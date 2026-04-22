Взрывы на Запорожье: РФ атаковала инфраструктуру, есть жертва и раненый

Анна Ярославская
22 апреля 2026, 06:45обновлено 22 апреля, 07:28
Федоров предупреждал об угрозе БпЛА и КАБов. Также фиксировалась угроза баллистических ракет.
РФ нанесла удар по Запорожской области - что известно
РФ нанесла удар по Запорожской области - что известно

Кратко:

  • Утром Россия нанесла удар по Запорожской области
  • Под атакой оказалась транспортная инфраструктура
  • Погиб один человек, еще один ранен

Утром в среду, 22 апреля, российская оккупационная армия атаковала транспортную инфраструктуру Запорожской области. Известно о погибшем и одном раненом человеке. Об этом рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"В результате вражеского удара по транспортной инфраструктуре один мужчина погиб. Еще один человек получил ранение", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, Федоров предупреждал об угрозе беспилотников и КАБов для Запорожской области.

По состоянию на 09:05 глава ОВА заявлял об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена ​​воздушная тревога.

Обновлено. Один человек погиб, еще восемь - получили ранения в результате вражеских атак по областному центру и Запорожскому району.

За сутки оккупанты нанесли 511 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области.

Поступило 124 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Наслідки атаки на Запоріжжя
Последствия атаки на Запорожскую область / t.me/ivan_fedorov_zp

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 21 апреля страна-агрессор РФ атаковала дронами Сумы. Повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили. Есть пострадавшие.

В ночь на 17 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности Черниговоблэнерго. Более 6 тысяч абонентов остались без света.

Также российские оккупанты массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

В ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев был под ударом баллистики и дронов. Россияне унесли жизни четырех киевлян, среди них 12-летний ребенок. 60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. 30 человек были госпитализированы.

Утром 9 апреля российская армия атаковала Запорожский район. Оккупанты нанесли не менее восьми ударов. Есть жертвы и пострадавшие. В поселке Балабино повреждены частные дома. Один человек погиб, четверо - получили ранения.

Другие новости:

О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

Китайский гороскоп на завтра, 22 апреля: Обезьянам - провокации, Свиньям - непредсказуемость

Китайский гороскоп на завтра, 22 апреля: Обезьянам - провокации, Свиньям - непредсказуемость

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

Полоса удачи начинается: 3 знака зодиака получат шанс изменить жизнь с 21 апреля

Полоса удачи начинается: 3 знака зодиака получат шанс изменить жизнь с 21 апреля

Когда сажать кабачки в открытый грунт в 2026: точные даты для рекордного урожая

Когда сажать кабачки в открытый грунт в 2026: точные даты для рекордного урожая

Последние новости

07:14

РФ ударила по Днепру, в городе вспыхнули пожары: что известно

06:45

Взрывы на Запорожье: РФ атаковала инфраструктуру, есть жертва и раненый

05:50

На Полтавщину надвигается шквальный ветер: синоптики назвали дату смены погоды

05:15

Меган Маркл хитро насолила королевской семье - что она сделала

04:41

Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Правоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — СтупакПравоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — Ступак
04:20

Мало кто знает, в чем разница между зелеными и черными оливками: ответ удивит

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки на скале за 31 с

03:30

Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

03:09

Стрельбы в городах Украины станет больше: экс-сотрудник СБУ предупредил об угрозе

Реклама
02:36

"Не для мертвых": священник сказал, можно ли приносить еду на кладбищеВидео

02:05

Запах в обуви исчезнет к утру: домашний лайфхак, уничтожающий бактерииВидео

01:55

Ученый ошеломил прогнозом: вероятная дата уничтожения человечества

00:52

Погода в Киеве готовит сюрприз: названы сроки резкого удара холода

00:26

О соде и уксусе можно забыть: стиралка засияет чистотой с двумя продуктами

00:07

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворитВидео

21 апреля, вторник
23:37

"Это большая проблема": тревожный прогноз вероятности новых терактов в Украине

23:03

Эксперты призвали никогда не кричать на кошек: причина, о которой мало задумываютсяВидео

22:59

"Нужно готовиться": эксперт озвучил прогноз по ситуации на Сумщине

22:44

Кусты согнутся от сочных плодов помидоров: одна добавка в почву сотворит чудоВидео

21:54

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили об угрозе массированной атаки

Реклама
21:35

Туапсинский НПЗ в огне: Reuters о мощных ударах дронов, остановивших завод

21:31

Куда деваются носки после стирки: места, где техника "прячет" вещи

21:25

В Украине фиксируют масштабный сбой в работе "Киевстара": что говорят в компании

21:09

Только три знаки зодиака обладают "шестым чувством" – кто они

21:06

Все решится в следующие 24 часа: в ЕС заявили о срочных шагах для Украины

20:33

Мокрый снег, дожди и заморозки: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

20:31

В Украине обнаружили "следы Богородицы": загадка, которую не могут объяснитьВидео

20:29

В Кабмине раскрыли сценарий быстрого вступления Украины в ЕС и назвали сроки

20:10

Где хранили деньги в советское время: необычные способы защиты семейного капитала

19:58

В Европейском департаменте МВФ высоко оценили усилия НБУ по борьбе с инфляцией, — СМИ

19:41

Андрей Бедняков рассказал о разводе: какие отношения у ведущего с экс-женой

19:35

Цены резко подскочат: названы сроки заметного подорожания товаров

19:33

Весна ставит подножку: Днепропетровщину накроют заморозки, когда ждать минус

19:10

Коваленко объяснил, почему заявления РФ о захвате Луганщины - фейкмнение

19:08

Путин заявил о сценарии завершения войны против Украины - что сказал

18:55

Теракт в Киеве: суд определил меры пресечения, какое наказание грозит полицейским

18:54

Как часто можно посещать кладбище: религиозные каноны и малоизвестные правила

18:50

Эмоции зашкаливают: пес в слезах, когда хозяева читали письмо от прошлой семьи

18:46

На урожай фасоли можно не надеяться: какие культуры категорически нельзя сажать рядом

18:26

Зима возвращается: названа дата нового удара морозов в Черкасской области

Реклама
18:10

Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

18:00

Одна ложка при пересадке: метод, который спасет рассаду от стресса и болезнейВидео

17:56

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке доставщика пиццы за 17 с

17:46

Люди, рожденные в эти четыре даты, отличаются редкой добротой: кто они

17:27

Задержание военных ТЦК в Одессе: в СБУ раскрыли новые детали стрельбы

17:23

Арктический воздух надвигается на Житомирщину: о какой опасности предупредили синоптики

17:17

Как быстро удалить шерсть с одежды: эффективные методы и создание "стерильных зон"

17:13

Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

17:04

"Очень ощутимы": Денисенко пожаловалась на лишние килограммы и показала фигуру

16:59

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

