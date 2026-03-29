Почему Украину до сих пор не приняли в НАТО: The Telegraph раскрыл, что сдерживает альянс

Есть ряд стран, которые уже психологически воспринимают Украину как члена НАТО и сами предлагают поддерживать постоянную связь или даже координировать действия.

https://glavred.info/world/pochemu-ukrainu-do-sih-por-ne-prinyali-v-nato-the-telegraph-raskryl-chto-sderzhivaet-alyans-10752677.html Ссылка скопирована

Что мешает Украине вступить в НАТО

видео дня

Главное из новости:

Украина оказалась на исторически близком расстоянии от НАТО — и политически, и военно. Интенсивность контактов, уровень доверия и глубина сотрудничества сегодня превосходят все, что было в предыдущие десятилетия.

Но, как отмечает The Telegraph, несмотря на беспрецедентное взаимодействие, существует сила, которая годами сдерживала реальное движение Украины к Альянсу.

Украина — де-факто союзник, но де-юре за пределами НАТО

По данным издания, Киеву приходится постоянно искать новые форматы, чтобы донести свою позицию до партнеров и понять их политические ограничения. В то же время все больше государств воспринимают Украину как будущего члена НАТО уже сейчас — предлагают координацию, совместное планирование и постоянный диалог.

Но, несмотря на это, истинная причина задержки — не техническая и не бюрократическая. Это имперские амбиции Кремля, которые десятилетиями формировали страхи и мифы в западных столицах. Именно они позволяли союзникам прикрываться аргументами о "недостаточных реформах" или "отсутствии консенсуса".

"Невозможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем — это лишь политическая конструкция. Ни больше, ни меньше. Ее можно бесконечно укреплять, а можно очень быстро разрушить", — отмечает The Telegraph.

Три мифа, которые Россия навязала Западу

Издание раскладывает по полочкам три крупнейшие российские манипуляции, повлиявшие на политику НАТО.

Миф о "обещании не расширяться".

Москва годами повторяет, что Запад якобы гарантировал ей нерасширение Альянса. Но последний лидер СССР сам опроверг это утверждение. Присутствие НАТО у границ РФ никогда не представляло угрозы – это лишь удобный пропагандистский инструмент. Миф о том, что вступление Украины спровоцирует войну.

Реальность противоположна: Россия напала именно тогда, когда Украина отказалась от курса на НАТО и приняла закон о нейтралитете. Даже Генри Киссинджер, который долго выступал против приглашения Украины в Альянс, после 2022 года признал: "Никаких ограничений на членство Украины больше нет". Миф о том, что войну вызвала перспектива членства.

Администрация Джо Байдена была категорически против приглашения Украины в НАТО на момент вторжения, ссылаясь на коррупцию. Поэтому аргумент о "страхе перед НАТО" не выдерживает критики. На самом деле, как пишет издание: "Россия начала войну, потому что хотела — и до сих пор хочет — уничтожить Украину, ликвидировать украинскую государственность и стереть украинскую идентичность".

Украина — не только щит, но и будущий меч Европы

Участие украинских военных в роли "красной команды" на учениях НАТО — лишь один из примеров того, как украинский боевой опыт уже помогает Альянсу готовиться к новым типам конфликтов.

Украинские технологии, инновации и армия, закаленная в войне, способны не ослабить НАТО, а сделать его сильнее. В будущей европейской архитектуре безопасности Украина может стать одним из ключевых элементов.

Пока Киев ищет гарантии безопасности, он фактически сам становится гарантом для стран, которые готовятся к возможным угрозам — от дроновых атак до роботизированных систем.

"Пятый год подряд Украина является щитом Европы. Но на самом деле Украина заслуживает быть мечом Европы. И мечом НАТО", — заключает издание.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не видит Украину в НАТО. Однако он пообещал предоставить украинскому государству очень хорошие гарантии безопасности.

Накануне СМИ также предупреждали, что Украину могут лишить пути вступления в НАТО после ряда договоренностей стран-членов Альянса и страны-агрессора России.

В то же время западные союзники считают вступление Украины в НАТО маловероятным, а потому поддерживают альтернативную стратегию. Партнеры Киева рассматривают возможность инвестировать миллиарды в военную промышленность Украины, чтобы страна могла эффективнее реагировать на агрессию со стороны России.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, — британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред