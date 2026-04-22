Россия запустила дроны с 7 направлений: Украина подвергается массированной атаке

Ангелина Подвысоцкая
22 апреля 2026, 10:50
Российские оккупанты запустили 215 дронов для нанесения ударов по Украине.
Россия атаковала Украину дронами

Что известно:

  • РФ атаковала Украину дронами
  • Россияне запустили более 200 дронов с 7 направлений
  • Зафиксированы попадания "Шахидов" и падение обломков

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. Враг запустил 215 дронов различных типов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Враг запустил дроны с разных направлений:

  • Курск,
  • Орел,
  • Брянск,
  • Миллерово,
  • Приморск-Ахтарск,
  • Шаталово,
  • Чауда.
РФ атаковала Украину дронами / фото: Воздушные силы ВСУ

Нашим защитникам удалось уничтожить и подавить 189 вражеских дронов на севере, юге и востоке Украины.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

БПЛА "Шахед"

Однако в 13 точках были зафиксированы попадания 24 ударных дронов. Падение обломков зафиксировано в 6 точках.

Как сообщал Главред, Россия атаковала инфраструктуру в Запорожской области. Известно о погибшем и одном раненом. За сутки оккупанты нанесли 511 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области.

Впоследствии министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил, что россияне атаковали железнодорожную станцию Запорожье-Левое. Под ударом оказался сортировочный парк. В момент удара на путях находился поезд с электровозом.

Также известно, что Россия нанесла удар по Днепру, в городе вспыхнули пожары. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

