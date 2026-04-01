Напряжение растет: доллар и евро на пороге рекорда, что будет с курсом в апреле

Ключевым фактором, который будет влиять на курс валют, останется развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Каким будет курс валют в апреле

О чем идет речь в материале:

Стоит ли украинцам ожидать новых пиков курса в ближайшее время

Какие факторы будут влиять на стоимость валюты в Украине

Может ли курс доллара вырасти до 45 гривен

Стоит ли сейчас покупать иностранную валюту

Март оказался для украинцев месяцем неприятных сюрпризов, связанных с обострением ситуации на Ближнем Востоке и военными операциями США в Иране. В частности, удар по кошелькам нанес курс валют, который ощутимо вырос по сравнению с предыдущими месяцами.

Главред решил разобраться, чего стоит ожидать от курса доллара и евро в апреле, и может ли валюта снова резко подорожать.

Курс валют на 1 апреля

Как известно, на 1 апреля Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 43,92 грн/долл. По сравнению с 31 марта американская валюта подорожала на 12 копеек.

Стоимость единой европейской валюты также выросла. Курс евро установлен на уровне 50,45 грн/евро, что на 14 копеек больше, чем накануне.

Курс валют в банках и обменных пунктах

Курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 2 копейки и составляет 44,12 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,58 гривни за доллар, пишет УНИАН.

Что интересно, средний курс евро к гривне не изменился и составляет 50,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 50,20 гривни за евро.

В то же время в валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара составляет 43,80 грн/долл., а продать валюту можно по курсу 43,70 гривни. Курс наличных евро в обменниках составляет 50,86 грн/евро, а курс продажи — 50,58 грн/евро.

Чего ожидать от курса валют до конца недели

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН заявил, что в течение недели украинцы вряд ли увидят новые курсовые пики или какие-то сенсации.

По его словам, валютный рынок в Украине будет находиться в режиме сдержанной напряженности. Спрос на валюту будет, но он не сможет перекрыть предложение, поэтому интервенции Национального банка будут играть главную роль в обеспечении равновесия.

Согласно прогнозу банкира, до 5 апреля курс доллара в Украине будет находиться в пределах 43,5-44,25 гривни на межбанковском рынке и 43,5-44,5 гривни на наличном рынке.

Он добавил, что курс евро в Украине в этот период будет находиться в пределах 49,5-52 гривен на межбанковском рынке и 50,5-52 гривен на наличном рынке.

Что будет влиять на курс доллара и евро в апреле

Доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE заявил, что ситуация на валютном рынке в апреле будет зависеть от многих факторов, неподконтрольных Национальному банку.

"Никто не прогнозировал, что будет война в Персидском заливе, что США начнут эту войну, что они будут планировать наземную операцию, что будет задействовано много стран. То есть есть факторы, которые слабо прогнозировали, потому что они считались не очень вероятными", — подчеркнул он.

По его мнению, официальный курс гривни к доллару может колебаться в диапазоне 43,70-44,30 грн/долл. В какую сторону будут двигаться показатели, зависит от глобальной обстановки, финансирования Украины и решений НБУ.

В свою очередь, официальный курс евро может опуститься до 50 грн, если доллар укрепится до 1,14 долл./евро. При обратном тренде, то есть возвращении к уровню 1,16-1,17 долл./евро, валюта в Украине преодолеет психологический уровень 51 грн.

Какие 4 сценария возможны на валютном рынке в апреле

В видеообзоре валютного рынка на своем YouTube-канале финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что в апреле возможны сразу несколько вариантов курсовых прогнозов.

По его словам, первый сценарий – традиционно-сезонный. Это – самый вероятный и самый спокойный вариант развития событий.

"Апрель — традиционно благоприятный для украинской гривни месяц, ведь аграрии начинают продавать валюту перед посевной. Украинцы в этот период меньше тратят – это связывают с завершением отопительного сезона и меньшим спросом на импортные овощи и фрукты – появляется собственная тепличная продукция", – подчеркнул он.

