Не только Донбасс: в ЕС сделали тревожное заявление о планах Путина на Украину

Юрий Берендий
31 марта 2026, 21:01
Каллас указала, что РФ стремится достичь на переговорах того, чего не смогла на поле боя, подчеркнув, что мир должен быть справедливым и учитывать судьбу людей.
  • В Европе знают о более широких планах Путина по Украине
  • Мир в Украине должен быть справедливым

Цели страны-агрессора России в войне против Украины состоят не только в оккупации территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на открытии выездного неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве, передает "Радио Свобода".

По словам Каи Каллас, европейские партнеры хорошо понимают более широкие намерения Кремля и осознают, что Москва стремится получить за столом переговоров то, чего не смогла достичь на поле боя.

"Мы все хотим, чтобы эта война завершилась. Конечно, больше всего этого хотят сами украинцы. Россияне хотят за столом переговоров получить то, что не могут получить военным путем. Но мир должен быть справедливым. Мы знаем, что Путину нужен не только Донбасс", – сказала она.

Она также подчеркнула, что вопрос компромиссов по территориям касается не только границ на карте, а прежде всего судьбы людей.

"Мир должен быть справедливым. Когда отдаются территории, это, конечно, вопрос не только территорий, это прежде всего вопрос людей и того, что будет с этими людьми, как это мы видели, что происходило в Буче", — отметила она.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что Евросоюз и дальше будет поддерживать Украину, в частности через финансовую помощь, усиление экономического давления на Россию и работу над созданием специального трибунала для привлечения ее к ответственности.

Напомним, как ранее сообщал Главред, потери российских оккупационных войск на фронте превышают возможности РФ пополнять армию личным составом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что объявление всеобщей мобилизации в РФ маловероятно.

В то же время Кремль выдвинул Украине ультимативные требования, настаивая на выводе украинских войск из Донбасса в течение двух месяцев и угрожая в противном случае изменить условия возможного мира.

Кроме того, по информации мониторов, Россия готовит новую волну атак ударными беспилотниками по объектам критической инфраструктуры в центральных регионах Украины, в частности под угрозой оказались насосные станции водоснабжения и очистные сооружения.

О персоне: Кая Каллас

Кая Каллас — эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года — Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Могут ли США отдать оружие с PURL на Ближний Восток: Сибига о разговоре с Рубио

Могут ли США отдать оружие с PURL на Ближний Восток: Сибига о разговоре с Рубио

22:13Украина
Ударит по миллионам людей: экономист назвал решающий год для России

Ударит по миллионам людей: экономист назвал решающий год для России

21:50Мир
Не только Донбасс: в ЕС сделали тревожное заявление о планах Путина на Украину

Не только Донбасс: в ЕС сделали тревожное заявление о планах Путина на Украину

21:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Резкий погодный поворот: синоптики раскрыли сроки потепления в Киеве

Резкий погодный поворот: синоптики раскрыли сроки потепления в Киеве

Китайский гороскоп на завтра, 1 апреля: Обезьянам - свидания, Козлам - удовольствия

Китайский гороскоп на завтра, 1 апреля: Обезьянам - свидания, Козлам - удовольствия

РФ выбрала новые цели для атаки по Украине - какие города и области под прицелом

РФ выбрала новые цели для атаки по Украине - какие города и области под прицелом

"Вся правда о материнстве": Ребрик рассказала о переменах в младшей дочери

"Вся правда о материнстве": Ребрик рассказала о переменах в младшей дочери

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

Последние новости

22:13

Могут ли США отдать оружие с PURL на Ближний Восток: Сибига о разговоре с Рубио

21:50

Ударит по миллионам людей: экономист назвал решающий год для РоссииВидео

21:48

Уход есть, а картофель мелкий: эксперт рассказал, как изменить ситуациюВидео

21:47

Эти продукты нельзя ставить в микроволновую печь — они взрываются

21:01

Секреты экономии топлива: расход бензина и дизеля снизится прямо на глазах

Военная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – МиловВоенная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – Милов
21:01

