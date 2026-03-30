РФ резко изменила тактику атак "Шахедами": Сырский раскрыл новый план борьбы

Инна Ковенько
30 марта 2026, 11:32
Украина усиливает оборону от атак "шахедов", увеличивая количество дронов-перехватчиков и совершенствуя подготовку военных.
Россия меняет тактику атак с использованием
Россия меняет тактику атак с использованием "Шахедов": Сырский раскрыл новые методы противодействия врагу / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб

Враг активизировал удары по Украине, используя ударные беспилотники и меняя тактику их применения.

В ответ украинская армия корректирует подход к противодействию "Шахедам": увеличивает количество дронов-перехватчиков и усиливает подготовку военных. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.

"Делаем выводы из последних массированных атак вражеских "шахидов". Противник меняет тактику — мы соответственно адаптируем свои действия и разрабатываем новые эффективные способы противодействия ударным БПЛА", — говорится в сообщении.

Как ВСУ реагируют на новые атаки "шахидов"

После последних массированных атак командование ВСУ пересмотрело методы борьбы с БПЛА, ведь противник начал действовать иначе. Теперь украинские силы:

  • наращивают количество экипажей дронов-перехватчиков,
  • усиливают обучение военных,
  • ищут новые решения для эффективного противодействия беспилотникам.
  • Организационные изменения касаются не только армии, но и защиты городов, поселков и критически важных объектов.
Шахед / Инфографика: Главред

По словам Сырского, в марте 2026 года состоялась реорганизация: Командование беспилотных систем ПВО преобразовано в Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия. Оно работает в составе Воздушных сил ВСУ и отвечает за развитие "малой ПВО", обновление техники и подготовку личного состава.

Командование постепенно наращивает оперативные возможности, принимая определенные силы и средства для защиты украинского неба.

Эффективность украинских дронов возросла

В марте эффективность работы украинских дронов-перехватчиков существенно возросла, подчеркнул Сырский. По его словам, количество боевых вылетов и сбитых целей увеличилось почти на 55% по сравнению с февралем.

"С начала весны наши БПЛА-перехватчики уже уничтожили более 2,3 тысячи воздушных целей противника", - отметил главнокомандующий.

В то же время украинские вертолеты в марте ликвидировали 379 ударных беспилотников врага. К противодействию активно присоединяются и другие силы: зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и отдельные пулеметные подразделения.

Сырский подчеркнул, что лучшие результаты демонстрируют именно дроны украинского производства. Этим опытом Украина готова делиться с партнерами.

В то же время генерал отметил, что Киеву требуется большее количество современных БПЛА-перехватчиков, в частности с автоматическим наведением, ведь враг не только не уменьшает интенсивность атак, но и наращивает производство и совершенствует собственные беспилотники.

Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине — новости по теме

Ранее сообщалось, что противник в ночь на 29 марта (с 18:00 28 марта) атаковал Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал" (район запуска — воздушное пространство Рязанской обл.) и 443 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 7 локациях.

Как писал Главред, ранее враг атаковал Одессу ударными дронами, зафиксированы разрушения в жилом секторе и инфраструктуре. В результате атаки есть погибшие.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты подняли в воздух МиГ-31К. По всей стране объявлена воздушная тревога. Стало известно о запусках гиперзвуковых ракет "Кинжал".

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

