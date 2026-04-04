Россияне ударили по многоэтажке в Сумах: есть пострадавшие, среди них ребенок

Кратко:
- Российские оккупанты атаковали Сумы дронами
- Зафиксировано попадание в многоэтажку и частный жилищный сектор
- Травмировано 7 человек, среди них – один ребенок
В ночь на субботу, 4 марта, страна-агрессор Россия атаковала Сумы дронами. В результате удара зафиксировано попадание в многоэтажку, возник пожар. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
"Предварительно, россияне ударили по областному центру ударными БпЛА. Поднялся пожар на верхних этажах многоэтажки в Заречном районе", - написал он.видео дня
По его словам, всем пострадавшим оказывается помощь, а необходимые службы вовлечены в ликвидацию последствий.
Председатель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко заявил, что в результате ночной вражеской атаки на город произошло попадание БпЛА на 13 этаже 16-этажки в центре Сум.
В то же время в ГСЧС рассказали, что ударные БпЛА попали в 16-этажное здание и частный жилищный сектор. Жителей горящей многоэтажки оперативно эвакуировали.
"Спасатели с помощью техники для проведения высотных работ тушили пожар на верхних этажах. Обследование мест попаданий проводилось по четырем разным адресам. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, травмированы 7 человек, среди них - один ребенок. Гражданам предоставляется вся необходимая помощь.
Новая такта РФ для ударов
Аналитики Института изучения войны (ISW) говорили, что Россия перешла к новой модели воздушных ударов по Украине.
Отмечается, что россияне комбинируют массированные атаки беспилотниками в ночь с не менее мощными волнами днем.
По мнению аналитиков, с потеплением интенсивность дневных атак может возрасти.
Удары РФ по Сумщине - последние новости
Как сообщал Главред , 3 апреля российские оккупанты ударили КАБами по Шостке на Сумщине. В результате атаки погибла 59-летняя женщина, ее родные пострадали. Известно, что медики госпитализировали троих раненых. 29-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.
В субботу, 28 марта, оккупационные войска РФ нанесли удар по жилому сектору в Сумской области. В результате прямого попадания в частный дом погибла 20-летняя Даша Сергиенко. Она прикрыла младшую сестру и этим спасла ее.
В ночь на 22 марта в Сумах российские войска атаковали спасателей. Удар произошел, когда работники ГСЧС проводили обследование территории после вражеского попадания.
Читайте также:
- "Других вариантов нет": в Раде сделали тревожное заявление об окончании войны
- Путину придется реагировать: Фесенко о главном сценарии принуждения РФ к миру
- Россия атакует Украину дронами: в Киеве прогремели взрывы, возник пожар
О персоне: Олег Григоров
Олег Григоров – украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской облгосадминистрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником председателя Национальной полиции Украины, пишет Википедия .