Не только Донбасс: в ЕС сделали тревожное заявление о планах Путина на Украину

20:48

Как вернуть белый цвет носкам — эффективный домашний способ

20:46

Детская головоломка сбивает с толку: лишь 1% людей найдёт пенал за 7 секунд

20:33

Слив данных и снятие ограничений: эксперт раскрыл механизм шантажа Венгрии в ЕС

Реклама
20:08

США смягчили санкции против России: какие меры больше не действуют

20:00

Похолодание до +10 градусов: на Тернопольщину надвигается мощный циклон

19:35

Вербное воскресенье — чего нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду

19:35

Платежки за апрель изменятся: кто из украинцев будет платить за газ больше

19:26

Россиянка устроила скандал на Кубке мира из-за гимна Украины — как её накажутВидео

19:23

В возрасте 42 лет умер комик и звезда американских сериалов

19:10

Ловушка единогласия: Власюк пояснил, как вето Венгрии спасает кошельки Кремлямнение

18:54

"Сценарий Мадуро и Хаменеи": неожиданный прогноз, как США могут убрать ПутинаВидео

18:53

6 основных ошибок при выпечке пасхи: советы от Евгения Клопотенко

18:50

Прорастет при любой погоде: лучшие сроки для посева моркови веснойВидео

18:48

Пасхальная корзина "тяжелеет": цена на два базовых продукта резко пошла вверх

Реклама
18:43

В Чёрном море есть свой "Бермудский треугольник": что топит корабли даже в штильВидео

18:35

"Очень серьёзная цифра": Зеленский раскрыл потери РФ и планы по мобилизации

18:20

С Вербным воскресеньем - красивые картинки и теплые пожелания

18:01

Четкие скулы, как у звезд: визажист раскрыл 3 секрета контуринга лицаВидео

17:54

Пса разлучили с другом в приюте: он продолжал ждать его каждый деньВидео

17:41

Дешевле уже некуда: базовый продукт резко упал в цене, сколько теперь стоит

17:36

"У Украины есть два месяца": Россия выдвинула новый ультиматум, чего требуют

17:34

От сорняков не останется и следа: натуральный способ удивит быстрым результатомВидео

17:27

Южный циклон резко ухудшит погоду в Житомирской области: когда он отступит

17:21

Хотела бы вернуться: блогерша Стужук взвыла за Украиной

17:20

РФ выбрала новые цели для атаки по Украине - какие города и области под прицелом

16:54

Дочь Владимира Комарова трогательно попрощалась с отцом

16:52

Придётся покупать новую: какую посуду нельзя мыть в горячей водеВидео

16:51

"Совсем другим стал": экс-участник DZIDZIO раскрыл, что произошло с Михаилом Хомой

16:46

Украина предложила перемирие в войне: как ответил Кремль и когда оно может начаться

16:37

Скрытая кнопка в стиральной машине: почему о ней не знают годами

16:28

Смерть мужа стала толчком для женщины: одна запись круто изменила всю жизнь

16:13

Пушкин - великий мастер плагиата: у кого российский поэт крал идеи для произведений

16:11

Доллар и евро стремительно взлетели: новый курс валют на 1 апреля

15:55

Голуби и мыши боятся как огня — дешевый способ защитить огород и садВидео

Реклама
15:50

Без яиц и термометра: как приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут

15:46

Они не такие, как все: когда рождаются люди с уникальной судьбой

15:41

"Хочу, чтобы вы знали": Селин Дион нарушила молчание о неизлечимой болезниВидео

15:10

Цены на бензин взлетели: мужчина нашел способ ездить почти бесплатноВидео

15:02

В первые дни апреля Ровенщину будут заливать дожди: когда ожидать непогоды

14:58

Как правильно собирать берёзовый сок: главные хитрости, которые стоит знать всемВидео

14:49

Чего сейчас больше всего боится Путин: российский политик раскрыл правду

14:44

Дожди с мокрым снегом накроют Львовщину: когда погода резко ухудшится

14:19

Девушка думала, что видит реку, но правда оказалась гораздо масштабнееВидео

14:03

Запутанный тест ПДД с регулировщиком: какие автомобили могут продолжать движениеВидео

