Иран разоблачил ложь Трампа: над страной почти одновременно сбили два самолета США - CNN

Эти инциденты прямо противоречат предыдущим заявлениям американского руководства о "полном контроле" над иранским воздушным пространством.

Иран сбил два самолета США один за другим

Американо-иранская война, которая с самого начала вызывала споры внутри США, получила новый импульс после инцидентов со сбитыми американскими самолетами над территорией Ирана. События, произошедшие почти одновременно, поставили под сомнение предыдущие заверения американского руководства о полном контроле над ситуацией.

По данным CNN, оба самолета упали в иранском воздушном пространстве. Из первой машины удалось спасти одного члена экипажа, тогда как поиски второго продолжаются. Пилот второго самолета успел выйти из опасной зоны перед катапультированием и был оперативно эвакуирован.

Несмотря на резонанс, военные аналитики отмечают, что эти потери не меняют общей картины. США по-прежнему имеют значительное преимущество в воздухе и на море, а инциденты рассматриваются как исключительные, а не системные.

Однако политический эффект оказался значительно сильнее военного. Сбивание самолетов противоречит громким заявлениям американских чиновников об абсолютном контроле над иранским небом. В частности, министр обороны США Пит Хагсет в начале марта утверждал: "Мы взяли под контроль воздушное пространство и водные пути Ирана без каких-либо наземных войск".

Подобные заверения звучали и от президента Дональда Трампа, который неоднократно заявлял, что Иран якобы лишен эффективной противовоздушной обороны и не способен противостоять американским операциям. Однако последние события демонстрируют, что Тегеран сохраняет часть своих оборонных возможностей, а утверждения о полной беззащитности страны выглядят преувеличенными.

Это не первый случай, когда официальные оценки Вашингтона вызывают сомнения. Ранее администрация заявляла о полном уничтожении иранской ядерной программы, но американская разведка не подтвердила таких выводов. Так же сохраняются сведения о боеспособности части иранских ракетных систем.

На фоне этих противоречий в США растет внутреннее недовольство войной. Граждане все чаще ставят под сомнение ее необходимость, особенно учитывая экономические последствия, в частности подорожание топлива из-за напряженности в районе Ормузского пролива.

В итоге даже американские СМИ начали ставить под сомнение оптимистичные заявления военного руководства.

"Спустя месяц важнейший водный путь остается очень важным исключением. А контроль над воздушным пространством Ирана и прекращение его программы запуска ракет не выглядят столь полными, как рекламировалось", — отметило одно из изданий.

Инциденты со сбитыми самолетами стали очередным напоминанием о том, что война, которую в Вашингтоне пытались представить как быструю и контролируемую, оказывается гораздо сложнее и непредсказуемее.

Как долго продлится война с Ираном – мнение эксперта Политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив говорил, что война в Иране может длиться годами, даже десятилетиями. Но ключевой вопрос – насколько она будет глобальной. По его мнению, глобальная фаза может длиться не дольше одного-трех месяцев. Он также не исключил, что даже в течение месяца она завершится на глобальном уровне, но локальные противостояния могут сохраняться.

Операция США в Иране — что известно

Как сообщал Главред, по данным источников, президент США Дональд Трамп допускает завершение войны с Ираном даже без разблокирования Ормузского пролива.

28 марта сообщалось, что Иран нанес ракетный удар по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии, в результате чего пострадали 12 американских военнослужащих, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

1 апреля Трамп заявил, что война США против Ирана продлится еще две-три недели. Соединенным Штатам уже удалось сменить власть в стране, а также Тегеран не будет иметь ядерного оружия.

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится множество филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

