РФ нанесла серию ударов по пригороду Запорожья: один погибший, четверо раненых

Кратко:
- Запорожский район подвергся атаке РФ
- В поселке Балабино повреждены частные дома
- Погиб один человек, еще четверо - получили ранения
Утром 9 апреля российская армия атаковала Запорожский район. Оккупанты нанесли не менее восьми ударов. Есть жертвы и пострадавшие.
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в поселке Балабино повреждены частные дома. Один человек погиб, четверо - получили ранения.
"Увеличивается количество пострадавших в результате утреннего удара россиян по Запорожскому району", - добавил Федоров.
Как сообщили в ГосЧС, в результате вражеских обстрелов по пригороду Запорожья возникло пять пожаров.
Пожарные местной пожарной охраны деблокировали из-под завалов женщину: ее госпитализировали в стабпункт.
"К сожалению, из-за атак оккупантов погиб мужчина и травмированы четыре человека", - отметили спасатели.
В одном из сел горело здание почтового отделения на общей площади 200 кв. м.
В одном населенном пункте пожарные ликвидировали возгорание кровли жилого дома на площади 2 кв. м, в другом – загорелся легковой автомобиль. Кроме того, вспыхнула сухая трава на общей площади 500 кв. м.
Саперы ГосЧС изъяли и уничтожили 9 взрывоопасных предметов современного производства, обнаруженных в населенных пунктах области.
Атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 9 апреля российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Есть повреждения на территории объекта критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
В ночь на 8 апреля 2026 российская оккупационная армия атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала гражданская и портовая инфраструктура.
7 апреля 2026 года российская оккупационная армия атаковала гражданскую инфраструктуру в Черниговской области. Под удар попал Новгород-Северской, а также город Прилуки. Вспыхнули пожары.
В ночь на 7 апреля армия РФ обрушила на Днепропетровскую область волну ударов беспилотников. Погиб 11-летний мальчик. Женщины 31 и 61 лет и 33-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Кроме того, российские оккупанты ударили FPV-дроном прямо по городскому автобусу в центре Никополя. Удар произошел в момент, когда автобус подъезжал к остановке. В нем и на остановке общественного транспорта были гражданские люди. Есть жертвы.
О персоне: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года
С 2020 - Мелитопольский городской голова.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.
