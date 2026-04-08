Волна влажности и холода накроет Днепр: как низко упадут столбики термометров

Погода в Днепре останутся нестабильными, ожидаются осадки и колебания температуры.

10 апреля прогнозируют мелкий, затяжной дождь днем

Кратко:

Днепр накроет облачность и дождь 9-10 апреля

Температура будет колебаться от 3 до 9 градусов тепла.

Ветер до 4 м/с, давление стабильное 743–745 мм рт. ст

Синоптическая ситуация в Днепре в ближайшие дни будет оставаться нестабильной. По данным метеорологического сервиса sinoptik город оказался под влиянием влажных воздушных масс, что принесет с собой не только плотную облачность, но и осадки на фоне довольно низких температурных показателей.

9 апреля

Четверг начнется с обманчивого покоя. Лишь в ночные часы небо будет оставаться чистым, однако уже с первыми лучами солнца облака начнут затягивать горизонты.

Утро встретит днепрян прохладой: температура воздуха будет составлять лишь 3-4 градуса выше нуля, что из-за высокой влажности будет ощущаться как едва заметный плюс. В течение дня столбики термометров максимально поднимутся до 9 градусов тепла.

Главной особенностью дня станет смена погоды после обеда — именно тогда вероятность дождя вырастет до 60%, и он продлится до позднего вечера. Атмосферное давление при этом будет стабильным в пределах 743-745 миллиметров ртутного столба.

Погода в Днепре 9 апреля

10 апреля

Пятница не сулит существенного потепления или прояснений. В течение всех суток над городом будет царить сплошная облачность. Температурный фон в ночное и утреннее время будет колебаться в пределах 4-6 градусов тепла.

Хотя первая половина дня пройдет без существенных осадков, днем ​​город накроет мелкий дождь. Синоптики прогнозируют, что он будет носить затяжной характер, однако прекратится ближе к вечерам. Ветер несколько усилится по сравнению с предыдущим днем, достигая скорости около 4 метров в секунду, что придаст ощущение сырости.

Погода в Днепре 10 апреля

Также Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии предупредил о заморозках 0–2°С в ночные и утренние часы 9–11 апреля. Из-за погодных условий объявлен II уровень опасности (оранжевый).



Как сообщал Главред , начало апреля на Житомирщине будет холодным и неустойчивым . Ожидается дождь, сильный ветер и даже мокрый снег. Ночью возможны заморозки на почве.

Кроме того, в четверг и пятницу, 9 и 10 апреля, в Харькове и области прогнозируются заморозки, мокрый снег и дожди. Об этом сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

Также в ближайшие дни в Одессе и области ожидается похолодание из-за циклона с северо-запада Европы. Возможны небольшие осадки, порывистый ветер и местами заморозки до -3°.

О ресурсе: Sinoptik Sinoptik.ua — один из самых популярных погодных сайтов в Украине, что дает прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира. Сайт включает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру. Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде – от Украинского гидрометцентра. Украинская версия сайта была запущена в 2010 году. На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

