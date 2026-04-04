Читать на украинском
Россияне ударили по многоэтажке в Сумах: есть пострадавшие, среди них ребенок

Мария Николишин
4 апреля 2026, 08:45
Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь.
Удар по Сумам / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • Российские оккупанты атаковали Сумы дронами
  • Зафиксировано попадание в многоэтажку и частный жилищный сектор
  • Травмировано 7 человек, среди них – один ребенок

В ночь на субботу, 4 марта, страна-агрессор Россия атаковала Сумы дронами. В результате удара зафиксировано попадание в многоэтажку, возник пожар. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

"Предварительно, россияне ударили по областному центру ударными БпЛА. Поднялся пожар на верхних этажах многоэтажки в Заречном районе", - написал он.

По его словам, всем пострадавшим оказывается помощь, а необходимые службы вовлечены в ликвидацию последствий.

Председатель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко заявил, что в результате ночной вражеской атаки на город произошло попадание БпЛА на 13 этаже 16-этажки в центре Сум.

В то же время в ГСЧС рассказали, что ударные БпЛА попали в 16-этажное здание и частный жилищный сектор. Жителей горящей многоэтажки оперативно эвакуировали.

Полное видео смотрите в нашем телеграмм-канале по ссылке .

"Спасатели с помощью техники для проведения высотных работ тушили пожар на верхних этажах. Обследование мест попаданий проводилось по четырем разным адресам. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, травмированы 7 человек, среди них - один ребенок. Гражданам предоставляется вся необходимая помощь.

Новая такта РФ для ударов

Аналитики Института изучения войны (ISW) говорили, что Россия перешла к новой модели воздушных ударов по Украине.

Отмечается, что россияне комбинируют массированные атаки беспилотниками в ночь с не менее мощными волнами днем.

По мнению аналитиков, с потеплением интенсивность дневных атак может возрасти.

Удары РФ по Сумщине - последние новости

Как сообщал Главред , 3 апреля российские оккупанты ударили КАБами по Шостке на Сумщине. В результате атаки погибла 59-летняя женщина, ее родные пострадали. Известно, что медики госпитализировали троих раненых. 29-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

В субботу, 28 марта, оккупационные войска РФ нанесли удар по жилому сектору в Сумской области. В результате прямого попадания в частный дом погибла 20-летняя Даша Сергиенко. Она прикрыла младшую сестру и этим спасла ее.

В ночь на 22 марта в Сумах российские войска атаковали спасателей. Удар произошел, когда работники ГСЧС проводили обследование территории после вражеского попадания.

О персоне: Олег Григоров

Олег Григоров – украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской облгосадминистрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником председателя Национальной полиции Украины, пишет Википедия .

