Проезд по 30 гривен: эксперт объяснил, почему новые тарифы "уничтожат" транспорт Киева

Инна Ковенько
23 мая 2026, 21:34
Аналитик подчеркнул, что проблема заключается не в низком тарифе, а в том, как город управляет общественным транспортом.
Повышение тарифов не способствует развитию транспорта / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное из заявлений эксперта:

  • Повышение тарифа в 4 раза не имеет реального обоснования
  • Предыдущее подорожание в 2018 году не способствовало развитию транспорта
  • Проблема не в низком тарифе, а в управлении и бюджетном финансировании общественного транспорта

Если тариф на общественный транспорт в Киеве поднимут в четыре раза, это не решит проблемы системы, а лишь усугубит кризис. Об этом в интервью Главреду рассказал транспортный аналитик, соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

Аналитик отметил, что власть объясняет новые тарифы ростом цен на топливо и электроэнергию, необходимостью выплаты зарплат и тем, что стоимость проезда не меняли с 2018 года.

"Но это очень неконструктивное объяснение. Да, транспорт дорожал в 2018 году. Но что это дало? Получили ли мы развитие общественного транспорта? Появились ли новые станции метро? Новые линии? Больше трамваев? Больше троллейбусов? Стал ли транспорт лучше по сравнению с 2018 годом?" — отметил эксперт.

Гречко подчеркнул, что проблема заключается не в низком тарифе, а в том, как город управляет общественным транспортом и финансирует его из бюджета. Он заметил, что льготники не будут иметь другого выбора, кроме как пользоваться коммунальным транспортом, ведь частные маршрутки их почти не перевозят. В результате платежеспособные пассажиры уйдут к частным перевозчикам, а коммунальный транспорт останется в убытке, перевозя либо пустые вагоны, либо людей, которые не платят "живыми" деньгами.

"Так можно установить тариф и 100, и 200 гривен за разовую поездку. Для льготников это будет незаметно, потому что они не платят напрямую. А платежеспособные пассажиры просто еще быстрее будут покупать автомобили или пересаживаться на маршрутки.

И тогда через год-два к нам выйдет мэр Кличко или руководитель департамента транспортной инфраструктуры и начнет жаловаться, что себестоимость перевозки выросла уже до 100 гривен, а экономически обоснованный тариф должен быть еще выше", — отмечал Гречко.

Аналитик объяснил, что если коммунальный транспорт будет перевозить только льготников и "воздух", себестоимость станет космической. Вместо этого нужно привлекать больше людей к пользованию общественным транспортом, ведь чем больше пассажиров, тем ниже себестоимость одной поездки. Он добавил, что даже при действующем тарифе в 8 гривен можно создать условия, которые уменьшат расходы.

Повышение цен на общественный транспорт — последние новости

Как ранее писал Главред, в Киеве снова заговорили о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Но реальные экономически обоснованные тарифы значительно ниже тех цифр, которые ранее озвучивали в КГГА. Транспортный аналитик Александр Гречко подчеркнул, что при обсуждении новых тарифов власть не провела полноценного анализа.

Кроме того, если коммунальный транспорт в Киеве подорожает до 30 гривен, маршрутки могут установить цену от 25 до 40 гривен и все равно не потеряют пассажиров, отметил Гречко.

Напомним, общественная организация "Пассажиры Киева" предлагает отказаться от отдельной оплаты каждого вида транспорта при входе. Вместо этого предлагается система "проезда по времени", как в европейских городах, где одна покупка билета позволяет пересаживаться между автобусами, троллейбусами и метро.

О личности: Александр Гречко

Александр Гречко — транспортный аналитик, урбанист и соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева", которая занимается вопросами развития общественного транспорта, тарифной политики, безопасности и удобства городской мобильности. Он регулярно комментирует проблемы транспортной инфраструктуры Киева, в частности стоимость проезда, работу метро, трамваев, троллейбусов, автобусов и частных перевозчиков.

