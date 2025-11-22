В ЕС 'забраковали' четыре пункта мирного плана Трампа: в Bild узнали детали

Проект плана о мире потребует дополнительной работы, считают лидеры ЕС.

https://glavred.info/world/v-es-zabrakovali-chetyre-punkta-mirnogo-plana-trampa-v-bild-uznali-detali-10717979.html Ссылка скопирована

В ЕС сделали заявление по поводу войны в Украине / коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, Википедия

Главное:

Представленный США план нуждается в дополнительной проработке

европейцы хотят обсудить и пересмотреть как минимум четыре пункта мирного плана

Европейские лидеры приветствуют постоянные усилия США по прекращению войны в Украине и отмечают, что первоначальный проект плана из 28 пунктов содержит важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и прочного мира.

Вместе с тем европейские лидеры обратили внимание на то, что представленный США план нуждается в дополнительной проработке.

видео дня

"Первоначальный проект плана из 28 пунктов содержит важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и прочного мира. Поэтому мы считаем, что этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы. Мы готовы присоединиться к обеспечению устойчивого мира в будущем", - говорится в заявлении.

"Мы четко придерживаемся принципа, что границы не должны меняться силой. Мы также обеспокоены предложенными ограничениями вооруженных сил Украины, которые сделают Украину уязвимой к будущим нападениям", - отметили европейские лидеры.

Кроме того, они настаивают на том, что "внедрение элементов, касающихся Европейского Союза и НАТО, потребует согласия членов ЕС и НАТО соответственно".

"Мы пользуемся этой возможностью, чтобы подчеркнуть решимость нашей постоянной поддержки Украины. Мы будем продолжать тесную координацию с Украиной и США в течение следующих дней", - говорится в заявлении.

Кто подписал обращение:

президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен;

президент Европейского совета Антониу Кошта;

президент Финляндии Александер Стубб;

президент Франции Эмманюэль Макрон;

премьер-министр Ирландии Михал Мартин;

премьер-министр Италии Джорджия Мелони;

премьер-министр Японии Санаэ Такаичи;

премьер-министр Нидерландов Дик Схоф;

премьер-министр Испании Педро Санчес;

премьер-министр Великобритании Кир Стармер;

канцлер ФРГ Фридрих Мерц;

премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Что известно о требованиях европейцев

По информации Bild, европейцы хотят обсудить и пересмотреть как минимум четыре пункта мирного плана президента США Дональда Трампа.

Предложение по разделу территорий (признание всей Донецкой области и Крыма российскими). "Мы ясно придерживаемся принципа, что границы не должны изменяться силой", — говорится в заявлении союзников Украины.

Сокращение украинской армии, которая и так численно уступает российской, до 600 000 военнослужащих (это может сделать Украину "уязвимой").

Гарантии безопасности Украине (европейцы не верят в надёжность формальных обязательств России не нападать на Украину или ЕС в будущем, так как прежние соглашения Кремль уже нарушал).

Будущее замороженных российских активов (европейцы не хотят, чтобы Владимир Путин на них заработал).

Ранее сообщалось о том, что президент США заявил, что Украина должна принять "мирный план", который предложила Америка, до четверга. Трамп считает, что День благодарения, который в США празднуют 27 ноября, является "подходящим временем" для Украины, чтобы согласиться на предложенное США соглашение.

Как сообщалось ранее, в "мирном соглашении", которые Дональд Трамп требует подписать, некоторые фразы, похоже, изначально были написаны на русском языке — в нескольких местах формулировки кажутся традиционными для русского и странными для английского языка.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

Больше новостей:

Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред