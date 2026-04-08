Военные ТЦК уйдут с должностей: мобилизация в Украине может сорваться, что известно

В Украине растет число нападений на военнослужащих ТЦК и СП, что ставит под угрозу эффективность мобилизации и безопасность самих военных.

В Украине существует угроза срыва мобилизации из-за нападений на военнослужащих ТЦК и СП — что известно

О чем идет речь в материале:

Сколько было нападений на военнослужащих ТЦК и СП с начала полномасштабного вторжения

Чем могут обернуться нападения на военнослужащих ТЦК и СП

Могут ли военные ТЦК и СП применять оружие

Как должна измениться мобилизация в Украине

На фоне продолжающейся мобилизации в Украине в апреле 2026 года резко обострилась тревожная тенденция — рост количества нападений на военнослужащих территориальных центров комплектования (ТЦК и СП). Наибольший резонанс вызвал случай во Львове, где 2 апреля во время мероприятий по оповещению был убит военнослужащий ТЦК — мужчина получил ножевые ранения, несовместимые с жизнью.

В то же время этот случай — не единичный: в разных регионах фиксируются нападения, конфликты и физическое противостояние с представителями ТЦК, что свидетельствует о росте напряженности вокруг мобилизационных процессов.

На этом фоне эксперты предупреждают, что подобные инциденты могут оказать прямое влияние на ход мобилизации.

Главред собрал главное, что стоит знать о нападениях на военнослужащих ТЦК и СП и чем это грозит Украине.

Нападение на военных ТЦК и СП в Одессе

Вечером 30 марта в Пересыпском районе Одессы мужчина, подлежащий мобилизации, совершил вооруженное нападение на группу военных, в результате чего один из сотрудников ТЦК и СП получил тяжелые ранения. Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

"Совместная группа оповещения обнаружила гражданина, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Вместо выполнения законных требований злоумышленник, заранее подготовленный деструктивной пропагандой анонимных пабликов, совершил вооруженное нападение. В результате коварного нападения офицер Вооруженных Сил Украины получил тяжелые колото-резаные ранения обеих ног. Сейчас врачи борются за его жизнь, состояние раненого остается критическим", — говорится в сообщении.

В ведомстве также обратили внимание на действия гражданских лиц, которые вызвали значительное возмущение. Несмотря на то, что им сообщили о критическом состоянии раненого, люди намеренно блокировали служебный транспорт, бросали камни и мешали оперативно доставить пострадавшего в медицинское учреждение. Из-за этого видео, вырванное из контекста, может создавать ложное впечатление об опасных маневрах автомобиля, хотя в тот момент решающей была каждая секунда.

"С целью отражения нападения и защиты жизни и здоровья военнослужащих было применено специальное средство в порядке, определенном законодательством. Подчеркиваем: речь идет о покушении на убийство военнослужащего при исполнении служебных обязанностей. Отдельное удивление вызывает позиция администраторов новостных пабликов, которые ради кликбейта тиражируют дезинформацию о "стрельбе", не обладая официальной информацией о факте кровавой расправы над военнослужащим. Такая поддержка лиц в тылу, уклоняющихся от военного долга, на фоне ежедневных обстрелов — это высшая степень цинизма и откровенная работа на врага. Виновные в нападении и организации массовых беспорядков устанавливаются правоохранительными органами. Позиция руководства безапелляционна: причастные будут привлечены к строгой уголовной ответственности", — указали в областном ТЦК и СП.

Позже правоохранители уточнили, что инцидент произошел на улице Семена Палия, где произошла стрельба и столкновение с участием представителей ТЦК.

"Предварительно установлено, что во время проведения мобилизационных мероприятий группой оповещения был выявлен мужчина, нарушивший правила воинского учета. При попытке доставить его в территориальный центр комплектования он ранил военнослужащего ножом", — сообщили в Нацполиции.

По данным полиции, в это время прохожие начали препятствовать работе группы оповещения, в частности перекрыли выезд со двора. Один из военных применил травматическое оружие в направлении гражданского лица. Сейчас двое пострадавших находятся в больнице с полученными травмами.

