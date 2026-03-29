Россия содрогается от взрывов: там заявляют о самой массированной атаке на Таганрог

Кратко:
- В Ростовской области РФ раздаются мощные взрывы
- Под массированной атакой оказался город Таганрог
- На город летят как дроны, так и ракеты
Вечером 29 марта Таганрог оказался под массированной украинской атакой. Местные жители жалуются на ракетно-дроновый обстрел.
В городе была объявлена угроза ударов БПЛА и ракетная опасность, сообщают пропагандистские российские СМИ.
Что известно об атаке на Таганрог
После 8 часов вечера в Ростовской области объявили воздушную тревогу, а уже около 21 часа жители города начали сообщать о серии взрывов в разных частях города. По словам местных жителей, в небе были видны вспышки, раздавались очереди из стрелкового оружия и звуки двигателей. Также россияне отмечали, что во время атаки несколько раз пропадал свет.
В то же время мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила, что в городе якобы работает ПВО. Однако никаких подробностей чиновница не раскрыла.
Тем не менее, по данным пабликов, после взрывов зафиксированы попадания и пожар в районе Паркового переулка.
В сети предполагают, что это может быть самый массированный удар по Таганрогу с начала полномасштабного вторжения. Отмечается, что на город летят как дроны, так и ракеты. По сообщениям очевидцев, взрывов было не менее десяти, и они охватили разные части города.
Как писал Главред, ранее беспилотники массово атаковали город Выборг в Ленинградской области РФ. В результате атаки дронов на судостроительный завод был поврежден патрульный ледокол проекта 23550. Также местные жители сообщали о пожаре на территории предприятия — загорелось сухогрузное судно. Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горело здание.
Напомним, что ранее Россию массово атаковали дроны. Под ударом оказались сразу девять районов Ростовской области, стратегические объекты Саратовской области и подступы к Москве.
Ранее в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.
