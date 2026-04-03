'Других вариантов нет': в Раде сделали тревожной заявление об окончании войны

Россия использует любые поводы, чтобы тормозить процесс окончания войны, говорит Фёдор Вениславский.

Раскрыт сценарий окончания войны

Главное из заявлений Вениславского:

Перспективы быстрого завершения войны не очень оптимистичны

Украина не готова признавать территории российскими и выводить войска

Несмотря на попытки России затягивать переговорный процесс, диалог о мире продолжается, а Украина делает всё возможное, чтобы приблизить завершение войны, развязанной Россией.

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский рассказал 24 Каналу, что недавно украинская делегация вернулась из Майами.

Он уточнил, что переговоры не всегда проходят в привычном трёхстороннем формате, поскольку сложно подобрать место, устраивающее одновременно США, Украину и Россию.

"Но переговоры продолжаются. Они происходят как в дистанционном формате, так и во время личного визита делегаций", — подчеркнул Вениславский.

По его словам, одним из ближайших результатов работы переговорных команд станет очередной обмен пленными, который планируется провести до Пасхи.

"К сожалению, перспективы быстрого завершения войны не очень оптимистичны, но это может стать результатом работы переговорных команд", — отметил он.

Вениславский добавил, что Россия использует любые поводы, чтобы тормозить процесс окончания войны. Тем не менее, Украина вместе с американскими партнёрами заинтересована в продвижении к завершению конфликта.

При этом это возможно только при условии, что прекращение боевых действий не будет противоречить Конституции Украины. Вениславский подчеркнул: "Наша сторона не готова признавать территории Украины российскими и выводить украинские войска с Донбасса. Для нас это недопустимо, это "красные линии". Территории признаются в соответствии с международным правом временно оккупированными, и других вариантов быть не может".

"Всё остальное может быть предметом переговоров, которые постоянно продолжаются", — добавил депутат, отметив, что из России поступают сигналы о готовности Кремля продолжать диалог.

Как идут переговоры военной подгруппы: ключевые моменты Глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал о текущем состоянии переговоров по прекращению огня. Он отметил, что Россия готова обсудить возможность предоставления Украине гарантий безопасности с участием США. В то же время, по словам Буданова, вопрос статуса украинских территорий остаётся крайне сложным и пока не получил окончательного решения.

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

О персоне: Федор Вениславский Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