Нападение на военнослужащего ТЦК и СП во Львове

Во Львове 2 апреля во время проведения мероприятий по оповещению был смертельно ранен 52-летний военнослужащий территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщили Львовская областная прокуратура и Львовский областной ТЦК.

По информации следствия, инцидент произошел около 13:30 в Железнодорожном районе города во время выполнения служебных обязанностей сотрудником Галицко-Франковского ОРТЦК и СП.

Предварительно установлено, что во время проверки военно-учетных документов и проведения мобилизационных мероприятий неизвестный мужчина нанес военнослужащему ножевое ранение в шею, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшего в критическом состоянии с повреждением сонной артерии доставили в больницу, однако спасти его не удалось — он скончался, несмотря на попытки реанимации.

Впоследствии правоохранители Львовской области задержали подозреваемого в совершении нападения.

"Фигурантом оказался инспектор Львовской таможни", — говорится в сообщении.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

"Во Львове военнослужащего ТЦК и СП смертельно ранили в шею — спасти его не удалось. Нападающего разыскивают. Соболезнования родным погибшего. Наказание для нападающего должно быть неотвратимым", — отметил в Telegram глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Новые подробности нападения во Львове

Впоследствии появились новые подробности убийства 52-летнего военнослужащего ТЦК во Львове Олега Авдеева. По информации источников ТСН в правоохранительных органах, мужчина, которого подозревают в нападении, вместе с братом незадолго до происшествия посещал магазин ритуальных товаров. Предварительно известно, что в их семье произошла трагедия и умер один из родственников, и они приехали приобрести необходимые вещи для похорон.

"Таможенник, который является подозреваемым, визуально находился в подавленном состоянии из-за смерти близкого человека, а когда увидел, что у его брата на улице проверяют документы, то вместе со своими родственниками вмешался в процесс…", — рассказали источники издания в правоохранительных органах.

Конфликт, по имеющимся данным, возник после того, как брат 34-летнего сотрудника Львовской таможни Андрея Труша отказался показать военно-учетные документы представителям ТЦК возле ритуального бюро. В ходе столкновения, которое началось после этого, сотрудники ТЦК применили перцовый баллончик.

Также, по словам источников, Андрей Труш сообщил правоохранителям, что сожалеет о содеянном и не имел намерения убивать военного.

В то же время официально подтверждается, что подозреваемый вместе с братом находились возле магазина ритуальных товаров на момент инцидента.

"По данным следствия, 2 апреля 2026 года во Львове на улице Патона сотрудники ТЦК и СП вместе с полицейскими проверяли военно-учетные документы. Возле магазина ритуальных услуг они остановили мужчину. В этот момент его брат — сотрудник таможни, который находился в помещении — вышел на улицу и вмешался в ситуацию. Между участниками возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Во время конфликта сотрудник таможни, пытаясь помешать задержанию брата, достал нож и нанес несколько ударов военнослужащему, в частности в шею", — сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Реакция Минобороны

Впоследствии в Министерстве обороны Украины отреагировали на убийство военнослужащего ТЦК и СП, которое произошло 2 апреля во Львове, подчеркнув, что нападения на военных недопустимы и будут подлежать тщательному расследованию.

В ведомстве также отметили, что система мобилизации требует изменений, которые планируется внедрить в ближайшее время, одновременно подчеркнув роль военнослужащих в обеспечении обороны страны независимо от места службы или должности.

"Тот, кто убивает военного — на фронте или в тылу — действует против Украины. Убийцу ждет неминуемое наказание. Это единственная допустимая позиция. Система мобилизации требует изменений, и они будут внедрены в ближайшее время. Но ни одна проблема системы не может оправдывать убийство. Соболезнования родным. Светлая память погибшему", — говорится в сообщении.

Нападение на военных ТЦК и СП в Виннице

Однако уже 4 апреля в Виннице произошел еще один инцидент: местный житель нанес ножевые ранения двум военным Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщили в Винницком областном ТЦК и СП.

"Не успело общество оправиться после событий смертельного покушения на военнослужащего ТЦК и СП во Львове, как в Виннице произошло очередное дерзкое нападение на военнослужащих группы оповещения!

