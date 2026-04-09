РФ нанесла серию ударов по пригороду Запорожья: один погибший, четверо раненых

Утренний обстрел Запорожской области закончился "прилетами" и пожарами.

В результате удара по Запорожскому району есть погибший и раненые / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, t.me/ivan_fedorov_zp

Утром 9 апреля российская армия атаковала Запорожский район. Оккупанты нанесли не менее восьми ударов. Есть жертвы и пострадавшие.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в поселке Балабино повреждены частные дома. Один человек погиб, четверо - получили ранения.

"Увеличивается количество пострадавших в результате утреннего удара россиян по Запорожскому району", - добавил Федоров.

Как сообщили в ГосЧС, в результате вражеских обстрелов по пригороду Запорожья возникло пять пожаров.

Пожарные местной пожарной охраны деблокировали из-под завалов женщину: ее госпитализировали в стабпункт.

"К сожалению, из-за атак оккупантов погиб мужчина и травмированы четыре человека", - отметили спасатели.

В одном из сел горело здание почтового отделения на общей площади 200 кв. м.

В одном населенном пункте пожарные ликвидировали возгорание кровли жилого дома на площади 2 кв. м, в другом – загорелся легковой автомобиль. Кроме того, вспыхнула сухая трава на общей площади 500 кв. м.

Саперы ГосЧС изъяли и уничтожили 9 взрывоопасных предметов современного производства, обнаруженных в населенных пунктах области.

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

