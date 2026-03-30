РФ резко изменила тактику атак "Шахедами": Сырский раскрыл новый план борьбы

Враг активизировал удары по Украине, используя ударные беспилотники и меняя тактику их применения.
В ответ украинская армия корректирует подход к противодействию "Шахедам": увеличивает количество дронов-перехватчиков и усиливает подготовку военных. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.
"Делаем выводы из последних массированных атак вражеских "шахидов". Противник меняет тактику — мы соответственно адаптируем свои действия и разрабатываем новые эффективные способы противодействия ударным БПЛА", — говорится в сообщении.
Как ВСУ реагируют на новые атаки "шахидов"
После последних массированных атак командование ВСУ пересмотрело методы борьбы с БПЛА, ведь противник начал действовать иначе. Теперь украинские силы:
- наращивают количество экипажей дронов-перехватчиков,
- усиливают обучение военных,
- ищут новые решения для эффективного противодействия беспилотникам.
- Организационные изменения касаются не только армии, но и защиты городов, поселков и критически важных объектов.
По словам Сырского, в марте 2026 года состоялась реорганизация: Командование беспилотных систем ПВО преобразовано в Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия. Оно работает в составе Воздушных сил ВСУ и отвечает за развитие "малой ПВО", обновление техники и подготовку личного состава.
Командование постепенно наращивает оперативные возможности, принимая определенные силы и средства для защиты украинского неба.
Эффективность украинских дронов возросла
В марте эффективность работы украинских дронов-перехватчиков существенно возросла, подчеркнул Сырский. По его словам, количество боевых вылетов и сбитых целей увеличилось почти на 55% по сравнению с февралем.
"С начала весны наши БПЛА-перехватчики уже уничтожили более 2,3 тысячи воздушных целей противника", - отметил главнокомандующий.
В то же время украинские вертолеты в марте ликвидировали 379 ударных беспилотников врага. К противодействию активно присоединяются и другие силы: зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и отдельные пулеметные подразделения.
Сырский подчеркнул, что лучшие результаты демонстрируют именно дроны украинского производства. Этим опытом Украина готова делиться с партнерами.
В то же время генерал отметил, что Киеву требуется большее количество современных БПЛА-перехватчиков, в частности с автоматическим наведением, ведь враг не только не уменьшает интенсивность атак, но и наращивает производство и совершенствует собственные беспилотники.
Удары РФ по Украине — новости по теме
Ранее сообщалось, что противник в ночь на 29 марта (с 18:00 28 марта) атаковал Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал" (район запуска — воздушное пространство Рязанской обл.) и 443 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 7 локациях.
Как писал Главред, ранее враг атаковал Одессу ударными дронами, зафиксированы разрушения в жилом секторе и инфраструктуре. В результате атаки есть погибшие.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты подняли в воздух МиГ-31К. По всей стране объявлена воздушная тревога. Стало известно о запусках гиперзвуковых ракет "Кинжал".
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред