Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"НАТО превращается в трусов": Кэллог призвал к созданию нового альянса с Украиной

Виталий Кирсанов
2 апреля 2026, 22:14
Кит Кэллог раскритиковал союзников по Альянсу за их позицию по конфликту в Иране, назвав организацию "трусливой".
Кэллог призвал к созданию нового альянса с Украиной

Кратко:

  • Кэллог предложил формировать альянсы со странами, которые готовы к борьбе
  • Среди потенциальных партнеров он назвал Японию, Австралию, Польшу, Германию и Украину

Генерал-лейтенант в отставке, бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог призвал к созданию новой оборонной системы из-за неспособности НАТО эффективно реагировать на глобальные конфликты, куда могла бы войти Украина. Об этом сообщает Fox News.

Во время выступления на телевидении Кэллог раскритиковал союзников по Альянсу за их позицию по конфликту в Иране, назвав организацию "трусливой".

По его мнению, Соединенным Штатам необходимо переосмыслить имеющиеся партнерства и рассмотреть возможность выхода из блока.

"НАТО превращается в трусов. Возможно, нам нужно новое НАТО, новая оборонная система", - заявил генерал.

Он напомнил о статье 13 Североатлантического договора, которая позволяет любой стране покинуть Альянс через год после официального уведомления.

Кэллог предложил формировать альянсы со странами, которые реально готовы к борьбе. Среди потенциальных партнеров он назвал Японию, Австралию, Польшу и обновленную Германию. Также он отдельно отметил роль Украины.

"Даже Украина, которая также доказала свою эффективность как хороший союзник", - подчеркнул Келлог.

Такое мнение поддержал и экс-госсекретарь Майк Помпео. Он назвал положение дел в Альянсе "ужасным" и отметил, что США должны фундаментально пересмотреть, на кого из партнеров они действительно могут положиться в критических миссиях.

Бывшая заместитель советника по национальной безопасности Виктория Коутс добавила, что НАТО продемонстрировала свою "незначительность", поскольку не смогла справиться с крупнейшей войной в Европе со времен Второй мировой.

По ее словам, пример успешного сотрудничества США с Израилем доказывает, что Вашингтон может достигать целей с мотивированными союзниками вне громоздких структур.

Угроза для НАТО - последние новости

Как сообщал Главред, спецслужбы страны-агрессора России начали масштабную операцию по картографированию критической инфраструктуры Швеции. Кремль готовит почву для реальных диверсий и саботажа.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что Беларусь готова "достать" страны НАТО, если они будут рассматривать развернутый на белорусской территории российский ракетный комплекс "Орешник" как легитимную военную цель.

Кроме того, в ежегодной оценке угроз, опубликованной разведкой Литвы, говорится о том, что Россия наращивает военные подразделения у границ стран НАТО и может использовать их как основу для возможного будущего конфликта с Альянсом.

Читайте также:

О персоне: Кит Келлог

Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО Владимир Зеленский Дональд Трамп вступление в НАТО Кит Келлог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Последние новости

04:55

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

Реклама
23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Реклама
18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Реклама
12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

12:45

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

11:32

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

11:24

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

10:53

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

10:37

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

10:35

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

09:30

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять