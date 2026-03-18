'Украина удивит многих': 'Флеш' рассказал о планах дроноводов в море

Что сказал "Флеш":
- Важную роль играют беспилотные надводные и подводные аппараты
- Россияне будут бояться вывести хотя бы один корабль в открытое море
Украина намерена в 2026-2027 годах добиться контроля над максимально возможной частью акватории Черного моря. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш".
По его словам, такая задача входит в число приоритетных на ближайшие годы. Он отметил, что еще несколько лет назад подобные планы могли показаться нереалистичными, особенно для страны без мощного военно-морского флота.
Тем не менее, как подчеркнул Бескрестнов, ситуация существенно изменилась. Сейчас ключевую роль начинают играть беспилотные надводные и подводные аппараты, а также различные типы воздушных дронов. Дополнительно усиливают возможности современные технологии радиоэлектронной разведки и радиолокации.
"Наша страна в этом направлении удивит многих. А наш враг будет бояться вывести хотя бы один корабль в открытое море из акватории своих портов. Вот увидите", - пообещал советник министра обороны.
Украинское оружие - последние новости
Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины презентовала обновленную версию морских безэкипажных платформ "Sea Baby", которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Эти дроны были привлечены к третьему поражению Крымского моста 3 июня 2025 года.
Концерн Toloka представил большой морской дрон длиной 12 метров - это лишь один из нескольких аппаратов в их линейке. Известно как минимум о трех подводных дронах этого семейства, предназначенных для работы на ближних, средних и дальних дистанциях.
Кроме того, британско-украинский оборонный стартап Trypillian привлек $5 млн инвестиций и уже работает над созданием автономного ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия под названием Trypillian SSG.
О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"
Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".
С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.
