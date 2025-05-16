Как Грушевский тремя словами победил Россию и изменил историю Украины - историк

Три слова, написанные Грушевским в заголовке его фундаментального труда, навсегда изменили представление о происхождении украинской нации, указывает историк.

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Как Грушевский тремя словами изменил историю Украины - объяснение историка / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Кто такой Грушевский в истории Украины

Что основал Грушевский

Что сделал для Украины Грушевский

Всего три слова стали историческим вызовом имперской России. Именно так украинский историк и политический деятель Михаил Грушевский заложил фундамент украинской идентичности. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк Александр Алферов, который акцентирует внимание на решающей роли названия главного труда Грушевского - "История Украины-Руси".

Именно эти три слова, по словам эксперта, изменили весь дискурс вокруг происхождения и сущности украинской нации.

Главред выяснил, как Грушевский победил российский имперский дискурс.

"Всего тремя словами Грушевский изменил полностью историю Украины. Он продемонстрировал, что история Украины - это история Руси. Никаких там великорусских историй, Московская Русь, Новгородская. Нет, история Украины - это Русь", - объясняет Александр Алферов.

Историк подчеркивает, что Грушевский, несмотря на научное наследие, охватывающее тысячи страниц, сделал самое сильное заявление не трактатом, а именно названием.

"Даже имея тысячи страниц научных исторических трудов... Михаил Грушевский перевернул всю историю Украины тремя словами", - сказал он.

Почему Грушевского считают отцом украинской истории

До труда Грушевского имперская и советская историография пыталась представить Киевскую Русь как праматерь исключительно российской государственности. Название "История Украины-Руси" стало не только научным, но и политическим заявлением: "Русь" - это история украинских земель, а не московских". Это позволило украинцам претендовать на наследие Киевской Руси как на свое аутентичное, а не одолженное.

Смотрите видео о том, какие слова Грушевского изменили историю Украины:

"Грушевский, который расположен у нас на 50 гривнах, был известным историком, общественно-политическим деятелем... Но его самый большой вклад - это не только трезубец, как герб, а эти три слова", - добавляет Алферов.

Напомним, Михаил Грушевский был председателем Центральной Рады УНР в 1917-1918 годах, а также инициатором принятия Трезубца как государственного символа. Но именно его интерпретация украинской истории - через Русь, а не Московию, - стала идеологическим каркасом для восстановления независимой Украины.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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