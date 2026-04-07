Есть погибшие, много раненых: РФ ударила по автобусу в центре Никополя

Российские оккупанты ударили FPV-дроном прямо по городскому автобусу в центре Никополя. В результате атаки погибли по меньшей мере три человека, еще 12 - ранены. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
Удар произошел в момент, когда автобус подъезжал к остановке. В нем и на остановке общественного транспорта были циальные люди.
"Это был не случайный удар. Это сознательный террор против гражданских. Против людей, которые просто ехали по своим делам", - написал он.
Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что удар произошел как раз в час пик, когда люди ехали на работу. Спасатели и медики спасли 7 человек.
"Наши службы делают все, чтобы спасти каждого нуждающегося в помощи. Россия целенаправленно бьет по гражданским. Это не случайность - это их тактика. Сознательные удары по мирным людям. Каждый такой факт документируют следователи", - подчеркнул Клименко.
Глава ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко напомнил, что россияне ранее анонсировали террор гражданских.
"Продолжают совершать военные преступления, сознательно. Для них война – это удары по гражданским. Наиболее отвратительная нация на земле – россияне", - написал Коваленко.
Впоследствии стало известно, что число раненых возросло до 16. Медики госпитализировали восемь пострадавших, большинство из них находятся в состоянии средней тяжести. Мужчины 58, 63 и 73 лет находятся в тяжелом состоянии.
У пострадавших осколочные ранения, переломы, минно-взрывные травмы и акубаротравмы.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред