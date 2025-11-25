После подписания мирного соглашения: Макрон анонсировал развертывание сил обеспечения в Украине

В состав этих сил войдут британские, французские и турецкие военные.

После подписания мирногосоглашения в Украине будут развернуты так называемые силы обеспечения вне линий фронта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во вторник в прямом эфире RTL. Развертывание произойдет не во время боевых действий, а уже в условиях достигнутого мирного соглашения, и предусматривает работу в таких городах, как Киев и Одесса.

Кто войдет в состав сил обеспечения

По словам Макрона, в контингент войдут британские, французские и турецкие военные, которые будут выполнять задачи по подготовке украинских подразделений и помогать в обеспечении безопасности ключевых объектов. Развертывание будет происходить в рамках межправительственной коалиции, а не под эгидой НАТО.

Формат и международная поддержка

Официально объявлено, что около двадцати стран уже выразили готовность присоединиться к инициативе. Коалиция должна координировать учебные программы, логистическую поддержку и меры по охране критической инфраструктуры в мирный период.

Эксперты ожидают, что присутствие международных сил обеспечения может способствовать быстрой стабилизации ситуации в ключевых городах, облегчить координацию гуманитарных и логистических потоков и повысить уровень подготовки местных подразделений. В то же время успех инициативы будет зависеть от четкого мандата и слаженной работы стран-участниц.

Согласится ли Россия на мирный план - мнение военного

Как писал Главред, Россия не стремится к настоящему миру и не пойдет на подписание никакого мирного соглашения. Об этом заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире Ранок.LIVE.

Он отметил, что содержание "мирного плана Трампа" до сих пор остается неизвестным, но Украина вместе с партнерами уже работает над тем, чтобы любые возможные договоренности основывались на принципах справедливости.

По его словам, европейские союзники будут прилагать максимальные усилия, чтобы отстоять интересы Киева, хотя сейчас ощутимо давление со стороны партнеров, которые пытаются найти компромисс между США и Украиной.

Подготовка мирного соглашения: новости по теме

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что установленный Трампом срок, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. Американская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

Напомним, ранее сообщалось о том, что официальные лица США и Украины обсуждали возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США.

Как сообщал Главред, 23 ноября в Женеве состоялась первая встреча украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио и его командой относительно американского плана завершения войны.

Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

