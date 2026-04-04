Курс доллара пойдет на спад: озвучен новый прогноз на ближайшее время

Мария Николишин
4 апреля 2026, 10:44
Банкир подчеркнул, что рост цен неизбежно влияет на валютный рынок.
Курс валют в Украине с 6 по 12 апреля / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Валютный рынок будет оставаться под контролем
  • На курс валют будут влиять внешние события и внутренние цены на топливо
  • Приближающаяся Пасха может повлиять на курс доллара

Валютный рынок в Украине в первую декаду апреля будет оставаться под контролем, хотя и возможны определенные колебания. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, одним из главных факторов, влияющих на валютный рынок, будут внешние события и внутренние цены на топливо.

"Украинский рынок и дальше будет зависеть от стоимости нефти, а значит, любые обострения на Ближнем Востоке могут быстро отражаться на ценах на украинских АЗС. В конце марта это уже стало очевидным: бензин А-95 за месяц подорожал минимум на 30%, а дизель – на 50%. Для экономики это означает не только рост расходов на логистику, но и дальнейшее давление на цены в более широком потребительском сегменте", - отметил он.

По его мнению, такой рост цен неизбежно влияет и на валютный рынок. В то же время, в начале апреля этот фактор никуда не исчезнет, ​​но его влияние, вероятнее всего, станет менее резким.

Банкир добавил, что другой фактор влияния на валютный рынок – приближение Пасхи. Перед праздниками часть населения традиционно продает валюту из-за дополнительных предпраздничных расходов. Именно поэтому в отдельные дни на наличном рынке предложение может частично преобладать.

"Но в этом году вряд ли речь идет о сильном сезонном эффекте. Скорее всего, это будет локальное и непродолжительное явление. На практике это означает, что обменники могут воспользоваться ситуацией и опустить курс покупки на 0,4-0,5 грн ниже курса покупки на межбанке. В результате курс покупки доллара на наличном рынке может временно снизиться до 43,5-43,75 грн", - подчеркнул Лесовой.

Он подчеркнул, что основной сценарий к началу апреля – относительная предсказуемость. Доллар будет оставаться вблизи 44 грн, а евро вблизи 51 грн.

Курс валют на следующую неделю

По прогнозу банкира, с 6 по 12 апреля ситуация на валютном рынке будет следующей:

  • коридоры валютных изменений составят 43,7-44,25 грн/долл. и 49,5-52 грн/евро (на межбанке), 43,5-44,5 грн/долл. и 50,5-52 грн/евро (на наличном рынке);
  • ежедневные курсовые изменения могут составить на межбанке – до 0,05–0,15 грн, в банках – до 0,1–0,2 грн, в обменных пунктах – до 0,3 грн;
  • еженедельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.
Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара в апреле

Доктор экономических наук Алексей Плотников говорил, что ситуация на валютном рынке в апреле будет зависеть от многих факторов, неподвластных Национальному банку.

По его мнению, официальный курс гривни по отношению к доллару может колебаться в диапазоне 43,70-44,30 грн/долл.

Он добавил, что в какую сторону будут двигаться показатели, зависит от глобальной обстановки, финансирования Украины и решений НБУ.

Курс валют – последние новости

Как сообщал Главред , Национальный банк Украины снизил официальный курс гривни на 6 апреля 2026 года. Так, курс доллара США установлен на уровне 43,65 грн/долл., а курс европейской валюты – 50,31 грн/евро.

Независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский заявлял, что в апреле курс гривни к евро будет находиться в пределах 50-52,5 грн, а ключевым фактором будет развитие ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время, финансовый аналитик, экономический эксперт Алексей Кущ считает, что курс доллара в Украине в ближайшее время не поднимется выше 45 гривен. Стоимость украинской валюты сейчас почти не зависит от рыночных факторов, которую формирует политика Нацбанка Украины.

О личности: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой – украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Жизнь перевернется с ног на голову: каким знакам зодиака выпадет особый шанс

Жизнь перевернется с ног на голову: каким знакам зодиака выпадет особый шанс

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Последние новости

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

Реклама
23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

Реклама
18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Реклама
12:45

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

11:32

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

11:24

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

10:53

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

10:37

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

10:35

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

09:30

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

09:08

НАТО ждут кардинальные изменения, что делать Украине: прогноз Фесенкомнение

