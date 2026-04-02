"НАТО превращается в трусов": Кэллог призвал к созданию нового альянса с Украиной

Кит Кэллог раскритиковал союзников по Альянсу за их позицию по конфликту в Иране, назвав организацию "трусливой".

Кэллог призвал к созданию нового альянса с Украиной

Генерал-лейтенант в отставке, бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог призвал к созданию новой оборонной системы из-за неспособности НАТО эффективно реагировать на глобальные конфликты, куда могла бы войти Украина. Об этом сообщает Fox News.

Во время выступления на телевидении Кэллог раскритиковал союзников по Альянсу за их позицию по конфликту в Иране, назвав организацию "трусливой".

По его мнению, Соединенным Штатам необходимо переосмыслить имеющиеся партнерства и рассмотреть возможность выхода из блока.

"НАТО превращается в трусов. Возможно, нам нужно новое НАТО, новая оборонная система", - заявил генерал.

Он напомнил о статье 13 Североатлантического договора, которая позволяет любой стране покинуть Альянс через год после официального уведомления.

Кэллог предложил формировать альянсы со странами, которые реально готовы к борьбе. Среди потенциальных партнеров он назвал Японию, Австралию, Польшу и обновленную Германию. Также он отдельно отметил роль Украины.

"Даже Украина, которая также доказала свою эффективность как хороший союзник", - подчеркнул Келлог.

Такое мнение поддержал и экс-госсекретарь Майк Помпео. Он назвал положение дел в Альянсе "ужасным" и отметил, что США должны фундаментально пересмотреть, на кого из партнеров они действительно могут положиться в критических миссиях.

Бывшая заместитель советника по национальной безопасности Виктория Коутс добавила, что НАТО продемонстрировала свою "незначительность", поскольку не смогла справиться с крупнейшей войной в Европе со времен Второй мировой.

По ее словам, пример успешного сотрудничества США с Израилем доказывает, что Вашингтон может достигать целей с мотивированными союзниками вне громоздких структур.

О персоне: Кит Келлог Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

