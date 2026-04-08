Новые графики для Одессы и области: где свет отключат по плану, а где - экстренно

Кратко:
- Сегодня в Одесской области вводятся графики отключений света
- Графики действуют только там, где это позволяет состояние энергосети
- В Одессе возможны экстренные отключения
В среду, 8 апреля, в Одесской области по команде Укрэнерго будут действовать графики отключений света.
Как сообщили в ДТЭК Одесса, графики действуют только в области и там, где разрешает состояние сети.
"В городе Одессе и районных центрах возможны экстренные отключения, чтобы предотвратить перегрузку оборудования", - говорится в сообщении.
Отключение света в Одессе сегодня
Просмотреть графики можно в чат-боте и на сайте.
График отключения света Одесса Вайбер:
https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi
График отключения света Одесса Телеграм:
https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot
Группы отключения света Одесса:
https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns
Где найти пункт несокрушимости?
Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.
Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.
Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.
В Украину возвращаются отключения света
Как писал Главред, 8 апреля в Укрэнерго сообщили, что в Украине введены графики почасовых отключений света. Причина — сложная ситуация в энергосистеме, вызванная предыдущими обстрелами.
Отмечается, что с 07:00 до 22:00 в Украине будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. А с 11:00 до 13:00 – будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 8 апреля 2026 российская оккупационная армия атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала гражданская и портовая инфраструктура. В результате атаки частично разрушены складское здание и хозяйственное помещение. Пожары ликвидированы. Информация о погибших или пострадавших не поступала.
7 апреля 2026 года российская оккупационная армия атаковала гражданскую инфраструктуру в Черниговской области. Под удар попал Новгород-Северской, а также город Прилуки. Вспыхнули пожары.
В ночь на 7 апреля армия РФ обрушила на Днепропетровскую область волну ударов беспилотников. Погиб 11-летний мальчик. Женщины 31 и 61 лет и 33-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Кроме того, российские оккупанты ударили FPV-дроном прямо по городскому автобусу в центре Никополя. Удар произошел в момент, когда автобус подъезжал к остановке. В нем и на остановке общественного транспорта были гражданские люди. Есть жертвы.
В ночь на 5 апреля российская армия атаковала Одессу ударными дронами. В результате удара повреждены жилые дома в Хаджибейском районе.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
