монастыря во Львове, уже более десяти лет не дает покоя ученым и горожанам. Четкая фигура, похожая на монаха, появилась на снимке накануне войны, что заставило многих задуматься о том, не было ли это предупреждением о будущих трагических событиях для Украины. Об этом говорится в сюжете телеканала 2+2 на YouTube.

Главред выяснил , что известно о призраке Доминиканского собора.

Таинственное фото из подземелья Доминиканского монастыря

Фотография была сделана в подземельях Львовского доминиканского монастыря — одного из старейших и самых мистических мест города.

"Это фото было сделано в подземелье Львовского доминиканского монастыря. На нем видна четкая фигура, даже черты лица, и как-то сложно назвать это оптической иллюзией. Впервые призрак заметили еще в 2014 году, перед началом войны", — отметил ведущий проекта "Загубленный мир" Геннадий Попенко.

Само время появления снимка породило множество вопросов.

"Но мог ли этот призрак быть предвестником будущих потрясений?", — отметил Геннадий Попенко.

Смотрите видео о подземельях Львова:

Подземелья, которым почти 700 лет

В сюжете сообщается, что Доминиканский монастырь — одна из главных исторических визиток Львова. Его подземелья имеют многовековую историю.

"Мы с вами находимся в одном из древнейших, старейших подземелий Львова, которому почти 700 лет. Здесь с конца 14 века и фактически до 1946 года жили монахи-доминиканцы. Здесь были их кельи", — указал старший научный сотрудник Львовского музея истории религии Василий Банах.

Именно в этих подземельях и была зафиксирована загадочная фигура.

Первое знакомство с призраком

Одним из первых, кто увидел странную фотографию, стал сам Василий Банах, который более двух десятилетий работает в музее.

"После очередной экскурсии турист показывает мне фотографию. На снимке были четко видны очертания человеческого лица", — рассказал Банах.

Отмечается, что фигура на фото напоминала монахов, которые жили здесь веками назад.

"Мы знаем, что одежда монахов-доминиканцев была белой, и вот оно напоминало монаха-доминиканца. Я как ученый доверяю только фактам, и мое первое впечатление действительно было очень двояким. Был ли это монах, или действительно случайно турист снял какую-то энергию в форме монаха-доминиканца", — добавил Василий Банах.

Странные явления после захода солнца

Музейные работники признаются, что загадочные события в здании происходят не только на фото.

"Наши кассиры или охранники время от времени видели какие-то силуэты. Что-то такое промелькнуло, похожее на человека, который где-то там в плаще, который, значит, там с какой-то палкой шкутит по всем нашим каменным полам", — указал старший научный сотрудник Львовского музея истории религии Богдан Литвин.

Охранники также слышали шаги после закрытия музея — медленные, похожие на походку пожилого человека.

Предметы двигаются сами по себе

Отдельные инциденты выглядели еще более жутко.

"Иногда книги падают. Причем они падают совершенно из тех мест, где они не должны падать", — поделился директор музея Орест Малец.

Были и значительно более опасные случаи.

"Вазочка поднялась, значит, на высоту так полметра и со всей силы ударилась о керамический умывальник, пробила полностью насквозь этот керамический умывальник", — указал Богдан Литвин.

Почему призрак появился именно перед войной

Ученые обращают внимание на тревожное совпадение во времени.

"Собственно, когда турист зафиксировал это странное явление или монаха-доминиканца, это произошло как раз накануне российского вторжения в Украину, всех этих событий", — утверждает Василий Банах.

Культурологи отмечают, что подобные знаки упоминаются во многих исторических источниках.

"Во всех летописях зафиксировано, что очень часто перед катаклизмами, перед войнами святые места подавали какие-то знаки. Кровоточили иконы, падали кресты, появлялись какие-то другие знамения", — указывает культуролог Громовица Бердник.

Другие жуткие знаки перед трагедиями

В сюжете упоминаются и события января 2014 года, когда после молитвы Папы Римского за мир в Украине хищные птицы напали на "голубей мира". Уже через несколько недель произошли расстрелы Небесной сотни и аннексия Крыма.

Также упоминается случай марта 2022 года в Латвии, когда во время проповеди о войне в Украине внезапно загорелась церковь. Пожарные не нашли никаких следов поджога.

Эти события заставляют многих задуматься: не оставляют ли святые места предупреждения, которые человечество не всегда успевает понять.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" – это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

