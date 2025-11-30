РФ лишилась возможности выводить людей в космос: детали катастрофы на Байконуре

Главное:
- На Байконуре произошла крупная авария
- РФ лишилась возможности отправлять людей в космос
На космодроме Байконур произошла крупная авария 27 ноября 2025 года во время пуска ракеты "Союз МС-28" с тремя космонавтами на борту.
Несмотря на то, что ракета сумела взлететь, на стартовое сооружение №31 (в его газоотводный лоток) упала кабина обслуживания 8У216, пишет Naked Science.
Кабиной обслуживания называют выдвигающуюся из бетонной стены газохода (сооружения, по которому от ракеты отводят газы) конструкцию в несколько уровней.
Следовательно, падение кабины обслуживания в газоход практически исключает запланированный запуск грузового корабля "Прогресс" к МКС в декабре 2025 года. Более важно другое: оно исключает вообще любой запуск с территории РФ до завершения существенных работ на Земле, включая грузовой.
Отмечается, что кабина обслуживания 8У216 — давно не серийное изделие. Работы по восстановлению могут растянуться не на один месяц.
Подробности аварии на Байконуре
В профильной Facebook-группе "Антонов" отмечают, что особенностью пускового стола для ракет-носителей "Союз" является углубление установленной ракеты ниже поверхности земли для доступа к нижней части ракеты для заправки и обслуживания, что требовало создания кабины обслуживания. Перед запуском ракеты она отводится в специальную нишу и закрепляется там.
"Однако, во время запуска 27 ноября 2025 года РН "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28", это устройство по очень, очень неизвестным причинам не было отведено в нишу, а оставалось под ракетой", - поясняется в публикации.
Отмечается, что у россиян что-то пошло не по плану: "Выхлоп одновременно работающих двигателей первой и второй ступеней выпалил все в "кабине обслуживания", а саму железную конструкцию вырвал и обрушил в газоотводящий лоток, где она и валяется покрученная".
Также подчеркивается, что 31-я площадка — единственная, откуда россияне могли совершать пилотируемые запуски. Поэтому теперь, впервые с 1961 года, у РФ нет возможности отправлять людей в космос.
В комментариях пользователи уточняют, что все оборудование участка 31 производилось на заводе НКМЗ в Краматорске Донецкой области. "Проектирование было в Москве, на КБОМ, и проектная документация на оборудование осталась там. Но производственная документация - в Краматорске, если, конечно, она еще не уничтожена самими россиянами при обстрелах. То есть, изготовить новое оборудование россияне не смогут без большой подготовительной работы, которая возьмет годы", - пишут в комментариях.
Взрыв на ракетном полигоне: катастрофа в РФ
Днём 28 ноября на космодроме "Ясное" в Оренбургской области РФ произошёл мощный взрыв. Оттенок облака, поднявшегося после инцидента, указывает на возможное присутствие сильнодействующих токсичных веществ, например ракетного топлива. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как в небо поднимается огромное облако ярко-оранжевого, "ядовитого" оттенка.
Ранее сообщалось, что в России вспыхнул мощный пожар на важном объекте Роскосмоса. Завод является ключевым звеном в производстве микросхем. Кроме того, он обеспечивает российских разведчиков системами управления.
Как писал ранее Главред, хакеры Anonymous взломали систему управления спутниками Роскосмоса. Россия больше не контролирует свои спутники.
