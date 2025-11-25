Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Переговоры Украины и США по мирному соглашению: у Путина сделали заявление

Алексей Тесля
25 ноября 2025, 11:06
146
США не показывали России новую версию мирного плана из 19 пунктов, говорит Дмитрий Песков.
Песков, переговоры
Дмитрий Песков высказался о подготовке мирного соглашения / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Что известно:

  • План Трампа может стать основной для переговоров
  • США не показывали России новую версию мирного плана

Страна-агрессор РФ не получала обновленный мирный план по Украине, состоящий из 19 пунктов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мирный план Дональда Трампа может стать основной для переговоров по прекращению войны в Украине, цитируют его заявление росСМИ.

видео дня

"Сейчас единственное, что есть субстантивное, это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров. И об этом тоже говорил наш президент. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. Настанет черед, и мы этим предметно займемся", — заявил Песков.

Он также отметил, что США не показывали России новую версию мирного плана из 19 пунктов. Он отметил, что план США по прекращению войны уже претерпел изменения, и Москва ждет, когда Вашингтон официально поделится им.

"Мы следим за сообщениями СМИ, тщательно анализируем их, мы понимаем, что идет переговорный процесс американцев с украинцами, мы понимаем, что вносятся какие-то коррективы в тот текст, который опубликован. Мы понимаем, что тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения. В какой-то момент, наверное, настанет время, когда будут осуществляться и наши контакты с американцами, и мы уже официально получим какую-то информацию. Пока никаких новаций у нас в этом плане нет", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, что спецпредставитель президента РФ участвовал в разработке американского плана. Пресс-секретарь Путина прямого ответа не дал, заявив вместо этого, что "предметно" мирный план с Россией не обсуждался. По его словам, план "верстался, в том числе основываясь на тех пониманиях", которые были достигнуты во время переговоров на Аляске. "И он во многом соответствует духу Анкориджа", — добавил он.

Смотрите видео - заявление Пескова:

Screenshot
/ Скриншот

Эксперт о подготовке мирного плана:

Глава Центра общественной аналитики "Вежа" и руководитель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок отметил, какие элементы "мирного плана" Трампа могут быть воплощены в жизнь, если документ утвердят. Он полагает, что пункты, касающиеся территориальных вопросов и уменьшения численности армии, вероятнее всего, будут реализованы. В то же время, по его мнению, требование об официальном статусе русского языка в окончательную версию соглашения, скорее всего, не войдёт.

Мирный план США - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что европейские лидеры приветствуют постоянные усилия США по прекращению войны в Украине. Вместе с тем европейские лидеры обратили внимание на то, что представленный США план нуждается в дополнительной проработке.

Как сообщалось ранее, президент США заявил, что Украина должна принять "мирный план", который предложила Америка, до четверга.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель.

Больше новостей:

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дмитрий Песков Мирный план Трампа Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Черниговщина была вся красная": Игнат рассказал новые детали ночной атаки РФ

"Черниговщина была вся красная": Игнат рассказал новые детали ночной атаки РФ

12:20Война
"Американцы были взбешены": известны новые детали переговоров о мире в Женеве - FT

"Американцы были взбешены": известны новые детали переговоров о мире в Женеве - FT

11:36Мир
Ситуация обостряется: РФ хочет окружить Мирноград и перерезать ключевой маршрут - ДШВ

Ситуация обостряется: РФ хочет окружить Мирноград и перерезать ключевой маршрут - ДШВ

11:23Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Последние новости

12:20

"Черниговщина была вся красная": Игнат рассказал новые детали ночной атаки РФ

12:16

"Четкий план": Jerry Heil удивила целью возвращения на Нацотбор Евровидения

12:10

"Трампу глубоко наплевать": появился тревожный сценарий завершения войны

12:06

Легендарную Брижит Бардо снова госпитализировали - что известно

11:43

Нужно ли разделять светлые и темные вещи перед стиркой - окончательный ответВидео

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцевНакроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев
11:40

Почему красивые люди едят виноград - чем он полезен для женщин

11:36

"Американцы были взбешены": известны новые детали переговоров о мире в Женеве - FT

11:32

"Рассталась с самым прекрасным мужчиной": Могилевская сделала громкое признание

11:23

Ситуация обостряется: РФ хочет окружить Мирноград и перерезать ключевой маршрут - ДШВ

Реклама
11:06

Переговоры Украины и США по мирному соглашению: у Путина сделали заявлениеВидео

11:05

Трамп и Зеленский на пороге решающих переговоров по мирному плану - СМИ

11:01

"Шахед прилетел в квартиру": украинские звезды показали, как пережили удар РФ

10:48

Краска может просто слезть: при какой температуре не стоит мыть авто зимой

10:41

После подписания мирного соглашения: Макрон анонсировал развертывание сил обеспечения в Украине

10:40

РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целейФото

10:28

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

10:12

Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

10:07

Взорван носитель лазерного оружия: СМИ о поражении самолета-прототипа РФ А-60

10:03

"Никакого военного смысла": Зеленский раскрыл детали ночного удара РФ по УкраинеФото

09:55

РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионыФото

Реклама
09:50

Какой цвет принесет вам счастье и достаток: ответ спрятан в дате рождения

09:34

Возлюбленная Клопотенко раскрыла правду об их романе - детали

09:26

Почему танцы с бубнами вокруг "мирных планов" закончатся примерно ничеммнение

09:07

"Мы сделали для себя": в Киеве людей не пустили в укрытие во время тревогиВидео

09:02

Фраза "пусть земля будет пухом" имеет совсем другое значение: когда-то ее боялисьВидео

08:59

Гороскоп на завтра 26 ноября: Весам - внезапная прибыль, Тельцам - проблема

08:55

Часть города без тепла, есть перебои в работе транспорта: как живет Киев после атаки РФ

08:16

Переговоры о подготовке мирного плана: у Трампа сделали важное заявление

08:10

Под завалами могут быть люди: в Киеве растет число жертв утреннего обстрела РФФото

07:10

Взрывы в Киеве: РФ запустила по столице Украины "Кинжалы" - что известно

06:56

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены домаФото

06:17

28 пунктов Дмитриева-Виткофа: при чем здесь логика Трампа и наши выборымнение

06:00

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

05:44

На каких оборотах сажевый фильтр "самоочищается": эксперты раскрыли секрет

05:10

Настоящие счастливчики: к каким знакам зодиака придет финансовое благополучие

04:41

Какой кофе пить во время диеты: назван напиток, который помогает держать форму

04:19

Как отмыть гору шампиньонов за считанные секунды - суперский трюк

03:25

"Принципиальный и упрямый": подпишет ли Зеленский мирное соглашение с Путиным

03:03

Хозяевам на заметку - назван топ самых странных вещей, которые делает кот ночьюВидео

02:20

"Паспорт забрали": Сергея Бабкина задержала сербская полиция

Реклама
01:45

Только "воруют" электроэнергию: никогда не оставляйте эти 3 устройства в розетке

01:08

Баллистика и "Кинжалы", Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

00:43

БПЛА над страной, "Калибры" на подлете: какие области под угрозой атаки

24 ноября, понедельник
23:50

РФ готовит массированный удар в ближайшее время - Зеленский предупредил украинцев

23:31

США "забыли" привлечь Украину к передаче мирного плана РФ: в ОП сделали заявление

23:21

Джамала впервые показала лицо полуторагодовалого сына

23:00

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

22:55

Враг вклинивается в тыл: эксперт раскрыл, какой участок фронта оказался под угрозой

22:29

План окончания войны существенно изменился - Зеленский раскрыл детали

22:20

Известный украинский певец признался, что его семья стала больше

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять