Россия содрогается от взрывов: там заявляют о самой массированной атаке на Таганрог

Регион подвергся массированной атаке дронов, также была объявлена ракетная тревога.

В Таганроге раздаются мощные взрывы

Кратко:

В Ростовской области РФ раздаются мощные взрывы

Под массированной атакой оказался город Таганрог

На город летят как дроны, так и ракеты

Вечером 29 марта Таганрог оказался под массированной украинской атакой. Местные жители жалуются на ракетно-дроновый обстрел.

В городе была объявлена угроза ударов БПЛА и ракетная опасность, сообщают пропагандистские российские СМИ.

Что известно об атаке на Таганрог

После 8 часов вечера в Ростовской области объявили воздушную тревогу, а уже около 21 часа жители города начали сообщать о серии взрывов в разных частях города. По словам местных жителей, в небе были видны вспышки, раздавались очереди из стрелкового оружия и звуки двигателей. Также россияне отмечали, что во время атаки несколько раз пропадал свет.

В то же время мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила, что в городе якобы работает ПВО. Однако никаких подробностей чиновница не раскрыла.

Тем не менее, по данным пабликов, после взрывов зафиксированы попадания и пожар в районе Паркового переулка.

В сети предполагают, что это может быть самый массированный удар по Таганрогу с начала полномасштабного вторжения. Отмечается, что на город летят как дроны, так и ракеты. По сообщениям очевидцев, взрывов было не менее десяти, и они охватили разные части города.

