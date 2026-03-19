Проехали мимо оккупантов: в ГУР раскрыли подробности дерзкой операции на юге

Руслан Иваненко
19 марта 2026, 01:53
Украинские военные провели операцию в районе Степногорска и заняли важные позиции.
Спецподразделение "Артан" разминировало дорогу / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine, УНИАН

  • Украинские защитники провели наступление под Степногорском
  • Заняты ключевые позиции российских оккупантов
  • Операция готовилась около двух недель

Силы обороны Украины провели наступательную операцию под Степногорском, в результате которой были заняты ключевые позиции российских оккупационных войск. Операция готовилась около двух недель и существенно улучшила тактическое положение украинских войск в регионе.

Боец спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" с позывным "Свят" рассказал в эфире"24 канала", что все привлеченные к операции люди остались живы, а техника вернулась целой:

"Учитывая, что полгода туда никто не заезжал, на пути было очень много мин. Количество противника на этих ключевых участках, где мы высаживали десант, было довольно значительным. Но каждый оккупант, который находился на том участке, был уничтожен и взят в плен".

Использовали погодные условия для успешного продвижения

По словам "Свята", благоприятные погодные условия помогли украинским защитникам быстро добраться до линии боевого столкновения. Впрочем, определенные трудности оставались:

"Самое сложное – это дорога, которая была очень сильно заминирована. Прежде всего ее нужно было разминировать. Когда готовились две недели, мы уделили большое внимание именно нашему пути подъезда, выявлению мин и разминированию его с помощью каких-то средств сброса, дронов".

Разминирование продолжали уже с помощью наземного транспорта. "Свят" также отметил особенности движения украинской техники:

"Прежде всего это была колесная техника, а не гусеничная. Колесная техника едет гораздо тише. Несмотря на то, что работало крупнокалиберное оружие, противник не понял, какие действия происходят".

Как писал Главред, Силы обороны Украины 17 марта смогли нанести наибольшие потери российским оккупационным войскам с начала 2026 года. Всего в рамках вражеского наступления было ликвидировано 1710 оккупантов. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

Кроме того, РФ начала весенне-летнюю наступательную кампанию в Донецкой и Запорожской областях, однако уже за первые полтора суток понесла значительные потери — более 900 военных. Несмотря на густой туман, который должен был обеспечить прикрытие, украинские защитники вместе с подразделениями беспилотных систем сорвали атаки противника на всех направлениях. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

Напомним, что главный акцент враг может сместить на другие участки фронта. В частности, военный эксперт Василий Пехньо отметил, что ключевым направлением во время весенне-летней кампании для российских войск останется Донецкая область, особенно район агломерации Славянск — Краматорск, где активность продолжается еще с конца прошлого

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Проехали мимо оккупантов: в ГУР раскрыли подробности дерзкой операции на юге

Проехали мимо оккупантов: в ГУР раскрыли подробности дерзкой операции на юге

