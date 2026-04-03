Путину придется реагировать: Фесенко о главном сценарии принуждения РФ к миру

Дональд Трамп является главным фактором переговоров для Владимира Путина, считает Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко прокомментировал вероятный сценарий окончания войны

Важное из заявлений Фесенко:

Китай может взять на себя главную посредническую функцию в переговорах

Москве придется возобновить участие в переговорном процессе

Политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил о том, что если Европа будет выступать в роли главного посредника в переговорах по завершению войны в Украине, диктатор РФ Владимир Путин это может не принять.

"А вот если Китай возьмет на себя главную посредническую функцию в переговорах, Россия его игнорировать не сможет. Так или иначе, может возникнуть пауза в переговорном процессе", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт убежден в том, что важно не только то, кто ведет переговоры, но и то, какова военная ситуация.

"Если ситуация на поле боя для России зайдет в тупик, когда станет очевидно, что Путин не выиграет войну, а экономические проблемы в РФ значительно усугубятся, то Москве придется возобновить участие в переговорном процессе", - указал он.

Собеседник говорит о том, что дело не только в фигуре президента США Дональда Трампа.

"Да, сейчас Трамп является главным фактором переговоров для Путина. Но если эту роль возьмет на себя Китай или международные организации, России придется на это реагировать. Это не гарантирует быстрого результата переговоров, но двигать их способен не только Трамп", - резюмировал Фесенко.

Эксперт о балансе интересов США и Китая Журналист Вадим Денисенко считает, что Китаю невыгоден ни крах России, ни её победа. Оптимальным для Пекина остаётся сценарий, при котором Москва ослаблена и экономически зависима, с усиленной ориентацией на Восток. По его мнению, наиболее удобный исход — тот, где обе стороны конфликта смогут заявить о частичном успехе. Он также отмечает, что мировая политика всё больше строится на гибких договорённостях, и в будущем США и Китай будут искать компромиссы, рассматривая украинский вопрос в более широком европейском контексте.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти. Китай, несмотря на свою внешнюю стабильность, способен действовать неожиданно.

Как ранее сообщал Главред, США готовят новый этап ужесточения санкций против России, отметил министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