Винницкий ОТЦК и СП сообщает, что по предварительной информации, сегодня во время проведения мобилизационных мероприятий военнослужащими одного из РТЦК и СП, во взаимодействии с НП, был остановлен гражданин. Военнослужащие представились и попытались проверить документы гражданина, который внезапно достал нож и нанес несколько ножевых ранений двум военнослужащим", — говорится в сообщении областного ТЦК и СП.

Отмечается, что после уточнения обстоятельств выяснилось, что нападавший находился в статусе нарушителя воинского учета с 2025 года.

"Резерв+ / Инфографика: Главред

Пострадавших военных оперативно госпитализировали. Один из них находится в реанимации в состоянии средней тяжести, тогда как состояние другого оценивается как удовлетворительное.

Сколько было нападений на военнослужащих ТЦК и СП с начала полномасштабного вторжения

С начала введения военного положения 24 февраля 2022 года в Украине зафиксировано более 600 случаев противодействия сотрудникам Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В результате этих инцидентов погибли трое военнослужащих ТЦК и СП, сообщили в Национальной полиции в ответ на запрос "Интерфакс-Украина".

"С начала военного положения по состоянию на 5 апреля 2026 года полицией зафиксировано 611 фактов сопротивления (нападения) на сотрудников ТЦК и СП в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Трое военнослужащих ТЦК и СП погибли", — сообщили в Нацполиции.

По данным Национальной полиции, наибольшее количество нападений на сотрудников ТЦК зафиксировано в Харьковской области — 68 случаев, в Киеве — 53, а также в Днепропетровской области, где с начала войны зафиксировано 44 таких инцидента.

Также подобные случаи имели место в других регионах, в частности в Волынской области — 38, Львовской — 37, Одесской — 36 и Черниговской — 33.

В целом наблюдается рост количества таких правонарушений. Если в 2022 году было зафиксировано лишь 5 инцидентов, то в 2023 году их количество возросло до 38.

В 2024 году зафиксировано уже 118 случаев нападений на представителей ТЦК, а в 2025 году их общее количество достигло 341. С начала 2026 года уже зарегистрировано более сотни фактов противодействия военнослужащим ТЦК и СП.

Нападение на военных ТЦК и СП в Харькове

Кроме того, уже 6 апреля в Харькове во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных гражданский мужчина напал на военнослужащих. В результате инцидента один из них получил ножевое ранение в живот и был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

"Напоминаем, что военнослужащие, осуществляющие оповещение военнообязанных, – это должностные лица, выполняющие служебные обязанности в военное время. Любые попытки препятствовать оповещению, оскорбления, сопротивление, нападение – будут иметь неизбежные последствия, правонарушители понесут соответствующую административную или уголовную ответственность. Всех военнообязанных должен волновать вопрос, как быстрее присоединиться к защите, чтобы сохранить жизнь своих родных. Дерзкая же агрессия гражданских лиц против военных в один миг может привести к беззащитности самих гражданских лиц. Война не прощает ошибок. Сорванная мобилизация лишь приближает фронт", – отметили в Харьковском областном ТЦК и СП.

Позже стало известно, что правоохранители оперативно установили местонахождение нападавшего и задержали его.

"В ходе побега правонарушитель бросил в сторону военнослужащего две учебные гранаты, произвел два выстрела из пневматического пистолета и нанес ножевое ранение в область живота одному из военнослужащих, после чего скрылся с места происшествия. В результате слаженных и оперативных действий правоохранителей личность злоумышленника была установлена в течение трех часов. Им оказался 55-летний мужчина. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", — сообщили в полиции области.

Чем грозят нападения на военнослужащих ТЦК

В то же время в Украине фиксируется рост количества нападений на сотрудников ТЦК во время вручения повесток — случаются как ранения, так и летальные исходы. Такая ситуация может привести к тому, что военнослужащие этих подразделений будут отказываться выполнять свои обязанности.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

Он подчеркнул, что и государство, и общество должны прежде всего сосредоточиться на защите от врага, а также понимать, что мобилизационные меры в Украине значительно менее жесткие по сравнению с практиками, применяемыми на временно оккупированных территориях.

