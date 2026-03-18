"Украина удивит многих": "Флеш" рассказал о планах дроноводов в море

Виталий Кирсанов
18 марта 2026, 08:25обновлено 18 марта, 08:56
По словам "Флеша", настала эпоха беспилотных надводных и подводных катеров.
'Украина удивит многих': 'Флеш' рассказал о планах дроноводов в море
"Флеш" рассказал о планах дроноводов в море / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Сергій FLASH | Про технології

Что сказал "Флеш":

  • Важную роль играют беспилотные надводные и подводные аппараты
  • Россияне будут бояться вывести хотя бы один корабль в открытое море

Украина намерена в 2026-2027 годах добиться контроля над максимально возможной частью акватории Черного моря. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш".

По его словам, такая задача входит в число приоритетных на ближайшие годы. Он отметил, что еще несколько лет назад подобные планы могли показаться нереалистичными, особенно для страны без мощного военно-морского флота.

Тем не менее, как подчеркнул Бескрестнов, ситуация существенно изменилась. Сейчас ключевую роль начинают играть беспилотные надводные и подводные аппараты, а также различные типы воздушных дронов. Дополнительно усиливают возможности современные технологии радиоэлектронной разведки и радиолокации.

"Наша страна в этом направлении удивит многих. А наш враг будет бояться вывести хотя бы один корабль в открытое море из акватории своих портов. Вот увидите", - пообещал советник министра обороны.

Украинское оружие - последние новости

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины презентовала обновленную версию морских безэкипажных платформ "Sea Baby", которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Эти дроны были привлечены к третьему поражению Крымского моста 3 июня 2025 года.

Концерн Toloka представил большой морской дрон длиной 12 метров - это лишь один из нескольких аппаратов в их линейке. Известно как минимум о трех подводных дронах этого семейства, предназначенных для работы на ближних, средних и дальних дистанциях.

Кроме того, британско-украинский оборонный стартап Trypillian привлек $5 млн инвестиций и уже работает над созданием автономного ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия под названием Trypillian SSG.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

война в Украине дроны война России и Украины Морские дроны атака дронов
План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко

План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко

Рискованный план США: зачем Трампу необходимо завершение войны в Украине — Politico

"Украина удивит многих": "Флеш" рассказал о планах дроноводов в море

"Украина удивит многих": "Флеш" рассказал о планах дроноводов в море

