Вечером по всей Украине будут вводить графики отключений света - детали

Кратко:
- Сегодня с 19:00 до 22:00 будут действовать почасовые графики обесточивания
- Где именно и на сколько выключат свет - зависит от конкретного региона
Вечером 8 апреля отключения света в Украине усилятся. Во всех регионах страны с 19:00 до 22:00 будут действовать почасовые графики обесточивания. Об этом сообщает "Укрэнерго".
Причиной ограничений является повреждение энергообъектов от предыдущих российских ударов и нехватка мощности в условиях повышенного потребления электроэнергии.
Вечером 8 апреля почасовые отключения коснутся всех категорий потребителей во всех без исключения регионах. Самое напряженное время - с 19:00 до 22:00, когда нагрузка на сеть максимальная.
Где именно и на сколько выключат свет - зависит от конкретного региона. Эти данные публикуют официальные страницы облэнерго в городах и областях.
"Укрэнерго" призывает максимально сократить использование мощных электроприборов в вечернее время. Когда электроэнергия подается по графику - потреблять ее экономно.
Как сообщал Главред, в ДТЭК говорили, что в городе Одессе и районных центрах 8 апреля возможны экстренные отключения, чтобы предотвратить перегрузку оборудования.
Энергетический эксперт Станислав Игнатьев говорил, что в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности из-за погодных условий и ремонта двух атомных энергоблоков.
В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что почасовые отключения электроэнергии могут исчезнуть в апреле-мае. Однако зимой и летом графики отключений будут действовать и применяться как минимум еще три года.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
