Звезда шоу "Голос країни" мобилизовался - детали

Марко Квитка рассказал о подготовке и службе.

Марко Квитка Голос країни - певец пополнил ряды ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/markokvitka

Украинский певец и участник 10 сезона шоу "Голос країни" Марко Квитка пополнил ряды ВСУ. Об этом он сообщил в своем блоге в Instagram после завершения базовой военной подготовки.

"Год начался с опыта, которого я не ожидал. Но так сложилось, и теперь я военнослужащий. Я благодарен за эти два месяца опыта, которые сделали меня сильнее, научили ценить жизнь с новой силой и раскрыли во мне новую сторону — десантника! В десанте солдат должен уметь все, поэтому обучение было интенсивным", - написал Квитка и опубликовала кадры в военной форме.

Марко Квитка также указал, где будет проходить службу. Певец стал частью 46-ой отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ.

Марко Квитка Голос країни - певец пополнил ряды ВСУ / фото: instagram.com/markokvitka

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Что такое Голос країни? Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).

