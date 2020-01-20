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Голос Країни 2020: участники и биографии - кто в какой команде

20 января 2020, 17:49

Премьера шоу Голос країни 2020 состоялась 19 января. Уже определены первые участники, которые будет бороться за победу в прямом эфире. Список участников Голосу Країни 2020 можете посмотреть на Главреде.

Голос Країни 10 сезон
Голос Країни 10 сезон: участники и их биографии / 1+1

В 1 выпуске 10 сезона Голоса Країни на 1+1 тренеры выбрали 8 человек в свои команды и одна девушка стала блогером бэкстейджа шоу.

По правилам каждый из тренеров должен набрать себе в команду ан 16 человек во время кастинга, которые потом будут постепенно отсеиваться в течении шоу. Победитель получит денежный приз, квартиру, и поддержку после того, как станет владельцем титула Голос Країни 2020.

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Команда Тины Кароль

Даниэль Салем - команда Тины Караль

Участник Танце в 2020, ресторатор, ведущий и актер Даниэль Салем, оказывается, еще и поет. Тина Кароль отказалась его отдавать.

Ольга Мельник - команда Тины Кароль

Ольга Мельник из Винницы уже дошла до суперифинала Голоса 6 лет назад, но потом получила тяжелую травму спины, и вместо того, чтобы закрепиться в Киеве, долго вставала на ноги. Она просто взорвала зал пением, и покорила сердца зрилетей.

Команда Димы Monatik

Саша Календа - команда Monatik

Музыкант любитель, который, однако 10 лет занимался музыкой, но не был уверен, что хочет продолжать. Его сомнения разрешились на Голосе.

Сергей Роман - команда Monatik

Певец с Западной Украины, из села Вертеп. Без него не обходится ни одна вечеринка, ни одна свадьба, и односельчане полагают на него надежды.

Лиза Криворучко - команда Monatik

Лиза и Гуляйполя выступает в стиле бурлеск в Дубаи, но мечтала попасть на Голос

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Команда Дана Балана

Василиса Старшова - команда Дана Балана

Ранее Василиса Старшова песа с группировкой Ленинград, и начала собирать для них стадионы. Теперь она решила заняться карьерой в Украине. Она впервые в истории устроила рэп-баттл между судьями.

Назар Яцишин - команда Дана Балана

Назар - школьный учитель истории, который как раз заканчивает еще и обучение. Теперь у него стоит вопрос, куда дальше направить свой взгляд, и он решил пойти в музыку.

Команда Потапа и Насти Каменских

Анастасия Картвелишвили - команда Потапа и Насти

Худрук центра культуры Слобожанщина, в свои 26 лет. Решила, что пришло время зажигать собой сцену в столице. 

Маша Тимошенко стала ведущей бэкстейджа Голоса Країна 10

Блогер с более 900 тысяч подписчиков в YouTube и 600 тысяч в Instagram пришла попробовать свои силы. На ее пение никто не обернулся, но Потап предложил сделать ее ведущей бэкстейджа.

Голос країни 2020 победители 1 кастинга 19-01-2020 смотреть онлайн видео:

Все новые выпуски шоу Голос Країни 2020 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.

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