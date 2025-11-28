Укр
Гигантское ядовитое облако: в РФ вероятный запуск МБР закончился катастрофой

Алексей Тесля
28 ноября 2025, 20:04
После взрыва в воздух поднялось огромное облако ядовито-оранжевого цвета.
Сармат
В РФ прошли неудачные ракетные запуски / Коллаж Главред, фото скриншот

Главное:

  • Взрыв произошел на космодроме в Оренбургской области
  • Возможно потерпели неудачу пуски МБР РС-28 Сармат

Мощный взрыв произошел на космодроме "Ясное" в Оренбургской области РФ днем 28 ноября.

Как пишет Defense Express, цвет облака после взрыва характерен чему-то очень ядовитому и токсичному, например – ракетному топливу.

видео дня

На опубликованном в соцсетях видео видно, что в воздух поднялось огромное облако ядовито-оранжевого цвета.

"Такой цвет присущ только ракетам, которые используют довольно токсичное топливо. Так называемую пару азотный тетраоксид и несимметричный диметилгидразин, которые более известны под названиями "амил" и "гептил". Именно "амил" и "гептил" используется в топливе целого ряда советских и теперь российских ракет", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что такое же топливо используют российские космические ракеты "Протон". Используемое на них топливо крайне токсичное и мутагенное: после каждого запуска "Протона" Казахстан выставлял России счет на 70-90 млн долларов на ликвидацию последствий.

сармат инфографика
/ Инфографика: Главред

Также уточняется, что страна-агрессора РФ использует космодром Ясное как ракетную пусковую базу, одну из 11 в России, откуда можно запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

"Но все становится на свои места, если сделать предположение, что это были очередные неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат",- указывают авторы материала.

Смотрите видео - катастрофа с запуском ракеты в РФ:

Screenshot
/ Скриншот

Ядерные испытания РФ: мнение эксперта

По словам аналитика Александра Кочеткова, в Кремле всерьёз опасаются, что реальные испытания ядерного оружия могут показать его несостоятельность. Иными словами, существует риск, что проверки выявят: российский ядерный арсенал не находится в состоянии, позволяющем представлять собой реальную угрозу. Такой исход стал бы очевиден всем ядерным державам одновременно, что для Москвы крайне нежелательно.

Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал угрозы применения ядерного оружия, которые озвучивал бывший президент РФ Дмитрий Медведев. Трамп не выбирал выражений и прямо назвал Медведева "тупым человеком" в ходе встречи с американскими военными.

Напомним, после этого Трамп посоветовал Медведеву "следить за словами". Впрочем, Медведев не уследил за словами, и пригрозил Трампу российским ядерным оружием.

Ранее сообщалось о том, что после этого Трамп отправил две атомные подводные лодки ближе к берегам России.

О источнике: Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

