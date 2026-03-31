Не только Донбасс: в ЕС сделали тревожное заявление о планах Путина на Украину

Каллас указала, что РФ стремится достичь на переговорах того, чего не смогла на поле боя, подчеркнув, что мир должен быть справедливым и учитывать судьбу людей.

ЕС сделали заявление о реальных планах Путина на Украину

В Европе знают о более широких планах Путина по Украине

Мир в Украине должен быть справедливым

Цели страны-агрессора России в войне против Украины состоят не только в оккупации территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на открытии выездного неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве, передает "Радио Свобода".

По словам Каи Каллас, европейские партнеры хорошо понимают более широкие намерения Кремля и осознают, что Москва стремится получить за столом переговоров то, чего не смогла достичь на поле боя.

"Мы все хотим, чтобы эта война завершилась. Конечно, больше всего этого хотят сами украинцы. Россияне хотят за столом переговоров получить то, что не могут получить военным путем. Но мир должен быть справедливым. Мы знаем, что Путину нужен не только Донбасс", – сказала она.

Она также подчеркнула, что вопрос компромиссов по территориям касается не только границ на карте, а прежде всего судьбы людей.

"Мир должен быть справедливым. Когда отдаются территории, это, конечно, вопрос не только территорий, это прежде всего вопрос людей и того, что будет с этими людьми, как это мы видели, что происходило в Буче", — отметила она.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что Евросоюз и дальше будет поддерживать Украину, в частности через финансовую помощь, усиление экономического давления на Россию и работу над созданием специального трибунала для привлечения ее к ответственности.

Напомним, как ранее сообщал Главред, потери российских оккупационных войск на фронте превышают возможности РФ пополнять армию личным составом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что объявление всеобщей мобилизации в РФ маловероятно.

В то же время Кремль выдвинул Украине ультимативные требования, настаивая на выводе украинских войск из Донбасса в течение двух месяцев и угрожая в противном случае изменить условия возможного мира.

Кроме того, по информации мониторов, Россия готовит новую волну атак ударными беспилотниками по объектам критической инфраструктуры в центральных регионах Украины, в частности под угрозой оказались насосные станции водоснабжения и очистные сооружения.

О персоне: Кая Каллас Кая Каллас — эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года — Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

