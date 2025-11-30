Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

РФ лишилась возможности выводить людей в космос: детали катастрофы на Байконуре

Алексей Тесля
30 ноября 2025, 16:28
16
При запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса.
Байконур
На Байконуре произошла крупная авария / Коллаж Главред, фото Роскосмос, Telegram

Главное:

  • На Байконуре произошла крупная авария
  • РФ лишилась возможности отправлять людей в космос

На космодроме Байконур произошла крупная авария 27 ноября 2025 года во время пуска ракеты "Союз МС-28" с тремя космонавтами на борту.

Несмотря на то, что ракета сумела взлететь, на стартовое сооружение №31 (в его газоотводный лоток) упала кабина обслуживания 8У216, пишет Naked Science.

видео дня

Кабиной обслуживания называют выдвигающуюся из бетонной стены газохода (сооружения, по которому от ракеты отводят газы) конструкцию в несколько уровней.

Следовательно, падение кабины обслуживания в газоход практически исключает запланированный запуск грузового корабля "Прогресс" к МКС в декабре 2025 года. Более важно другое: оно исключает вообще любой запуск с территории РФ до завершения существенных работ на Земле, включая грузовой.

Отмечается, что кабина обслуживания 8У216 — давно не серийное изделие. Работы по восстановлению могут растянуться не на один месяц.

Подробности аварии на Байконуре

В профильной Facebook-группе "Антонов" отмечают, что особенностью пускового стола для ракет-носителей "Союз" является углубление установленной ракеты ниже поверхности земли для доступа к нижней части ракеты для заправки и обслуживания, что требовало создания кабины обслуживания. Перед запуском ракеты она отводится в специальную нишу и закрепляется там.

"Однако, во время запуска 27 ноября 2025 года РН "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28", это устройство по очень, очень неизвестным причинам не было отведено в нишу, а оставалось под ракетой", - поясняется в публикации.

Отмечается, что у россиян что-то пошло не по плану: "Выхлоп одновременно работающих двигателей первой и второй ступеней выпалил все в "кабине обслуживания", а саму железную конструкцию вырвал и обрушил в газоотводящий лоток, где она и валяется покрученная".

Screenshot
/ Facebook "Антонов"

Также подчеркивается, что 31-я площадка — единственная, откуда россияне могли совершать пилотируемые запуски. Поэтому теперь, впервые с 1961 года, у РФ нет возможности отправлять людей в космос.

В комментариях пользователи уточняют, что все оборудование участка 31 производилось на заводе НКМЗ в Краматорске Донецкой области. "Проектирование было в Москве, на КБОМ, и проектная документация на оборудование осталась там. Но производственная документация - в Краматорске, если, конечно, она еще не уничтожена самими россиянами при обстрелах. То есть, изготовить новое оборудование россияне не смогут без большой подготовительной работы, которая возьмет годы", - пишут в комментариях.

Screenshot
/ Скриншот

Взрыв на ракетном полигоне: катастрофа в РФ

Днём 28 ноября на космодроме "Ясное" в Оренбургской области РФ произошёл мощный взрыв. Оттенок облака, поднявшегося после инцидента, указывает на возможное присутствие сильнодействующих токсичных веществ, например ракетного топлива. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как в небо поднимается огромное облако ярко-оранжевого, "ядовитого" оттенка.

Ранее сообщалось, что в России вспыхнул мощный пожар на важном объекте Роскосмоса. Завод является ключевым звеном в производстве микросхем. Кроме того, он обеспечивает российских разведчиков системами управления.

Как писал ранее Главред, хакеры Anonymous взломали систему управления спутниками Роскосмоса. Россия больше не контролирует свои спутники.

Больше новостей:

Об источнике: Naked Science

Научно-популярное издание, существующее с 2013 года. На страницах которого публикуют последние новости науки и техники, научно-познавательные статьи, интервью с учеными, видеотрансляции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Роскосмос Байконур
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощные взрывы под Бердянском: ГУР уничтожило кадыровцев из "Ахмата"

Мощные взрывы под Бердянском: ГУР уничтожило кадыровцев из "Ахмата"

15:24Украина
Возвращение к 2021 году невозможно: в СНБО рассказали, к чему готовиться украинцам

Возвращение к 2021 году невозможно: в СНБО рассказали, к чему готовиться украинцам

15:06Война
Холода уже мчатся в Украину: синоптик сказала, когда изменится погода

Холода уже мчатся в Украину: синоптик сказала, когда изменится погода

14:28Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько объектов, начался пожар

Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько объектов, начался пожар

Последние новости

16:44

Замужняя Екатерина Тышкевич заговорила о новой свадьбе

16:28

РФ лишилась возможности выводить людей в космос: детали катастрофы на Байконуре

16:24

Тариф на газ с января 2026: какую сумму увидят украинцы в платежках

16:19

Эксперты предупредили о скрытой опасности от новогодних елок - что произошлоВидео

15:43

Одна ошибка может ухудшить контроль над авто: специалисты предупредили водителей

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
15:33

Сотни людей их сейчас носят: какие украинские фамилии имеют еврейские корни

15:24

Мощные взрывы под Бердянском: ГУР уничтожило кадыровцев из "Ахмата"Видео

15:17

Не оставляет Галкина: новые фото юмориста "спровоцировали" Лободу

15:13

Кто встретит свою судьбу в начале декабря: астрологи назвали ТОП-5 знаков

Реклама
15:06

Возвращение к 2021 году невозможно: в СНБО рассказали, к чему готовиться украинцам

14:28

Холода уже мчатся в Украину: синоптик сказала, когда изменится погода

14:08

Кремль принял новую стратегию по оккупированным территориям Украины - чего ожидать

13:59

Ежемесячно дополнительно 870 грн: кто из украинских пенсионеров получит доплату

13:27

"Просто разбивает все в пух и прах": названо лучшее авто 2025 года

13:23

"Подняли флаг РФ": командующий ДШВ сделал жесткое заявление о "потере Покровска"

13:12

Выдержит даже -20 градусов: как сделать дешевый омыватель стекла для авто домаВидео

12:59

Не прошел "кастинг вер": какая комичная причина помешала Владимиру принять ислам

12:50

Гороскоп Таро на завтра 1 декабря: Овнам - хороший день, Девам - доверять

12:44

"Трамп готовит ловушку для Украины": раскрыт замысел россиян относительно переговоров

12:31

Украинские силы оттеснили РФ на ключевом направлении и пошли вперед – ISW

Реклама
12:18

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

11:58

"Война не закончится": Залужный предупредил о решающем ударе, который готовит Россия

11:45

Можно ли гадать и вредить на Андрея: священник дал однозначный ответВидео

11:43

В РФ жестко взялись за Долину и отменяют везде, где только можно

11:32

Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько объектов, начался пожарВидео

11:26

Китай должен склонить Россию к прекращению войны: на кону важный визит и решение

10:27

Тысячи дронов и бомб против украинцев: Зеленский ответил на удар по ВышгородуВидео

10:16

Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

09:55

Температура упадет до -5 градусов: какой будет погода в первые дни декабря

09:55

Все движется к завершению, нам нужно продержаться три месяцамнение

09:50

Действительно ли крах линии фронта в Украине неизбежен: в ISW дали четкий прогноз

09:30

Прошел через настоящий ад: погиб сержант разведки "Кинг"Эксклюзив

09:08

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

08:55

РФ жестоко атаковала Киевщину: горит многоэтажка, есть погибшие и пострадавшие

08:13

У Путина не осталось шансов не пойти на мир: РФ поставили жесткий ультиматум

05:37

Скорлупа слетит сама: повар рассказал, как быстро почистить вареные яйца

04:47

"Две сильные любви": Ольга Мартыновская сделала заявление об отношениях

03:41

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

02:21

Больше вреда чем пользы: какие продукты эксперты не советуют мыть перед приготовлением

01:33

Поймают волну удачи: какие знаки зодиака будут самыми счастливыми в сезон Стрельца

Реклама
29 ноября, суббота
23:48

Как правильно прогревать дизельные и бензиновые двигатели - названо точное время

23:09

Украина проведет "решающие" переговоры с США: в СМИ раскрыли дату и место

22:05

Посланник Путина тайно соблазнял команду Трампа выгодами от "дружбы" с РФ - WSJ

21:00

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

20:11

10 часов пролежало под плитой: в Киевской области спасли еще одну жизньФото

19:52

Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз

19:51

"Что даст горстка Tomahawk": в WSJ раскрыли, как Уиткофф блокировал поставки ракет

19:25

В Покровске оборонительная операция существенно затруднена: в ДШВ раскрыли причину

18:53

Часов в темноте будет значительно больше: новые графики отключения света на 30 ноября

18:19

"Был моим другом до и будет после": Ермак впервые прокомментировал увольнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять