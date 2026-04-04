Силы обороны ударили по базам "Шахедов" в России: "Мадяр" раскрыл детали атаки

Силы обороны нанесли удар по военным объектам России, уничтожив хабы БПЛА, системы ПВО и логистическую инфраструктуру противника, сообщил "Мадяр".

Силы обороны нанесли удар по базам "шахидов" в России — что известно

Поражен аэродром, с которого РФ запускает "Шахеды" по Украине

"Мадяр" раскрыл детали атак по военным объектам РФ

Силы беспилотных систем ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны нанесли удары по двум пунктам предполетной подготовки дронов-камикадзе на территории России — вблизи Навли и на аэродроме "Халино". Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

"Совместно с другими подразделениями глубинного поражения СОУ в ночь на 4 апреля были уничтожены два хаба и пункты предполетной подготовки БПЛА Shahed в Навле (Брянская область РФ) и на аэродроме Халино (Курская область РФ)", — отметил он. видео дня

Также он сообщил о поражении ряда других целей, в частности радиолокационной станции комплекса С-400 в Феодосии, зенитного ракетного комплекса "Тор", а также ряда военных объектов, среди которых командные пункты, склады и логистические центры.

В частности, подразделения 9-го батальона "Кайрос" в составе 414-й бригады уничтожили многофункциональную РЛС комплекса С-400 "Триумф", которая способна обнаруживать цели на расстоянии до 600 км и сопровождать до 100 объектов одновременно, а также наводить до 72 ракет.

Другие подразделения СБС поразили ЗРК "Тор" в районе Зачатовки на временно оккупированной территории Донецкой области, зенитную установку ЗУ-23-2 в Луганской области, а также топливную цистерну вблизи Новосемейчино.

Среди других пораженных объектов — логистический хаб 5А в Новополтавке на временно оккупированной территории Запорожской области и логистический хаб 35А в Червоном Поле на оккупированной части Донецкой области.

Также под удары попали тыловые пункты дислокации подразделений 3А в Шульгинке и Беловодске на временно оккупированной территории Луганской области.

Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты и места скопления личного состава подразделений 36-й отдельной мотострелковой бригады, 143-го мотострелкового полка, 160-й отдельной мотострелковой бригады и 18-й мотострелковой дивизии. Удары зафиксированы в районах Голубицкого и Великой Новоселки в Донецкой области, Самилейловки в Запорожской области, а также в Беловодске и Шульгинке в Луганской области. Также поражены склады материально-технического обеспечения и горюче-смазочных материалов.

Почему важны удары по российским НПЗ — мнение эксперта Как писал Главред, Украина уже больше года наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые имеют ключевое значение для экономики агрессора. В то же время самая интенсивная фаза этих атак пришлась лишь на последние месяцы, поэтому о ощутимых результатах пока говорить преждевременно. По словам военного эксперта Ивана Ступака, в случае системного продолжения такой тактики со временем это может привести к перелому. Он считает, что Украина способна существенно подорвать российскую нефтяную отрасль, а главным фактором останется количество дронов и ракет, доступных для таких ударов. "Украинские удары действительно могут если не похоронить российскую нефтяную отрасль, то поставить ее на колени или в позицию буквы "z", которую в России очень любят, тем самым лишив РФ большого количества доходов. Почему я говорю только о способности поставить на колени? Потому что за Уралом расположено огромное количество нефтеперерабатывающих заводов, которые тоже могут производить топливо", — объясняет Ступак. При этом эксперт подчеркнул, что нефтеперерабатывающие предприятия в европейской части России обеспечивают топливом значительную часть населения страны.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ключевым объектам российских войск на временно оккупированных территориях. Был поражен ряд складов противника, район сосредоточения сил и нефтебаза оккупантов, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 3 апреля беспилотники также атаковали Москву и несколько регионов России. По словам местных властей, часть дронов удалось сбить.

Ранее, 1 апреля, украинские военные нанесли удар по предприятию "Стрела" в Брянской области РФ, где производят комплектующие для крылатых ракет, отметили в Генштабе ВСУ.

О личности: кто такой "Мадяр" Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Волчанского соединения.

