Силы обороны ударили по базам "Шахедов" в России: "Мадяр" раскрыл детали атаки

О чем идет речь в материале:
Силы беспилотных систем ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны нанесли удары по двум пунктам предполетной подготовки дронов-камикадзе на территории России — вблизи Навли и на аэродроме "Халино". Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.
"Совместно с другими подразделениями глубинного поражения СОУ в ночь на 4 апреля были уничтожены два хаба и пункты предполетной подготовки БПЛА Shahed в Навле (Брянская область РФ) и на аэродроме Халино (Курская область РФ)", — отметил он.
Также он сообщил о поражении ряда других целей, в частности радиолокационной станции комплекса С-400 в Феодосии, зенитного ракетного комплекса "Тор", а также ряда военных объектов, среди которых командные пункты, склады и логистические центры.
В частности, подразделения 9-го батальона "Кайрос" в составе 414-й бригады уничтожили многофункциональную РЛС комплекса С-400 "Триумф", которая способна обнаруживать цели на расстоянии до 600 км и сопровождать до 100 объектов одновременно, а также наводить до 72 ракет.
Другие подразделения СБС поразили ЗРК "Тор" в районе Зачатовки на временно оккупированной территории Донецкой области, зенитную установку ЗУ-23-2 в Луганской области, а также топливную цистерну вблизи Новосемейчино.
Среди других пораженных объектов — логистический хаб 5А в Новополтавке на временно оккупированной территории Запорожской области и логистический хаб 35А в Червоном Поле на оккупированной части Донецкой области.
Также под удары попали тыловые пункты дислокации подразделений 3А в Шульгинке и Беловодске на временно оккупированной территории Луганской области.
Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты и места скопления личного состава подразделений 36-й отдельной мотострелковой бригады, 143-го мотострелкового полка, 160-й отдельной мотострелковой бригады и 18-й мотострелковой дивизии. Удары зафиксированы в районах Голубицкого и Великой Новоселки в Донецкой области, Самилейловки в Запорожской области, а также в Беловодске и Шульгинке в Луганской области. Также поражены склады материально-технического обеспечения и горюче-смазочных материалов.
Как писал Главред, Украина уже больше года наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые имеют ключевое значение для экономики агрессора. В то же время самая интенсивная фаза этих атак пришлась лишь на последние месяцы, поэтому о ощутимых результатах пока говорить преждевременно. По словам военного эксперта Ивана Ступака, в случае системного продолжения такой тактики со временем это может привести к перелому.
Он считает, что Украина способна существенно подорвать российскую нефтяную отрасль, а главным фактором останется количество дронов и ракет, доступных для таких ударов.
"Украинские удары действительно могут если не похоронить российскую нефтяную отрасль, то поставить ее на колени или в позицию буквы "z", которую в России очень любят, тем самым лишив РФ большого количества доходов. Почему я говорю только о способности поставить на колени? Потому что за Уралом расположено огромное количество нефтеперерабатывающих заводов, которые тоже могут производить топливо", — объясняет Ступак.
При этом эксперт подчеркнул, что нефтеперерабатывающие предприятия в европейской части России обеспечивают топливом значительную часть населения страны.
Удары по России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ключевым объектам российских войск на временно оккупированных территориях. Был поражен ряд складов противника, район сосредоточения сил и нефтебаза оккупантов, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В ночь на 3 апреля беспилотники также атаковали Москву и несколько регионов России. По словам местных властей, часть дронов удалось сбить.
Ранее, 1 апреля, украинские военные нанесли удар по предприятию "Стрела" в Брянской области РФ, где производят комплектующие для крылатых ракет, отметили в Генштабе ВСУ.
Другие новости:
О личности: кто такой "Мадяр"
Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).
До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".
С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Волчанского соединения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред