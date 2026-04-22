Россия запустила дроны с 7 направлений: Украина подвергается массированной атаке

Что известно:
- РФ атаковала Украину дронами
- Россияне запустили более 200 дронов с 7 направлений
- Зафиксированы попадания "Шахидов" и падение обломков
Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. Враг запустил 215 дронов различных типов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Враг запустил дроны с разных направлений:
- Курск,
- Орел,
- Брянск,
- Миллерово,
- Приморск-Ахтарск,
- Шаталово,
- Чауда.
Нашим защитникам удалось уничтожить и подавить 189 вражеских дронов на севере, юге и востоке Украины.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Однако в 13 точках были зафиксированы попадания 24 ударных дронов. Падение обломков зафиксировано в 6 точках.
Удары по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Россия атаковала инфраструктуру в Запорожской области. Известно о погибшем и одном раненом. За сутки оккупанты нанесли 511 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области.
Впоследствии министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил, что россияне атаковали железнодорожную станцию Запорожье-Левое. Под ударом оказался сортировочный парк. В момент удара на путях находился поезд с электровозом.
Также известно, что Россия нанесла удар по Днепру, в городе вспыхнули пожары. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
