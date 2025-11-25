Переговоры Украины и США по мирному соглашению: у Путина сделали заявление

США не показывали России новую версию мирного плана из 19 пунктов, говорит Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков высказался о подготовке мирного соглашения / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Что известно:

План Трампа может стать основной для переговоров

США не показывали России новую версию мирного плана

Страна-агрессор РФ не получала обновленный мирный план по Украине, состоящий из 19 пунктов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мирный план Дональда Трампа может стать основной для переговоров по прекращению войны в Украине, цитируют его заявление росСМИ.

видео дня

"Сейчас единственное, что есть субстантивное, это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров. И об этом тоже говорил наш президент. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. Настанет черед, и мы этим предметно займемся", — заявил Песков.

Он также отметил, что США не показывали России новую версию мирного плана из 19 пунктов. Он отметил, что план США по прекращению войны уже претерпел изменения, и Москва ждет, когда Вашингтон официально поделится им.

"Мы следим за сообщениями СМИ, тщательно анализируем их, мы понимаем, что идет переговорный процесс американцев с украинцами, мы понимаем, что вносятся какие-то коррективы в тот текст, который опубликован. Мы понимаем, что тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения. В какой-то момент, наверное, настанет время, когда будут осуществляться и наши контакты с американцами, и мы уже официально получим какую-то информацию. Пока никаких новаций у нас в этом плане нет", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, что спецпредставитель президента РФ участвовал в разработке американского плана. Пресс-секретарь Путина прямого ответа не дал, заявив вместо этого, что "предметно" мирный план с Россией не обсуждался. По его словам, план "верстался, в том числе основываясь на тех пониманиях", которые были достигнуты во время переговоров на Аляске. "И он во многом соответствует духу Анкориджа", — добавил он.

Смотрите видео - заявление Пескова:

/ Скриншот

Эксперт о подготовке мирного плана:

Глава Центра общественной аналитики "Вежа" и руководитель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок отметил, какие элементы "мирного плана" Трампа могут быть воплощены в жизнь, если документ утвердят. Он полагает, что пункты, касающиеся территориальных вопросов и уменьшения численности армии, вероятнее всего, будут реализованы. В то же время, по его мнению, требование об официальном статусе русского языка в окончательную версию соглашения, скорее всего, не войдёт.

Мирный план США - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что европейские лидеры приветствуют постоянные усилия США по прекращению войны в Украине. Вместе с тем европейские лидеры обратили внимание на то, что представленный США план нуждается в дополнительной проработке.

Как сообщалось ранее, президент США заявил, что Украина должна принять "мирный план", который предложила Америка, до четверга.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель.

Больше новостей:

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

