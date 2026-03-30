Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В РФ значительные потери: Силы обороны нанесли удар по важным объектам

Ангелина Подвысоцкая
30 марта 2026, 14:25
Под ударами оказались военный эшелон, личный состав и Алчевский металлургический комбинат.
удар по рф
Силы обороны нанесли удар по РФ / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Telegram

Что известно:

  • Силы обороны нанесли удар по Алчевскому меткомбинату
  • ВСУ нанесли удар по военному эшелону

Силы обороны Украины нанесли удар по военному эшелону российских оккупантов в районе поселка Новосвитловка в Луганской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также известно, что наши защитники поразили Алчевский металлургический комбинат. Он был задействован в производстве боеприпасов крупного калибра. После поражения на территории предприятия зафиксировали масштабный пожар.

"В рамках системных мер по снижению наступательного и экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить удары по критически важным объектам врага", — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по дорогостоящей пусковой установке С-300 "Триумф" в районе поселка Гвардейское на территории Крыма. Также под ударами оказались пункты управления оккупантов и живая сила:

  • пункт управления БПЛА в районе Гуляйполя Запорожской области;
  • скопление живой силы оккупантов в районе села Новая Таволжанка Белгородской области;
  • личный состав в районе Березового Днепропетровской области;
  • личный состав в районе Басовки Сумской области;
  • личный состав в районе Гуляйполя Запорожской области.

Взрывы в РФ — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 марта в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.

В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.

Ночью 12 марта в Краснодарском крае РФ прогремело более 25 взрывов в районах Анапы, Витязево, Краснодара и Северского. Во время удара пострадала перевалочная нефтебаза Тихорецка, где загорелись резервуары с топливом.

Другие новости:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Генштаб ВСУ — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Алчевск вторжение России Генштаб ВСУ Алчевский меткомбинат
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
14:25Война
Украина готова к перемирию на Пасху и не только: главные заявления Зеленского

Украина готова к перемирию на Пасху и не только: главные заявления Зеленского

12:56Война
Стоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – Милов

Стоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – Милов

12:00Интервью
Популярное

Ещё
Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Карта Deep State онлайн за 30 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

Последние новости

15:31

Восемь лет неудач заканчиваются: что принесет Скорпионам апрель 2026

15:17

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

15:12

Сын Наталки Денисенко перенес операцию в "Охматдете" — что произошло

15:09

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

15:08

Погода на Житомирщине резко изменится после дождей: когда ожидать потепления

Штрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничныеШтрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничные
14:25

В РФ значительные потери: Силы обороны нанесли удар по важным объектам

14:25

Почему в СССР не производили йогурт: неожиданное объяснение вас точно удивит

14:18

Как правильно по-украински — "оранжевий" или "помаранчевий": ответ удивит многих

13:47

Украинские разработчики создали "плащ-невидимку" для ВСУ, который превосходит аналоги НАТО

Реклама
13:36

Вербная неделя 2026: что категорически нельзя делать перед Пасхой

13:30

"Звезда в лоб не ударила": Ирину Билык ошибочно приняли за известную певицуВидео

13:00

Всё изменится после одной даты в апреле: гороскоп для Весов на месяц

12:56

Украина готова к перемирию на Пасху и не только: главные заявления Зеленского

12:33

Польша планирует построить на границе с Украиной ультрасовременный барьер - СМИ

12:18

Жить осталось 10 лет: Волочковой поставили диагноз из-за запущенной болезни

12:12

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

12:00

Стоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – МиловВидео

11:58

Начало белой полосы: Бритни Спирс показалась в компании сыновей

11:57

Гороскоп Таро на завтра 31 марта: Тельцам - снять защиту, Раку - новые чувства

11:32

РФ резко изменила тактику атак "Шахедами": Сырский раскрыл новый план борьбы

Реклама
11:31

Фотограф Кейт и Уильяма рассказал о "ненормальном" воспитании детей

11:24

Что нельзя резать в праздник 31 марта: приметы и запреты

11:21

Украину в очереди на вступление в ЕС могут обойти новые "фавориты" - Politico

11:18

На Ровенщине будут лить дожди: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

11:10

"Не могу есть": Елена Тополя назвала свой критический вес

10:46

Как раз и навсегда избавиться от тараканов в квартире: найден проверенный способ

10:39

Один продукт отмоет духовку лучше дорогих средств - стекло будет как новоеВидео

10:05

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

09:58

Гороскоп на завтра, 31 марта: Овнам - конфликт, Рыбам - облегчение

09:47

Цены на топливо снова выросли: сколько стоит бензин и дизтопливо 30 марта

09:27

Экономика трещит: Украина уничтожила почти половину экспортных мощностей РФ — Fortune

09:01

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 марта (обновляется)

08:27

Мясо больше не прилипнет к сковороде: кулинарный трюк, о котором знают единицы

08:09

Карта Deep State онлайн за 30 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Что определяет ход современной войны: Портников назвал неожиданную причинумнение

07:27

Армия РФ увязла на "поясе крепостей" на Донетчине и несет критические потери - ISW

05:15

Как распознать глубоко недовольного своей жизнью человека: 7 основных признаков

04:50

Регионы накроет дождями: какая погода ожидается в ближайшее время

04:41

Героини на плакатах, "неудачницы" в жизни: какие женские профессии в СССР считались постыдными

Реклама
03:47

Что будет с ценами на электроэнергию в апреле — Кабмин принял решение

03:41

"Джейкоб из Сумерек" впервые станет отцом - жена Тейлора Лотнера беременна

03:02

Кондратюк дал редкий комментарий о службе сына в ВСУ: "Нескоро будет дома"

02:35

Колонизация Марса под угрозой: учёные обнаружили серьёзное препятствие

02:28

Оля Цибульская взяла в руки оружие - что случилось

01:57

Звезда "Женского доктора" рассказал о криминальном прошлом: "Срок шили"

00:42

Дмитрий Кулеба признался, чем занят его 19-летний сын

29 марта, воскресенье
23:33

Кравец рассказала правду о браке на фоне слухов о разводе: "Поменяли программное обеспечение"

23:31

Россия содрогается от взрывов: там заявляют о самой массированной атаке на Таганрог

23:05

О пыли на плинтусах можно забыть надолго: чудо-средство, о котором мало кто знает

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять