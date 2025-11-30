РФ лишилась возможности выводить людей в космос: детали катастрофы на Байконуре

При запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса.

На Байконуре произошла крупная авария / Коллаж Главред, фото Роскосмос, Telegram

Главное:

На Байконуре произошла крупная авария

РФ лишилась возможности отправлять людей в космос

На космодроме Байконур произошла крупная авария 27 ноября 2025 года во время пуска ракеты "Союз МС-28" с тремя космонавтами на борту.

Несмотря на то, что ракета сумела взлететь, на стартовое сооружение №31 (в его газоотводный лоток) упала кабина обслуживания 8У216, пишет Naked Science.

Кабиной обслуживания называют выдвигающуюся из бетонной стены газохода (сооружения, по которому от ракеты отводят газы) конструкцию в несколько уровней.

Следовательно, падение кабины обслуживания в газоход практически исключает запланированный запуск грузового корабля "Прогресс" к МКС в декабре 2025 года. Более важно другое: оно исключает вообще любой запуск с территории РФ до завершения существенных работ на Земле, включая грузовой.

Отмечается, что кабина обслуживания 8У216 — давно не серийное изделие. Работы по восстановлению могут растянуться не на один месяц.

Подробности аварии на Байконуре

В профильной Facebook-группе "Антонов" отмечают, что особенностью пускового стола для ракет-носителей "Союз" является углубление установленной ракеты ниже поверхности земли для доступа к нижней части ракеты для заправки и обслуживания, что требовало создания кабины обслуживания. Перед запуском ракеты она отводится в специальную нишу и закрепляется там.

"Однако, во время запуска 27 ноября 2025 года РН "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28", это устройство по очень, очень неизвестным причинам не было отведено в нишу, а оставалось под ракетой", - поясняется в публикации.

Отмечается, что у россиян что-то пошло не по плану: "Выхлоп одновременно работающих двигателей первой и второй ступеней выпалил все в "кабине обслуживания", а саму железную конструкцию вырвал и обрушил в газоотводящий лоток, где она и валяется покрученная".

/ Facebook "Антонов"

Также подчеркивается, что 31-я площадка — единственная, откуда россияне могли совершать пилотируемые запуски. Поэтому теперь, впервые с 1961 года, у РФ нет возможности отправлять людей в космос.

В комментариях пользователи уточняют, что все оборудование участка 31 производилось на заводе НКМЗ в Краматорске Донецкой области. "Проектирование было в Москве, на КБОМ, и проектная документация на оборудование осталась там. Но производственная документация - в Краматорске, если, конечно, она еще не уничтожена самими россиянами при обстрелах. То есть, изготовить новое оборудование россияне не смогут без большой подготовительной работы, которая возьмет годы", - пишут в комментариях.

/ Скриншот

Взрыв на ракетном полигоне: катастрофа в РФ

Днём 28 ноября на космодроме "Ясное" в Оренбургской области РФ произошёл мощный взрыв. Оттенок облака, поднявшегося после инцидента, указывает на возможное присутствие сильнодействующих токсичных веществ, например ракетного топлива. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как в небо поднимается огромное облако ярко-оранжевого, "ядовитого" оттенка.

Ранее сообщалось, что в России вспыхнул мощный пожар на важном объекте Роскосмоса. Завод является ключевым звеном в производстве микросхем. Кроме того, он обеспечивает российских разведчиков системами управления.

Как писал ранее Главред, хакеры Anonymous взломали систему управления спутниками Роскосмоса. Россия больше не контролирует свои спутники.

Об источнике: Naked Science Научно-популярное издание, существующее с 2013 года. На страницах которого публикуют последние новости науки и техники, научно-познавательные статьи, интервью с учеными, видеотрансляции.

