Курс доллара пойдет на спад: озвучен новый прогноз на ближайшее время

Банкир подчеркнул, что рост цен неизбежно влияет на валютный рынок.

Курс валют в Украине с 6 по 12 апреля / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Валютный рынок будет оставаться под контролем

На курс валют будут влиять внешние события и внутренние цены на топливо

Приближающаяся Пасха может повлиять на курс доллара

Валютный рынок в Украине в первую декаду апреля будет оставаться под контролем, хотя и возможны определенные колебания. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, одним из главных факторов, влияющих на валютный рынок, будут внешние события и внутренние цены на топливо.

"Украинский рынок и дальше будет зависеть от стоимости нефти, а значит, любые обострения на Ближнем Востоке могут быстро отражаться на ценах на украинских АЗС. В конце марта это уже стало очевидным: бензин А-95 за месяц подорожал минимум на 30%, а дизель – на 50%. Для экономики это означает не только рост расходов на логистику, но и дальнейшее давление на цены в более широком потребительском сегменте", - отметил он.

По его мнению, такой рост цен неизбежно влияет и на валютный рынок. В то же время, в начале апреля этот фактор никуда не исчезнет, ​​но его влияние, вероятнее всего, станет менее резким.

Банкир добавил, что другой фактор влияния на валютный рынок – приближение Пасхи. Перед праздниками часть населения традиционно продает валюту из-за дополнительных предпраздничных расходов. Именно поэтому в отдельные дни на наличном рынке предложение может частично преобладать.

"Но в этом году вряд ли речь идет о сильном сезонном эффекте. Скорее всего, это будет локальное и непродолжительное явление. На практике это означает, что обменники могут воспользоваться ситуацией и опустить курс покупки на 0,4-0,5 грн ниже курса покупки на межбанке. В результате курс покупки доллара на наличном рынке может временно снизиться до 43,5-43,75 грн", - подчеркнул Лесовой.

Он подчеркнул, что основной сценарий к началу апреля – относительная предсказуемость. Доллар будет оставаться вблизи 44 грн, а евро вблизи 51 грн.

Курс валют на следующую неделю

По прогнозу банкира, с 6 по 12 апреля ситуация на валютном рынке будет следующей:

коридоры валютных изменений составят 43,7-44,25 грн/долл. и 49,5-52 грн/евро (на межбанке), 43,5-44,5 грн/долл. и 50,5-52 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения могут составить на межбанке – до 0,05–0,15 грн, в банках – до 0,1–0,2 грн, в обменных пунктах – до 0,3 грн;

еженедельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара в апреле Доктор экономических наук Алексей Плотников говорил, что ситуация на валютном рынке в апреле будет зависеть от многих факторов, неподвластных Национальному банку. По его мнению, официальный курс гривни по отношению к доллару может колебаться в диапазоне 43,70-44,30 грн/долл. Он добавил, что в какую сторону будут двигаться показатели, зависит от глобальной обстановки, финансирования Украины и решений НБУ.

Как сообщал Главред , Национальный банк Украины снизил официальный курс гривни на 6 апреля 2026 года. Так, курс доллара США установлен на уровне 43,65 грн/долл., а курс европейской валюты – 50,31 грн/евро.

Независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский заявлял, что в апреле курс гривни к евро будет находиться в пределах 50-52,5 грн, а ключевым фактором будет развитие ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время, финансовый аналитик, экономический эксперт Алексей Кущ считает, что курс доллара в Украине в ближайшее время не поднимется выше 45 гривен. Стоимость украинской валюты сейчас почти не зависит от рыночных факторов, которую формирует политика Нацбанка Украины.

О личности: Тарас Лесовой Тарас Лесовой – украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

