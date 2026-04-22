Взрывы на Запорожье: РФ атаковала инфраструктуру, есть жертва и раненый

РФ нанесла удар по Запорожской области

Утром в среду, 22 апреля, российская оккупационная армия атаковала транспортную инфраструктуру Запорожской области. Известно о погибшем и одном раненом человеке. Об этом рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"В результате вражеского удара по транспортной инфраструктуре один мужчина погиб. Еще один человек получил ранение", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, Федоров предупреждал об угрозе беспилотников и КАБов для Запорожской области.

По состоянию на 09:05 глава ОВА заявлял об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена ​​воздушная тревога.

Обновлено. Один человек погиб, еще восемь - получили ранения в результате вражеских атак по областному центру и Запорожскому району.

За сутки оккупанты нанесли 511 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области.

Поступило 124 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Последствия атаки на Запорожскую область

Как писал Главред, в ночь на 21 апреля страна-агрессор РФ атаковала дронами Сумы. Повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили. Есть пострадавшие.

В ночь на 17 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности Черниговоблэнерго. Более 6 тысяч абонентов остались без света.

Также российские оккупанты массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

В ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев был под ударом баллистики и дронов. Россияне унесли жизни четырех киевлян, среди них 12-летний ребенок. 60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. 30 человек были госпитализированы.

Утром 9 апреля российская армия атаковала Запорожский район. Оккупанты нанесли не менее восьми ударов. Есть жертвы и пострадавшие. В поселке Балабино повреждены частные дома. Один человек погиб, четверо - получили ранения.

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

