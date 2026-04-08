Новые графики для Одессы и области: где свет отключат по плану, а где - экстренно

Цель отключений электричества — избежать перегрузки оборудования и стабилизировать систему.

Укрэнерго ограничивает подачу электроэнергии в Одесской области

Кратко:

Сегодня в Одесской области вводятся графики отключений света

Графики действуют только там, где это позволяет состояние энергосети

В Одессе возможны экстренные отключения

В среду, 8 апреля, в Одесской области по команде Укрэнерго будут действовать графики отключений света.

Как сообщили в ДТЭК Одесса, графики действуют только в области и там, где разрешает состояние сети.

"В городе Одессе и районных центрах возможны экстренные отключения, чтобы предотвратить перегрузку оборудования", - говорится в сообщении.

График отключения света в Одесской области 8 апреля 2026

Отключение света в Одессе сегодня

Просмотреть графики можно в чат-боте и на сайте.

График отключения света Одесса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

График отключения света Одесса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Группы отключения света Одесса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Где найти пункт несокрушимости?

Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.

Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.

Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.

В Украину возвращаются отключения света

Как писал Главред, 8 апреля в Укрэнерго сообщили, что в Украине введены графики почасовых отключений света. Причина — сложная ситуация в энергосистеме, вызванная предыдущими обстрелами.

Отмечается, что с 07:00 до 22:00 в Украине будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. А с 11:00 до 13:00 – будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Генерация электроэнергии в Украине / инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 8 апреля 2026 российская оккупационная армия атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала гражданская и портовая инфраструктура. В результате атаки частично разрушены складское здание и хозяйственное помещение. Пожары ликвидированы. Информация о погибших или пострадавших не поступала.

7 апреля 2026 года российская оккупационная армия атаковала гражданскую инфраструктуру в Черниговской области. Под удар попал Новгород-Северской, а также город Прилуки. Вспыхнули пожары.

В ночь на 7 апреля армия РФ обрушила на Днепропетровскую область волну ударов беспилотников. Погиб 11-летний мальчик. Женщины 31 и 61 лет и 33-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, российские оккупанты ударили FPV-дроном прямо по городскому автобусу в центре Никополя. Удар произошел в момент, когда автобус подъезжал к остановке. В нем и на остановке общественного транспорта были гражданские люди. Есть жертвы.

В ночь на 5 апреля российская армия атаковала Одессу ударными дронами. В результате удара повреждены жилые дома в Хаджибейском районе.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