"Вместо этого мы сталкиваемся с нападениями на военнослужащих, это только ухудшает ситуацию. Люди берут в руки холодное оружие, был случай, когда пытались взорвать военных, служащих в ТЦК и СП, завтра будет еще что-то. В таких обстоятельствах военнослужащие могут просто не захотеть продолжать проходить службу в ТЦК. Именно поэтому нам нужно вернуться к реалиям, вспомнить, в каких обстоятельствах мы оказались, и что происходит. Если ты хочешь жить в независимой Украине, а не в "Малороссии", нужно идти и защищать свою страну, нужно присоединяться к Вооруженным Силам Украины. Либо ты гражданин, который хочет здесь жить, видит свою страну независимой и свободной, либо ты прячешься, уклоняешься, бежишь, и несешь соответствующие последствия", — подчеркивает он.

Розыск ТЦК — что нужно знать

По словам Подика, конфликты во время мобилизационных мероприятий не всегда возникают из-за ошибок военнослужащих. Часто наблюдается чрезмерная терпимость к тем, кто отказывается служить в Вооруженных Силах Украины, при этом забывая о необходимости укомплектовывать бригады и полки для обороны государства. Следствием этого становится то, что некоторые люди считают допустимым наносить телесные повреждения или даже убивать военных, чтобы избежать службы.

Подик подчеркнул важность разрешения конфликтов в правовом поле через адвокатов, юристов и государственные структуры, защищающие права граждан. Если человек не хочет служить, он не должен прибегать к противоправным действиям — существуют легальные способы решения таких вопросов.

"Конечно, нет такой "таблетки", которую все бы сейчас приняли, и все изменилось. Не произойдет, как говорил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, какого-то "чуда". Оно было в 2022 году, когда мужчины в подавляющем большинстве стояли в очередях к ТЦК и СП. Это, к сожалению, не повторится. Сейчас должны быть другие подходы к мобилизации", — подчеркнул Андрей Подик.

Он также сообщил, что Сухопутные войска ожидают предложений по изменениям в процессе мобилизации, которые должны быть закреплены на законодательном уровне. При этом призывы отдельных политических деятелей сопротивляться сотрудникам ТЦК и СП являются абсолютно неприемлемыми, ведь это вредит их репутации и подрывает мобилизационные процессы.

Подик подчеркнул, что ситуация сложная и многогранная, ведь просто соблюдать закон недостаточно, поскольку все его знают, а права часто ставят выше обязанностей. Однако важно оставаться человечными, и даже если человек не может участвовать в боевых действиях, он может поддерживать государство экономически или выбрать должность с бронированием. Насилие в отношении сограждан, особенно военных, недопустимо, существуют другие пути и возможности для участия в защите страны.

"Не может быть так, что огромное количество мужчин встали на защиту своей страны, а остальные, и это также огромное количество, живут гражданской жизнью, в относительно мирной Украине, не понимая, кто держит оборону, и благодаря кому наша страна остается независимой. Все должны осознать: рано или поздно каждый мужчина должен либо вступить в ряды Вооруженных Сил Украины и защищать государство, либо укреплять обороноспособность и устойчивость нашей страны в тылу – работать на оборонных предприятиях, обеспечивать функционирование энергосистемы и т. д. Враг хочет не окончания войны, а уничтожения Украины. Об этом нужно помнить всегда", – резюмировал он.

Могут ли ТЦК и СП применять оружие, в частности для самообороны

Военнослужащий ТЦК и СП имеет право применять оружие в случае реальной угрозы жизни. По словам народного депутата Украины Александра Федиенко, если на военного нападают физически, пытаются отобрать оружие, действует группа лиц или нападающие вооружены ножом или другими предметами, он может защищаться необходимыми средствами, включая огнестрельное оружие.

"Военнослужащий ТЦК (не путать с работником, это гражданская должность) выполняет оповещение (не караульная служба, не бой) и на него совершено нападение неизвестных людей. В таком случае военнослужащий ТЦК имеет право применить оружие, если нападение было реальным, была угроза его жизни. Не имеет права применять оружие, если конфликт не был опасным. Не забывайте об Уголовном кодексе Украины, Уставе внутренней службы Вооруженных сил Украины", — пояснил депутат.

