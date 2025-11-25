Укр
Украина согласилась на уступку в мирном плане США - детали от Financial Times

Юрий Берендий
25 ноября 2025, 16:28
По результатам переговоров украинской и американской делегации в Женеве Украина согласилась на ограничение численности армии до 800 тысяч военных.
Мирный план США - Украина согласилась на существенную уступку

  • Украина согласилась ограничить численность ВСУ до 800 тысяч военных
  • Самые сложные вопросы по плану окончания войны обсудят Трамп и Зеленский

В согласованной в Женеве обновленной версии американского плана завершения войны России против Украины установлено ограничение численности Вооруженных сил Украины до 800 тысяч военнослужащих. Киев согласился на установление такого лимита. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, которые пожелали остаться анонимными, пишет ТСН.

В статье отмечается, что последний вариант плана завершения войны для Украины является менее выгодным для России, поскольку сложные вопросы передаются на личное рассмотрение президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

По информации высокопоставленных чиновников, приближенных к руководству государства, это касается территориальных аспектов и американских гарантий безопасности.

"Киев согласился ограничить свою армию до 800 000 человек", - добавили неназванные украинские чиновники на правах анонимности.

Что является ключевым в мирном плане США - мнение эксперта

Как писал Главред, 28 предложенных Трампом пунктов отнюдь нельзя назвать мирным планом. На самом деле представленный документ является набором требований о фактической капитуляции, которых от Украины добивается Россия - теперь уже вместе со своим самым влиятельным союзником Дональдом Трампом. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир взвода батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий.

Он отметил, что Трамп, по сути, выступает на стороне Путина, а значит - против Украины. Это неприятная, но необходимая для осознания реальность.

"Ключевое в этой капитуляции - следующее. Кроме того, что Россия получает все, а мы не получаем ничего, она еще и избегает любой ответственности, любого наказания за агрессию против Украины, за все военные преступления и нанесенный ею ущерб. Согласно этим 28 пунктам, РФ полностью реабилитируется и амнистируется, возвращается в круг цивилизованных государств, с нее снимаются все санкции. А в качестве вознаграждения она еще и сохраняет за собой все украинские территории, которые смогла захватить, и даже больше", - подчеркнул он.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина предварительно согласилась с мирным предложением, сформированным в ходе женевских консультаций при посредничестве администрации Дональда Трампа. Как сообщил высокопоставленный чиновник США в комментарии CBS News, стороны уже согласовали ключевые пункты документа, и осталось урегулировать лишь технические детали.

В то же время в Кремле заявляют, что не получали обновленного 19-пунктного плана урегулирования. Пресс-секретарь военного преступника Путина Дмитрий Песков отметил, что инициатива Трампа может стать базой для потенциальных переговоров по завершению войны.

В Женеве состоялись переговоры между делегациями Украины, США и ведущих европейских государств, во время которых согласовали новый план из 19 пунктов. Однако наиболее чувствительные политические вопросы Вашингтон и Киев планируют решать уже в рамках прямых переговоров между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает The Telegraph.

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.








