Вечером по всей Украине будут вводить графики отключений света - детали

Вечером 8 апреля во всех регионах будут действовать графики отключения света.

Вечером по всей Украине будут вводить графики отключений

Кратко:

Сегодня с 19:00 до 22:00 будут действовать почасовые графики обесточивания

Где именно и на сколько выключат свет - зависит от конкретного региона

Вечером 8 апреля отключения света в Украине усилятся. Во всех регионах страны с 19:00 до 22:00 будут действовать почасовые графики обесточивания. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Причиной ограничений является повреждение энергообъектов от предыдущих российских ударов и нехватка мощности в условиях повышенного потребления электроэнергии.

Вечером 8 апреля почасовые отключения коснутся всех категорий потребителей во всех без исключения регионах. Самое напряженное время - с 19:00 до 22:00, когда нагрузка на сеть максимальная.

Где именно и на сколько выключат свет - зависит от конкретного региона. Эти данные публикуют официальные страницы облэнерго в городах и областях.

"Укрэнерго" призывает максимально сократить использование мощных электроприборов в вечернее время. Когда электроэнергия подается по графику - потреблять ее экономно.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика

Как сообщал Главред, в ДТЭК говорили, что в городе Одессе и районных центрах 8 апреля возможны экстренные отключения, чтобы предотвратить перегрузку оборудования.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев говорил, что в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности из-за погодных условий и ремонта двух атомных энергоблоков.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что почасовые отключения электроэнергии могут исчезнуть в апреле-мае. Однако зимой и летом графики отключений будут действовать и применяться как минимум еще три года.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

