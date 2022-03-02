Хакеры Anonymous взломали систему управления спутниками Роскосмоса

Россия больше не контролирует свои спутники.
Связанная с Anonymous группа хакеров NB65 сломала систему управления спутниками Роскосмоса.
"Хакерская группа NB65, аффилированная с Anonymous, закрыла Центр управления Роскосмоса", - говорится в сообщении Anonymous в соцсетях.
Отмечается, что Россия больше не контролирует свои собственные спутники-шпионы.
Напомним, ранее хакеры данной группы "положили" официальные сайты главных ведомств России. 26 февраля не открывались сайты российского Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны РФ.
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Автор: Ульяна Полищук