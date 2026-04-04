Иран разоблачил ложь Трампа: над страной почти одновременно сбили два самолета США - CNN

Дарья Пшеничник
4 апреля 2026, 11:01
Эти инциденты прямо противоречат предыдущим заявлениям американского руководства о "полном контроле" над иранским воздушным пространством.
Иран сбил два самолета США один за другим / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia

Главное из новости:

  • Сбивание самолетов показало, что Иран имеет действенную оборону
  • Инциденты противоречат заявлениям США о контроле над небом
  • В Штатах растет недовольство войной и ее ценой

Американо-иранская война, которая с самого начала вызывала споры внутри США, получила новый импульс после инцидентов со сбитыми американскими самолетами над территорией Ирана. События, произошедшие почти одновременно, поставили под сомнение предыдущие заверения американского руководства о полном контроле над ситуацией.

По данным CNN, оба самолета упали в иранском воздушном пространстве. Из первой машины удалось спасти одного члена экипажа, тогда как поиски второго продолжаются. Пилот второго самолета успел выйти из опасной зоны перед катапультированием и был оперативно эвакуирован.

Несмотря на резонанс, военные аналитики отмечают, что эти потери не меняют общей картины. США по-прежнему имеют значительное преимущество в воздухе и на море, а инциденты рассматриваются как исключительные, а не системные.

Однако политический эффект оказался значительно сильнее военного. Сбивание самолетов противоречит громким заявлениям американских чиновников об абсолютном контроле над иранским небом. В частности, министр обороны США Пит Хагсет в начале марта утверждал: "Мы взяли под контроль воздушное пространство и водные пути Ирана без каких-либо наземных войск".

Подобные заверения звучали и от президента Дональда Трампа, который неоднократно заявлял, что Иран якобы лишен эффективной противовоздушной обороны и не способен противостоять американским операциям. Однако последние события демонстрируют, что Тегеран сохраняет часть своих оборонных возможностей, а утверждения о полной беззащитности страны выглядят преувеличенными.

Это не первый случай, когда официальные оценки Вашингтона вызывают сомнения. Ранее администрация заявляла о полном уничтожении иранской ядерной программы, но американская разведка не подтвердила таких выводов. Так же сохраняются сведения о боеспособности части иранских ракетных систем.

На фоне этих противоречий в США растет внутреннее недовольство войной. Граждане все чаще ставят под сомнение ее необходимость, особенно учитывая экономические последствия, в частности подорожание топлива из-за напряженности в районе Ормузского пролива.

В итоге даже американские СМИ начали ставить под сомнение оптимистичные заявления военного руководства.

"Спустя месяц важнейший водный путь остается очень важным исключением. А контроль над воздушным пространством Ирана и прекращение его программы запуска ракет не выглядят столь полными, как рекламировалось", — отметило одно из изданий.

Инциденты со сбитыми самолетами стали очередным напоминанием о том, что война, которую в Вашингтоне пытались представить как быструю и контролируемую, оказывается гораздо сложнее и непредсказуемее.

Как долго продлится война с Ираном – мнение эксперта

Политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив говорил, что война в Иране может длиться годами, даже десятилетиями. Но ключевой вопрос – насколько она будет глобальной.

По его мнению, глобальная фаза может длиться не дольше одного-трех месяцев.

Он также не исключил, что даже в течение месяца она завершится на глобальном уровне, но локальные противостояния могут сохраняться.

НАТО vs
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Операция США в Иране — что известно

Как сообщал Главред, по данным источников, президент США Дональд Трамп допускает завершение войны с Ираном даже без разблокирования Ормузского пролива.

28 марта сообщалось, что Иран нанес ракетный удар по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии, в результате чего пострадали 12 американских военнослужащих, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

1 апреля Трамп заявил, что война США против Ирана продлится еще две-три недели. Соединенным Штатам уже удалось сменить власть в стране, а также Тегеран не будет иметь ядерного оружия.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится множество филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Последние новости

04:55

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

Реклама
23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Реклама
18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Реклама
12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

12:45

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

11:32

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

11:24

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

10:53

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

10:37

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

10:35

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

09:30

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

