Народные избранники жалуются на зарплату в 60 тысяч — нардеп раскрыл причину

Руслан Иваненко
17 марта 2026, 23:27
/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Часть народных депутатов от фракции "Слуга народа" испытывает усталость и задумывается о возможности сложить мандаты. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил народный депутат Николай Задорожний.

По его словам, такие настроения существуют среди отдельных парламентариев, хотя и не являются массовыми. Некоторые депутаты, отметил он, "уже ушли бы с этой работы", однако пока продолжают выполнять свои обязанности.

Одной из ключевых причин он назвал вопрос финансовой мотивации. Задорожний подчеркнул, что, несмотря на широко распространенные дискуссии на эту тему, уровень выплат не соответствует нагрузке и ответственности народных избранников.

"Об этом много манипулируют. Действительно, зарплата, по мнению многих коллег, не соответствует уровню ответственности и рисков", — отметил депутат.

Он уточнил, что средний уровень зарплаты народного депутата составляет от 50 до 60 тысяч гривен в зависимости от должности. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты, которые могут достигать около 200 тысяч гривен в год.

В то же время, по словам Задорожнего, эти средства часто не покрывают фактических расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

"В среднем где-то от 50 до 60 тысяч гривен, в зависимости от должности. Плюс были введены депутатские выплаты... Да, около 200 тысяч в год. Но расходы, которые несет депутат, выполняя свои обязанности, иногда бывают выше. Это поездки по стране, проживание, питание, помощь армии", — пояснил он.

23:27Украина
Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

20:42Украина
Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

20:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

Последние новости

23:50

РЭБ бессилен: названы дроны РФ, которые могут долететь до центра Киева

23:27

Народные избранники жалуются на зарплату в 60 тысяч — нардеп раскрыл причинуВидео

23:05

Альтернатива поездам: на Днепрпетрровщине разработали новую схему движения автобусов

22:14

В Черкассах зафиксировали опасное загрязнение воздуха: в чём причина

22:08

Рок-н-ролльная любовь: лидер Metallica сделал экстремальное предложение возлюбленной

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливоНе более 1000 в месяц: как будет работать «Нацкешбэк» на топливо
21:54

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

21:43

Вместо заживления — гниение: какие срезы после обрезки не следует обрабатыватьВидео

21:28

"Это пугает": подруга Спирс рассказала о состоянии певицы

21:26

Резкое похолодание охватит Житомирщину: синоптики предупредили о падении температуры

Реклама
21:12

Зеленский удивил короля Великобритании уникальным подарком — о чем речьВидео

20:42

Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

20:42

Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

20:40

Как складывается личная жизнь Melovin после разрыва с женихом: "Нет смысла"

20:28

Когда сажать картофель, чтобы собрать рекордный урожай: эксперты назвали лучшие даты

20:16

В Украине есть область, где живут не по киевскому времени: почему так получилосьВидео

20:04

Вдова Аdam расплакалась из-за вопроса журналистки о муже

19:46

Стубб призвал ЕС задействовать гибкие механизмы: что изменится в санкциях против РФ

19:44

"Нет нефти – нет денег": Орбан выдвинул Украине новый наглый ультиматум

19:28

В США начался раскол из-за Ирана: топ-чиновник подал в отставку

19:14

Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

Реклама
19:10

Почему морские дроны могут стать главной угрозой для флотов НАТО: Невзлин раскрыл нюансмнение

19:08

Работа среди миллионеров: девушка раскрыла странные привычки богачей

18:53

Сын покойного Лесика Турко показал могилу отца

18:53

"Куда делись деньги": Трамп сделал громкое заявление об Украине и её поражении в войнеВидео

18:45

Громкий трансфер в "Динамо": европейский топ-клуб готовит солидный чек за игрока

18:27

Одно простое средство мгновенно уберёт мох: найдется в каждом доме

18:14

"Походят друг другу": Денисенко высказалась про отношения Цимбалюка

18:13

Воры всегда смотрят на это: названа самая уязвимая деталь в доме

18:08

Единственное на Земле море, у которого нет берегов: где оно находится и как такое возможно

18:08

Трамп "набросился" с обвинениями на страны НАТО — что разозлило президента США

17:40

Какую популярную рыбу категорически нельзя есть: в ней огромное количество ртути

17:30

Выход США из НАТО: появился неожиданный сценарий развала Альянса

17:21

Выход США из мирных переговоров: какой "план Б" готовит Европа для Украины

17:17

"Больше работал, чем Дима": Богдан Ступка невзлюбил звезду "Сватов"

17:14

Бананы не будут чернеть неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

17:08

День святого Патрика: лучшие фильмы об Ирландии и ирландцах

16:40

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

16:36

Настоящее "сокровище" из мусорного ведра: один продукт творит чудеса в огороде

16:24

В доме нашли комнату, полностью засыпанную песком: что скрывали владельцы

16:20

Для чего нужно кольцо на шампурах: по назначению его почти не используютВидео

Реклама
16:11

Чем пахнет Наталья Могилевская: певица показала свою парфюмерную коллекциюВидео

16:05

Ходьба для похудения после 50 лет: тренеры назвали эффективную ежедневную норму

15:53

Поздравления с Днем рождения сестре - красивые картинки и лучшие пожелания

15:47

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

15:31

Войну можно заставить закончиться: Зеленский обратился к США с идеями

15:12

Смертельный враг слизней и улиток: какой цветок стоит посадить на участке

15:09

На Тернопольщине станет заметно холоднее: каким будет максимальный "плюс"

15:09

"Семейные узы": внук-беглец Ротару показал долгожданную встречуВидео

14:58

Украина восстановит "Дружбу", но есть важный нюанс: кто профинансирует ремонт

14:49

Россия сократила производство ракет: Зеленский — о планах противника

