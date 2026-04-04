Силы обороны ударили по базам "Шахедов" в России: "Мадяр" раскрыл детали атаки

Юрий Берендий
4 апреля 2026, 12:11
Силы обороны нанесли удар по военным объектам России, уничтожив хабы БПЛА, системы ПВО и логистическую инфраструктуру противника, сообщил "Мадяр".
Силы обороны нанесли удар по базам "шахидов" в России — что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Поражен аэродром, с которого РФ запускает "Шахеды" по Украине
  • "Мадяр" раскрыл детали атак по военным объектам РФ

Силы беспилотных систем ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны нанесли удары по двум пунктам предполетной подготовки дронов-камикадзе на территории России — вблизи Навли и на аэродроме "Халино". Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

"Совместно с другими подразделениями глубинного поражения СОУ в ночь на 4 апреля были уничтожены два хаба и пункты предполетной подготовки БПЛА Shahed в Навле (Брянская область РФ) и на аэродроме Халино (Курская область РФ)", — отметил он.

Также он сообщил о поражении ряда других целей, в частности радиолокационной станции комплекса С-400 в Феодосии, зенитного ракетного комплекса "Тор", а также ряда военных объектов, среди которых командные пункты, склады и логистические центры.

В частности, подразделения 9-го батальона "Кайрос" в составе 414-й бригады уничтожили многофункциональную РЛС комплекса С-400 "Триумф", которая способна обнаруживать цели на расстоянии до 600 км и сопровождать до 100 объектов одновременно, а также наводить до 72 ракет.

С-400
С-400 / Инфографика: Главред

Другие подразделения СБС поразили ЗРК "Тор" в районе Зачатовки на временно оккупированной территории Донецкой области, зенитную установку ЗУ-23-2 в Луганской области, а также топливную цистерну вблизи Новосемейчино.

Среди других пораженных объектов — логистический хаб 5А в Новополтавке на временно оккупированной территории Запорожской области и логистический хаб 35А в Червоном Поле на оккупированной части Донецкой области.

Также под удары попали тыловые пункты дислокации подразделений 3А в Шульгинке и Беловодске на временно оккупированной территории Луганской области.

Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты и места скопления личного состава подразделений 36-й отдельной мотострелковой бригады, 143-го мотострелкового полка, 160-й отдельной мотострелковой бригады и 18-й мотострелковой дивизии. Удары зафиксированы в районах Голубицкого и Великой Новоселки в Донецкой области, Самилейловки в Запорожской области, а также в Беловодске и Шульгинке в Луганской области. Также поражены склады материально-технического обеспечения и горюче-смазочных материалов.

Почему важны удары по российским НПЗ — мнение эксперта

Как писал Главред, Украина уже больше года наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые имеют ключевое значение для экономики агрессора. В то же время самая интенсивная фаза этих атак пришлась лишь на последние месяцы, поэтому о ощутимых результатах пока говорить преждевременно. По словам военного эксперта Ивана Ступака, в случае системного продолжения такой тактики со временем это может привести к перелому.

Он считает, что Украина способна существенно подорвать российскую нефтяную отрасль, а главным фактором останется количество дронов и ракет, доступных для таких ударов.

"Украинские удары действительно могут если не похоронить российскую нефтяную отрасль, то поставить ее на колени или в позицию буквы "z", которую в России очень любят, тем самым лишив РФ большого количества доходов. Почему я говорю только о способности поставить на колени? Потому что за Уралом расположено огромное количество нефтеперерабатывающих заводов, которые тоже могут производить топливо", — объясняет Ступак.

При этом эксперт подчеркнул, что нефтеперерабатывающие предприятия в европейской части России обеспечивают топливом значительную часть населения страны.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ключевым объектам российских войск на временно оккупированных территориях. Был поражен ряд складов противника, район сосредоточения сил и нефтебаза оккупантов, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 3 апреля беспилотники также атаковали Москву и несколько регионов России. По словам местных властей, часть дронов удалось сбить.

Ранее, 1 апреля, украинские военные нанесли удар по предприятию "Стрела" в Брянской области РФ, где производят комплектующие для крылатых ракет, отметили в Генштабе ВСУ.

О личности: кто такой "Мадяр"

Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".

С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Волчанского соединения.

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Последние новости

04:55

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

Реклама
23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Реклама
18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Реклама
12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

12:45

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

11:32

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

11:24

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

10:53

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

10:37

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

10:35

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

09:30

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

