Почему нельзя стирать в праздник 19 марта: строгие прметы

Что можно делать 19 марта. Приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей и болезней.

Что нельзя делать 19 марта

Что можно узнать:

Что значит, если в этот высокие тучи

Что нужно сделать со старыми вещами в этот день

Почему нельзя стирать 19 марта

19 марта церковь почитает память святых мучеников Хризанта и Дарии. Как сообщает Главред, Хризант был отпрыском знатного римлянина, который принял крещение. Отец женил его на язычнице Дарии. В то же время Хризант уговорил жену принять христианство.

Супруги проповедовали христианскую веру. Однажды их арестовали. Супругов подвергли жестким пыткам и приговорили к смерти. Их живьем зарыли в землю.

Что можно делать 19 марта

В этот день нужно убрать в доме и выбросить ненужное. Считается, что это освободит место для нового и хорошего.

В этот день нужно сжечь ненужные вещи на костре. Предки верили, что это очистит вас от негатива.

В этот день можно гадать на будущее. Нужно обращать на знаки в природе и во снах.

Что нельзя делать 19 марта

1. Нельзя 19 марта стирать. Это может принести в семью несчастья и проблемы.

2. Нельзя 19 марта копать землю. Иначе будет нарушена гармония, что станет причиной плохого урожая.

3. Нельзя 19 марта свататься и жениться. Предки верили, что семья не будет счастливой.

4. Нельзя 19 марта оставлять дома бардак. Иначе это принесет болезни и неприятности.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

