Народные избранники жалуются на зарплату в 60 тысяч — нардеп раскрыл причину

Часть народных депутатов от фракции "Слуга народа" испытывает усталость и задумывается о возможности сложить мандаты. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил народный депутат Николай Задорожний.

По его словам, такие настроения существуют среди отдельных парламентариев, хотя и не являются массовыми. Некоторые депутаты, отметил он, "уже ушли бы с этой работы", однако пока продолжают выполнять свои обязанности.

Одной из ключевых причин он назвал вопрос финансовой мотивации. Задорожний подчеркнул, что, несмотря на широко распространенные дискуссии на эту тему, уровень выплат не соответствует нагрузке и ответственности народных избранников.

"Об этом много манипулируют. Действительно, зарплата, по мнению многих коллег, не соответствует уровню ответственности и рисков", — отметил депутат.

Он уточнил, что средний уровень зарплаты народного депутата составляет от 50 до 60 тысяч гривен в зависимости от должности. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты, которые могут достигать около 200 тысяч гривен в год.

В то же время, по словам Задорожнего, эти средства часто не покрывают фактических расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

"В среднем где-то от 50 до 60 тысяч гривен, в зависимости от должности. Плюс были введены депутатские выплаты... Да, около 200 тысяч в год. Но расходы, которые несет депутат, выполняя свои обязанности, иногда бывают выше. Это поездки по стране, проживание, питание, помощь армии", — пояснил он.

