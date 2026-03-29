Россия содрогается от взрывов: там заявляют о самой массированной атаке на Таганрог

Инна Ковенько
29 марта 2026, 23:31
Регион подвергся массированной атаке дронов, также была объявлена ракетная тревога.
В Таганроге раздаются мощные взрывы
В Таганроге раздаются мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • В Ростовской области РФ раздаются мощные взрывы
  • Под массированной атакой оказался город Таганрог
  • На город летят как дроны, так и ракеты

Вечером 29 марта Таганрог оказался под массированной украинской атакой. Местные жители жалуются на ракетно-дроновый обстрел.

В городе была объявлена угроза ударов БПЛА и ракетная опасность, сообщают пропагандистские российские СМИ.

Что известно об атаке на Таганрог

После 8 часов вечера в Ростовской области объявили воздушную тревогу, а уже около 21 часа жители города начали сообщать о серии взрывов в разных частях города. По словам местных жителей, в небе были видны вспышки, раздавались очереди из стрелкового оружия и звуки двигателей. Также россияне отмечали, что во время атаки несколько раз пропадал свет.

В то же время мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила, что в городе якобы работает ПВО. Однако никаких подробностей чиновница не раскрыла.

Тем не менее, по данным пабликов, после взрывов зафиксированы попадания и пожар в районе Паркового переулка.

В сети предполагают, что это может быть самый массированный удар по Таганрогу с начала полномасштабного вторжения. Отмечается, что на город летят как дроны, так и ракеты. По сообщениям очевидцев, взрывов было не менее десяти, и они охватили разные части города.

Атаки на РФ — новости по теме

Как писал Главред, ранее беспилотники массово атаковали город Выборг в Ленинградской области РФ. В результате атаки дронов на судостроительный завод был поврежден патрульный ледокол проекта 23550. Также местные жители сообщали о пожаре на территории предприятия — загорелось сухогрузное судно. Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горело здание.

Напомним, что ранее Россию массово атаковали дроны. Под ударом оказались сразу девять районов Ростовской области, стратегические объекты Саратовской области и подступы к Москве.

Ранее в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

Читайте также:

Таганрог взрыв в России атака дронов
Россия содрогается от взрывов: там заявляют о самой массированной атаке на Таганрог

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