В то же время адвокат Ростислав Кравец отмечает, что применение силы или оружия против гражданских лиц представителями ТЦК и СП противоречит Конституции.

"ТЦК не могут применять оружие. Объективно существует статья 17 Конституции Украины, где четко указано, что вооруженные формирования не могут применять оружие для ограничения прав и свобод Украины. ТЦК не имеет никакого права никого задерживать. А мы видим нападения и похищения людей. К сожалению, за это никто не несет ответственности. Об этом все умалчивают. Именно поэтому и происходят трагедии с нападениями или убийствами сотрудников ТЦК. Мы ждем трагедии, чтобы внести изменения в закон или чтобы ТЦК наконец работало в соответствии с законодательством?", — говорит адвокат.

По его словам, во время нападений на сотрудников ТЦК часто отсутствуют записи с боди-камер, которые могли бы показать, что сотрудник действовал спокойно, представился и попросил документы, а нападение произошло неожиданно.

Кравец также подчеркивает, что во многих случаях граждане, которых мобилизуют, могут иметь бронирование, а инциденты, когда сотрудников ТЦК якобы избивали или силой увозили, не отражают реальной ситуации. Поэтому, по его мнению, сотрудники ТЦК не имеют права носить оружие, а призывы к этому со стороны народных депутатов создают излишнюю тревогу среди населения, что может привести к нападениям и смертельным случаям при исполнении служебных обязанностей.

Как должна измениться мобилизация в Украине

Чтобы избежать трагических случаев и вооруженных нападений на сотрудников ТЦК и СП, граждане должны самостоятельно проходить мобилизацию и заключать контракт. Сейчас в ВСУ наблюдается значительный некомплект, однако, по мнению военного психолога и офицера 67-й ОМБР Андрея Козинчука, проблемой является то, что мобилизация возложена на Сухопутные войска, а не на местные органы самоуправления. Об этом он отметил в комментарии ТСН.

"Мы не слышим от высших руководителей государства таких слов: "Граждане, у нас беда, нам нужна ваша помощь". Этого нет. Мне также не нравится, когда ТЦК нарушают закон, когда они применяют силу. Мне кажется, что это не лучшая мотивация. Почему граждане не хотят идти? Из-за страха. В их головах мысль, что их якобы с одним патроном отправят штурмовать посадку. В их головах сидит мысль, что они либо погибнут, либо попадут в плен. Но на самом деле пехотой мы воюем все реже. Больше — с помощью роботизированных комплексов, БПЛА. Основной фактор поражения — это дистанционные системы, а не живая сила", — отметил он.

Козинчук подчеркивает, что главная угроза сейчас — Российская Федерация, и ее нужно остановить, иначе последствия будут значительно хуже. Несмотря на сложную ситуацию на фронте, украинское государство существует, но угроза его исчезновения остается актуальной.

Он считает, что алгоритм мобилизации требует изменений. Среди предложений — четкие сроки службы, ротационная система, чтобы бригада находилась на линии разграничения не более 11 месяцев с возможностью внутренней ротации, и система поощрений.

Контракт 18-14

По его словам, военные в тылу не должны получать меньше, чем представители других профессий, а контракт должен быть мотивацией, а не страхом. Современный алгоритм мобилизации, по его оценке, устарел и является советским: получил повестку, взял вещи и пошел в военкомат, в то время как государство не демонстрирует, насколько престижно и важно быть военным.

"Если мы изменим алгоритм оповещения, то, конечно, все это (трагические случаи, — ред.) прекратится. Мне кажется, что мы не все сделали для поощрения граждан. Если донести до людей, что военная служба — это не только почетно, но и выгодно, интересно и очень классно влияет на сознание мужчины, то все изменится. Мне кажется, что не хватает обучения военнослужащих ТЦК. Есть случаи, когда на агрессию они реагируют очень враждебно. Это не совсем профессионально", — резюмирует он.

Об источнике: ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, ведущий воинский учет и осуществляющий мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

