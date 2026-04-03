"Других вариантов нет": в Раде сделали тревожной заявление об окончании войны

Алексей Тесля
3 апреля 2026, 22:27
Россия использует любые поводы, чтобы тормозить процесс окончания войны, говорит Фёдор Вениславский.
Раскрыт сценарий окончания войны / Коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр

Главное из заявлений Вениславского:

  • Перспективы быстрого завершения войны не очень оптимистичны
  • Украина не готова признавать территории российскими и выводить войска

Несмотря на попытки России затягивать переговорный процесс, диалог о мире продолжается, а Украина делает всё возможное, чтобы приблизить завершение войны, развязанной Россией.

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский рассказал 24 Каналу, что недавно украинская делегация вернулась из Майами.

Он уточнил, что переговоры не всегда проходят в привычном трёхстороннем формате, поскольку сложно подобрать место, устраивающее одновременно США, Украину и Россию.

"Но переговоры продолжаются. Они происходят как в дистанционном формате, так и во время личного визита делегаций", — подчеркнул Вениславский.

По его словам, одним из ближайших результатов работы переговорных команд станет очередной обмен пленными, который планируется провести до Пасхи.

"К сожалению, перспективы быстрого завершения войны не очень оптимистичны, но это может стать результатом работы переговорных команд", — отметил он.

Вениславский добавил, что Россия использует любые поводы, чтобы тормозить процесс окончания войны. Тем не менее, Украина вместе с американскими партнёрами заинтересована в продвижении к завершению конфликта.

При этом это возможно только при условии, что прекращение боевых действий не будет противоречить Конституции Украины. Вениславский подчеркнул: "Наша сторона не готова признавать территории Украины российскими и выводить украинские войска с Донбасса. Для нас это недопустимо, это "красные линии". Территории признаются в соответствии с международным правом временно оккупированными, и других вариантов быть не может".

"Всё остальное может быть предметом переговоров, которые постоянно продолжаются", — добавил депутат, отметив, что из России поступают сигналы о готовности Кремля продолжать диалог.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал о текущем состоянии переговоров по прекращению огня. Он отметил, что Россия готова обсудить возможность предоставления Украине гарантий безопасности с участием США. В то же время, по словам Буданова, вопрос статуса украинских территорий остаётся крайне сложным и пока не получил окончательного решения.

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

О персоне: Федор Вениславский

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Последние новости

04:55

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

Реклама
23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Реклама
18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Реклама
12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

12:45

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

11:32

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

11:24

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

10:53

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

10:37

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

10:35

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

09:30

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

