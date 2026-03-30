В РФ значительные потери: Силы обороны нанесли удар по важным объектам

Что известно:
- Силы обороны нанесли удар по Алчевскому меткомбинату
- ВСУ нанесли удар по военному эшелону
Силы обороны Украины нанесли удар по военному эшелону российских оккупантов в районе поселка Новосвитловка в Луганской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Также известно, что наши защитники поразили Алчевский металлургический комбинат. Он был задействован в производстве боеприпасов крупного калибра. После поражения на территории предприятия зафиксировали масштабный пожар.
"В рамках системных мер по снижению наступательного и экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить удары по критически важным объектам врага", — говорится в сообщении.
Кроме того, ВСУ нанесли удар по дорогостоящей пусковой установке С-300 "Триумф" в районе поселка Гвардейское на территории Крыма. Также под ударами оказались пункты управления оккупантов и живая сила:
- пункт управления БПЛА в районе Гуляйполя Запорожской области;
- скопление живой силы оккупантов в районе села Новая Таволжанка Белгородской области;
- личный состав в районе Березового Днепропетровской области;
- личный состав в районе Басовки Сумской области;
- личный состав в районе Гуляйполя Запорожской области.
Взрывы в РФ — последние новости
Как писал Главред, в ночь на 17 марта в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.
15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.
В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.
Ночью 12 марта в Краснодарском крае РФ прогремело более 25 взрывов в районах Анапы, Витязево, Краснодара и Северского. Во время удара пострадала перевалочная нефтебаза Тихорецка, где загорелись резервуары с топливом.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Генштаб ВСУ — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
