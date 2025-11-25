Укр
"Принципиальный и упрямый": подпишет ли Зеленский мирное соглашение с Путиным

Анна Ярославская
25 ноября 2025, 03:25
29
Соглашение о прекращении огня возможно, но реализация некоторых условий может тянуться годами.
Зеленский, Путин
Зеленский не подпишет соглашение с Путиным - Клочок / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Вы узнаете:

  • Какие пункты мирного плана будут выполнятся, а какие - нет
  • Будут ли Путин и Зеленский подписывать соглашение лично

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассказал, будут ли выполняться условия "мирного плана" Трампа, если он будет принят.

К слову, Европейский союз разработал альтернативный мирный план по войне в Украине, который существенно отличается от недавно обнародованного спорного плана с участием США и России. Детальнее читайте в материале: Европейский план мира для Украины "слили" в СМИ: что предусмотрено в документе.

видео дня

Какие пункты будут точно выполнены

По его словам, пункты мирного соглашения, которые касаются территорий и сокращения армии, будут выполняться.

"Потому что содержание армии требует денег, а с финансами у нас, как я уже сказал, серьезные проблемы. Содержать такую армию мы не сможем. Волонтеры после остановки войны также перестанут вытягивать все на себе - давайте будем честными. Тем более, на фоне коррупционных скандалов", - сказал Клочок в интервью Главреду.

С какими пунктами плана возникнут проблемы

Официальный статус русского языка

По мнению эксперта, вряд ли такое требование будет в окончательной редакции мирного плана.

"Допустим, написали: принять закон. Но принимать его будут "русский месяц", то есть долго", - считает Клочок.

Признание территорий

"Вопрос признания каких-то территорий - от нас этого не будут требовать", - сказал эксперт.

Вопрос церкви

"Это будут использовать как инструмент политического "пинг-понга". Россия это прекрасно понимает. И ей не будет принципиально, приняли мы что-то или нет. Наоборот, она это будет использовать для элемента политической битвы внутри Украины. Как они делали в Грузии или Молдове. Они сюда будут закачивать деньги, вернутся разные "мураевы", и здесь начнется такие "качели", что будь здоров", - уверен Клочок.

В какой форме может быть заключен мир

Эксперт считает, что Конституцию Украины никто менять не будет.

По его словам, может быть подписано соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. В качестве приложения к нему может идти какой-то документ с перечнем условий вроде "Минска".

"Написали что-то - и дальше создается группа, которая встречается, обсуждает, выполнено или не выполнено. И это может тянуться годами", - объяснил он.

Будет ли подписание документа между Путиным и Зеленским

Клочок поставил под сомнение перспективу того, что президент Украины Зеленский лично будет подписывать любое соглашение с главой РФ Путиным.

"Он на это не пойдет - он очень принципиальный и упрямый, мы это хорошо знаем. Для него это фактически политическое самоубийство, а Зеленский очень заботится о своей репутации. Поэтому кто-то другой может подписать соглашение об остановке боевых действий по его поручению", - сказал он.

Клочок напомнил, что Минские соглашения подписывал экс-президент Украины Леонид Кучма.

"Так же и Зеленский может назначить уполномоченного. Но я не считаю это проблемой. Проблема - это то, что будет после. И качели в Украине будут такие, что мы еще много об этом будем говорить", - отметил он.

Мирный план США и переговоры в Женеве

Как писал Главред со ссылкой на The Washington Post, президент США Дональд Трамп не был вовлечен в детали "мирного плана" из 28 пунктов, который разработала его администрация в рамках усилий по урегулированию развязанной РФ войны против Украины. Неназванный американский чиновник сообщил изданию о "хаосе", который царил в американской администрации.

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по завершению войны России и Украины. Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что установленный Трампом срок до 27 ноября, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. Американская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

По данным Reuters, официальные лица США и Украины обсуждают возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Возможно, визит состоится уже на этой неделе.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Подпишет ли Россия мирные соглашения: мнение военного

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что Россия не заинтересована в реальном мире и не подпишет ни одного мирного договора.

По его словам, детали мирного плана Трампа до сих пор неизвестны. По его мнению, европейские партнеры приложат максимум усилий, чтобы защитить позицию Киева, однако сейчас продолжается давление со стороны партнеров, которые пытаются найти компромисс между Вашингтоном и Киевом.

"Я убежден, что Россия не подпишет ни одного документа. Они в этом не заинтересованы на текущий момент", - сказал командир в эфире Ранок.LIVE.

Другие новости:

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

