"Мы на грани": генсек ООН предупредил о расширении войны на Ближнем Востоке

Антониу Гутерриш отметил, что последствия перекрытия Ормузского пролива и так уже ощущает весь мир, а особенно бедные страны.

Антониу Гутерриш озвучил зловещее предупреждение

Военный конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в еще более масштабную войну, последствия которой будут драматичными для всей планеты. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш во время пресс-конференции.

"Кризис на Ближнем Востоке продолжается уже второй месяц. С каждым днем, пока длится эта война, человеческие страдания усиливаются... И растут опасности для нашего мира. Мы стоим на грани более широкой войны, которая охватит весь Ближний Восток и будет иметь драматические последствия для всего мира", – заявил он. видео дня

Гутерриш отметил, что последствия перекрытия Ормузского пролива и так уже ощущает весь мир, а особенно бедные страны.

"Если барабаны войны будут бить дальше, эскалация только усугубит все это. Споры должны решаться мирным путем. Суверенитет и территориальная целостность всех государств-членов должны уважаться. Для США и Израиля давно пора остановить войну, которая причиняет огромные человеческие страдания и уже имеет разрушительные экономические последствия. Ирану – прекратить удары по своим соседям", – подчеркнул генсек ООН.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Как долго продлится война с Ираном – мнение эксперта Политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив говорил, что война в Иране может длиться годами, даже десятилетиями. Но ключевой вопрос — насколько она будет глобальной. По его мнению, глобальная фаза может длиться не дольше одного-трех месяцев. Он также не исключил, что даже в течение месяца она завершится на глобальном уровне, но локальные противостояния могут сохраняться.

Операция США в Иране — что известно

Как сообщал Главред, по данным источников, президент США Дональд Трамп допускает завершение войны с Ираном даже без разблокирования Ормузского пролива.

28 марта сообщалось, что Иран нанес ракетный удар по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии, в результате чего пострадали 12 американских военнослужащих, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

1 апреля Трамп заявил, что война США против Ирана продлится еще две-три недели. Соединенным Штатам уже удалось сменить власть в стране, а также Тегеран не будет иметь ядерного оружия.

Читайте также:

О личности: Антонио Гутерриш Антониу Гутерриш — 9-й генеральный секретарь ООН (с 1 января 2017 года), 18 июня 2021 года переназначен на второй срок. В прошлом — португальский политик-социалист, премьер-министр Португалии (с 28 октября 1995 по 6 апреля 2002 года), Верховный комиссар ООН по делам беженцев (2005—2015 годы), пишет Википедия.

