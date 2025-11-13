Пострадают малообеспеченные: стало известно, где правительство возьмет деньги для "тысячи Зеленского"

Соответствующее постановление правительство планирует принять 13 ноября.

Откуда профинансируют "тысячу Зеленского"

Что известно:

Правительство планирует выплатить по 1000 грн 11 миллионам украинцев

Для финансирования выплат сократят расходы на программы поддержки детей и малообеспеченных семей

Кабмин также изменит порядок использования средств

Кабинет министров Украины готовится принять постановление об одноразовой выплате 1000 грн каждому украинцу в рамках программы "зимняя поддержка". Соответствующий документ, который должен быть утвержден 13 ноября, предусматривает охват 11 миллионов граждан, что потребует 11 млрд грн бюджетных средств.

Финансирование - за счет других социальных программ

Поскольку текущие ресурсы программы "Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства" не покрывают все расходы, правительство Юлии Свириденко предлагает перераспределить финансирование, пишет Экономическая правда. В частности:

Программа "Социальная защита детей и семьи" потеряет 3,042 млрд грн

Программа "Поддержка малообеспеченных семей" - 1,483 млрд грн

Зато расходы на "зимнюю поддержку" увеличат на 4,526 млрд грн.

Изменения в порядке использования средств

Для реализации выплат правительство также планирует внести изменения в порядок использования средств в рамках соответствующей бюджетной программы. Это позволит осуществить выплаты всем желающим, даже несмотря на ограниченные ресурсы.

Что известно о новой 1000 Зеленского - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что украинская программа государственной помощи, инициированная президентом Владимиром Зеленским, предоставляет возможность получить 1 тысячу гривен всем гражданам, находящимся на территории Украины. Этот бонус предусмотрен для поддержки граждан и направлен на стимулирование экономики.

Все украинцы, включая взрослых и детей, получат по 1 000 грн через программу "еПоддержка". Таким образом, семья из пяти человек будет иметь дополнительно 5 000 грн. Эти средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг.

Не все украинцы смогут получить обещанную президентом Зеленским финансовую помощь в размере 1000 гривен. Как сообщает РБК-Украина в статье "Тысяча Зеленского: кто получит помощь от государства и что не так с этой идеей", украинские беженцы, которые находятся за границей, не будут иметь права на эту выплату.

Что такое "тысяча Зеленского" "Тысяча Зеленского" - это программа финансовой поддержки, основанная правительством Украины в рамках мероприятий для помощи гражданам во время экономических трудностей. Программа предусматривает выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен на определенные цели, в частности для поддержки потребительской активности среди граждан. Эти средства могут быть потрачены на определенные категории товаров или услуг, определенные правительством. Основной целью программы является стимулирование экономической активности, помощь гражданам, пострадавшим от экономических кризисов, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

