Ответ РФ на прекращение огня - Шахеды: Зеленский резко отреагировал на атаку

Мария Николишин
1 апреля 2026, 12:43
Зеленский отметил, что этой ночью Россия применила против Украины 339 беспилотников.
Зеленский отреагировал на российскую атаку / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Зеленского:

  • Россияне атаковали гражданские объекты в Луцке
  • Эта атака фактически является ответом России на дипломатические усилия
  • Именно Россия является глобальной угрозой, которая препятствует дипломатии

Сейчас в Луцке продолжается тушение пожара после ночного удара российских "Шахедов". Все необходимые силы ГСЧС и коммунальных служб уже задействованы, чтобы ликвидировать последствия атаки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что были попадания в сугубо гражданские объекты: россияне уничтожили продовольственные склады и терминал "Новой почты". Был поврежден и жилой дом.

"Сегодня ночью под российскими ударами оказались еще Днепровская, Житомирская, Полтавская, Одесская, Харьковская и Хмельницкая области. И до сих пор в нашем небе находятся "Шахеды". Всего Россия этой ночью применила против Украины 339 беспилотников, и около 200 из них – "Шахеды", – подчеркнул глава государства.

  • Удар РФ по Украине 1 апреля
    Удар РФ по Украине 1 апреля фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Прекращение огня на Пасху

Зеленский подчеркнул, что ночная атака фактически является ответом России на дипломатические усилия.

"Мы предлагали прекращение огня на Пасху – в ответ получаем "Шахеды". Мы предлагали прекращение огня также и конкретно в отношении энергетических объектов – россияне игнорируют это и снова пытаются поразить наши подстанции и трансформаторы", – говорится в сообщении.

По его словам, Украина работает с партнерами, чтобы было больше совместных возможностей защиты жизни, а Россия продолжает затягивать войну в Европе и откровенно инвестирует свои разведданные для иранского режима в разжигание войны на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.

Он также добавил, что именно Россия представляет собой глобальную угрозу, и именно ее пренебрежение к жизни и миру является тем, что препятствует любой дипломатии.

"Я благодарен всем, кто поддерживает нашу защиту жизни, и каждому, кто обеспечивает выполнение санкций против России за войну. Чем больше будет наш процент сбитых российских дронов и ракет и чем больше будет процент ограничения российской нефти, российской торговли, российского производства, тем быстрее будет гарантирована безопасность и установлен мир", — подытожил президент.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Как Россия может использовать перемирие

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что Кремль может согласиться на "пасхальное перемирие", но не с целью реального прекращения огня.

По его мнению, это время противник может использовать для подготовки к будущим массированным атакам. В то же время на фронте за короткий период оккупанты не смогут осуществить существенные маневры или перегруппировку сил.

Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, ночью и утром 1 апреля российские войска осуществили массированный обстрел территории Украины, применив дроны и ракеты. Десятки дронов были зафиксированы во многих областях, охватывая центральную, южную, северную и восточную части страны, а также проникли в западные регионы.

В частности, оккупационные войска РФ массированно атаковали Луцк беспилотниками. Враг атаковал склад "Новой почты" и продуктовый склад торговой сети. В результате атаки зафиксированы сильные пожары. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, мониторинговые каналы ранее заявляли, что РФ планирует серию атак с помощью ударных БПЛА по объектам критической инфраструктуры в центральных регионах Украины. Под прицелом оказались насосные станции водоснабжения и водоочистные сооружения.

О личности: Павел Нарожный

Павел Нарожный — украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", которая помогает Силам обороны Украины.

Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, интернет-ресурсах и телевидении.

