Конгресс как ловушка для Трампа: приведут ли результаты выборов к импичменту

Руслан Иваненко
3 апреля 2026, 01:59
Выборы в Конгресс США могут спровоцировать процедуру импичмента и новые политические расследования против Трампа.
Демократы могут ограничить законодательные полномочия Трампа

Кратко:

  • Массовые протесты No Kings прошли во всех 50 штатах США
  • Демонстрации показали широкое гражданское недовольство политикой Трампа
  • Результаты выборов в Конгресс могут изменить баланс власти в США

В Соединенных Штатах Америки прошли масштабные акции протеста против политики президента Дональда Трампа под названием No Kings ("Никаких королей"). Митинги прошли во всех 50 штатах и ​​тысячах городов, демонстрируя широкую поддержку гражданского недовольства.

Выборы в Конгресс и их последствия

Как рассказал Главреду политолог Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", результаты выборов в Конгресс могут спровоцировать "очень интересные события", которые напрямую повлияют на Трампа и политическую ситуацию в США.

Если республиканцы лишатся контроля над обеими палатами, это ограничит законодательные полномочия президента, в том числе в бюджетной сфере. В прошлом году уже наблюдалось зависание принятия бюджета из-за нехватки голосов среди республиканцев, а демократы, контролируя обе палаты, смогут блокировать предложения Трампа.

Возможный импичмент и причин

Контроль демократов открывает путь к процедуре импичмента.

"Даже если демократы будут контролировать только одну палату, например, Палату представителей, они смогут инициировать расследование против президента", - отмечает Фесенко.

Потенциальные поводы для импичмента включают в себя злоупотребления полномочиями, игнорирование решений Конгресса и Верховного суда, нарушения в военных или внешнеполитических действиях, а также возможную причастность к скандалу с "файлами Эпштейна".

Фесенко добавляет: "Даже начало или затягивание военных действий против Ирана может стать поводом к расследованию, ведь президенту придется получать согласие Конгресса на продление операций".

Какие войны "остановил" Трамп, какие начал / Инфографика: Главред

Переломный момент для Трампа и США

Пока критическим сценарием считают досрочное завершение правления Трампа через импичмент. Также существует риск узурпации власти при проигрыше на выборах и попытки обжалования результатов.

Таким образом, выборы этого года в Конгресс США могут стать переломным моментом для политической карьеры Трампа и стабильности страны.

Почему война в Иране может стать проблемой для России - мнение эксперта

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко убежден, что Москва вряд ли сможет оказать Тегерану серьезную военную помощь. По его словам, Россия уже тратит значительные ресурсы на собственную безопасность, и поддержка Ирана могла бы ослабить ее обороноспособность.

Дипломат также отмечает, что в случае эскалации конфликта Иран может остаться без существенной международной поддержки, а удары США могут быть мощными и повлечь за собой масштабные разрушения.

Политика США по Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред , мирный процесс между Украиной и Россией при посредничестве США находится в тупике. Сосредоточение Вашингтона на конфликте с Ираном привело к задержкам в переговорах и поставках критически важного вооружения для ВСУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Кроме того, президент США Дональд Трамп подверг резкой критике политику предыдущей администрации в отношении Украины и заявил, что Вашингтон больше не оказывает безвозмездную военную помощь. По его словам, США продают боеприпасы, за которые платит ЕС. Об этом американский лидер сказал во время обращения к нации.

Кроме того, президент США пригрозил остановить поставки вооружения Украине, пытаясь заставить европейских союзников присоединиться к так называемой "коалиции добровольцев" для возобновления судоходства в Ормужском проливе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) – украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Конгресс США Дональд Трамп Владимир Фесенко
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
