Много погибших и раненых: РФ ударила дронами по рынку в Днепропетровской области

Войска РФ нанесли удар FPV-дронам по рынку в Никополе, в результате атаки погибли 5 человек, еще 19 - ранены, отметили в Днепропетровской ОВА.

Россия ударила дронами по рынку в Днепропетровской области

Оккупационные войска страны-агрессора России нанесли удар по рынку в Никополе. Известно о погибших и раненых. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Враг нанес удар FPV-дронами. Возник пожар. Разрушены торговые павильоны и магазин", — отметил он. видео дня

По его словам, в результате российской атаки на Никополь погибли пять человек, еще 19 получили ранения.

Александр Ганжа уточнил, что среди погибших три женщины и два мужчины. Среди раненых есть 14-летняя девочка, которая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 апреля российские войска совершили атаку беспилотниками на Киев. Обломки сбитых целей упали в одном из районов столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.

В ту же ночь под удар дронов попали Сумы — в результате атаки зафиксировано попадание в многоэтажный дом и возник пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

По данным Института изучения войны, Россия перешла к новой тактике воздушных атак, сочетая массированные ночные удары беспилотниками с мощными волнами атак в дневное время. Такой подход может привести к росту числа жертв среди гражданского населения и усилению психологического давления на население.

О личности: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