При таком сценарии доллар США будет стоить 43,5–44,5 грн, а евро будет находиться в диапазоне 50,5–51,5 грн.

Он добавил, что второй сценарий — начало мирового кризиса в результате затяжной войны в Иране.

"Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, то дальнейший рост цен на нефть и нефтепродукты приблизит мир к глобальному экономическому кризису. Гривня окажется под давлением, но в апреле ее падение еще будет умеренным", — говорит аналитик.

Курс доллара в таком случае будет колебаться в пределах 44–44,5 грн, а евро будет стоить 50,5–51,5 грн. Однако в последующие месяцы падение гривни может усилиться.

Третий сценарий – победа или поражение США. Как известно, Соединенные Штаты Америки активно вовлечены в ближневосточный конфликт, и от хода событий в нем возможны два подсценария – при условии, что конфликт завершится в апреле:

если США победят и мир это признает, то следует ожидать значительного обесценения евро. В таком случае гривня может обесцениться до 44–45 грн за доллар, а евро – стоить около 50 грн;

если США просто выйдут из конфликта (без явной победы), то ослабевать будет уже доллар. Вероятно, его курс останется на уровне 44 грн, а вот стоимость евро вырастет до 51–52 грн.

В то же время четвертый сценарий – апокалиптический и маловероятный. В этом сценарии аналитик предполагает одновременное стечение самых неблагоприятных для Украины факторов – финансирование от партнеров не поступает, Венгрия блокирует помощь ЕС, США выходят из мирных переговоров, а Россия усиливает удары.

"Увидеть все эти факторы в апреле маловероятно. Однако заметить зарождение этой тенденции – возможно. В таком случае гривня уже к концу апреля будет под давлением как по отношению к доллару, так и к евро", – отметил Шевчишин.

Курс доллара может пробить новую психологическую отметку

Независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии Главреду говорил, что в апреле спрос на валюту может оставаться повышенным, а внешние факторы – в частности эскалация на Ближнем Востоке – способны влиять на поведение инвесторов и колебания мировых валют.

"Венгрия продолжает блокировать выделение ЕС кредита Украине. Без разблокирования этого кредита объем валютных резервов будет сокращаться. Скорее всего, Украина в апреле не получит первый транш этого кредита, как ранее планировалось. Это будет усиливать давление на гривню. Если курс доллара закрепится выше отметки 44 грн., то следующей целью роста станет 45 грн., которая может быть достигнута в апреле", — пояснил он.

Эксперт также ожидает, что в апреле курс гривни к евро будет находиться в пределах 50–52,5 грн, а ключевым фактором останется развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Стоит ли сейчас покупать доллары и евро

Экономист Олег Пендзин в комментарии ТСН подчеркнул, что гривневые инструменты остаются лидерами по уровню доходности.

По его словам, доходность наличных долларов в настоящее время является самой низкой среди популярных активов. Так:

ОВГЗ (облигации): 14% годовых.

Гривневые депозиты: около 7% (чистые).

Наличный доллар: всего 4,7% годовых.

"Мои советы остаются актуальными: инвестиции в гривневые ОВГЗ и депозиты и в дальнейшем будут приносить хорошую прибыль. Курс даже не дошел до 45 гривен, поэтому гривня выигрывает", — считает эксперт.

В то же время Андрей Шевчишин считает, что текущее подешевение валюты — это хороший момент для ее покупки. Он отмечает, что в условиях глобальной неопределенности и войны на Ближнем Востоке девальвация мировых валют (и гривни в частности) — лишь вопрос времени. "Валюта менее доходна, чем ОВГЗ, но сейчас важнее диверсификация. Если война затянется — выгоднее доллары, если быстро закончится — евро. Но иметь запас наличной валюты на руках сегодня необходимо", — подытожил он.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

