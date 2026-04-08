"Офис призыва" вместо ТЦК: нардеп рассказал о реформе мобилизации в Украине

Виталий Кирсанов
8 апреля 2026, 18:13
Минобороны предлагает переложить на полицию некоторые функции территориальных центров комплектования.
Нардеп рассказал о реформе мобилизации в Украине

  • В Украине может появиться "Офис призыва"
  • Окончательные решения будет принимать Верховная Рада

В Украине рассматривается возможность реформирования территориальных центров комплектования (ТЦК) с последующим распределением их функций. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко в интервью LIGAnet.

"Пытаются разделить некоторые функции ТЦК. Социальную функцию и функцию призыва, разместить их в разных зданиях и назвать их "Офис призыва" или "Офис комплектования". Будет слово "офис". Как есть Офис президента, Офис генерального прокурора. Так и здесь будет", - сказал он.

По его словам, в рамках реформы мобилизации в Украине Минобороны предлагает переложить на полицию некоторые функции территориальных центров комплектования.

"Что это изменит? Это вопрос к людям, пусть сами подумают. Здесь вопрос главный: было одно из предложений, чтобы этими функциями (мобилизации - ред.) занималась полиция. Изменит ли это? Потому что, насколько я знаю, полиция не очень горит желанием перенимать эти функции. Если это произойдет, к полиции будет такое же отношение, как сейчас к ТЦК", - рассуждает нардеп.

По мнению Костенко, такой подход не является реформой ТЦК, а является "переводом проблем на плечи полиции".

Костенко подчеркнул, что окончательные решения будет принимать Верховная Рада, ведь "для многих перемен нужны изменения в законы".

В то же время, парламентарий подчеркнул, что Россия активно пытается сорвать мобилизацию в Украине. В частности, через информационные кампании и раскрутку недоверия к ТЦК и СП.

Как сообщал Главред, в Украине активно обсуждают возможное усиление мобилизации из-за новых подходов к учету военнообязанных, проверке данных и пересмотру бронирований. Планируется более жесткий контроль за теми, кто самовольно покинул части, и повышение эффективности бронирований для оборонной промышленности.

Кроме того, в Украине продолжается военное положение, а вместе с ним — и всеобщая мобилизация. В то же время государство продолжает совершенствовать систему учета военнообязанных, переходя к более цифровой модели контроля. С 1 апреля 2026 года вступают в силу очередные изменения, которые повлияют как на граждан, так и на бизнес. Об этом говорится в материале ТСН.

Напомним, что на блокпостах в Украине водители часто не знают, обязаны ли они выходить из автомобиля во время проверки документов. Адвокат Ирина Цыбко объяснила, что военные и ТЦК не могут требовать этого, а полиция — только в случаях подозрения, розыска или угрозы безопасности.

О персоне: Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

19:28Синоптик
18:59Энергетика
