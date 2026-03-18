Почему нельзя стирать в праздник 19 марта: строгие прметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот высокие тучи
- Что нужно сделать со старыми вещами в этот день
- Почему нельзя стирать 19 марта
19 марта церковь почитает память святых мучеников Хризанта и Дарии. Как сообщает Главред, Хризант был отпрыском знатного римлянина, который принял крещение. Отец женил его на язычнице Дарии. В то же время Хризант уговорил жену принять христианство.
Супруги проповедовали христианскую веру. Однажды их арестовали. Супругов подвергли жестким пыткам и приговорили к смерти. Их живьем зарыли в землю.
Что можно делать 19 марта
- В этот день нужно убрать в доме и выбросить ненужное. Считается, что это освободит место для нового и хорошего.
- В этот день нужно сжечь ненужные вещи на костре. Предки верили, что это очистит вас от негатива.
- В этот день можно гадать на будущее. Нужно обращать на знаки в природе и во снах.
Что нельзя делать 19 марта
1. Нельзя 19 марта стирать. Это может принести в семью несчастья и проблемы.
2. Нельзя 19 марта копать землю. Иначе будет нарушена гармония, что станет причиной плохого урожая.
3. Нельзя 19 марта свататься и жениться. Предки верили, что семья не будет счастливой.
4. Нельзя 19 марта оставлять дома бардак. Иначе это принесет болезни и неприятности.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
