Силы обороны нанесли удар по "жирным" целям РФ: в Генштабе раскрыли подробности

Под ударами оказались российские военные склады на оккупированных территориях Украины и нефтебаза.

Силы обороны нанесли удар по нефтебазе, ряду складов и району сосредоточения противника

Кратко:

Силы обороны нанесли удар по ключевым целям врага на ТВТ Украины

ВСУ нанесли удар по нефтебазе на ТВТ Запорожья

Под ударом оказались склады боеприпасов и живая сила противника

Силы обороны Украины нанесли удары по ключевым объектам войск РФ на временно оккупированных территориях.

Украинские воины поразили ряд вражеских складов, район сосредоточения и нефтебазу российских захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в ночь на 4 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили склады материально-технических средств в районах села Старомлиновка на ВОТ Донецкой области, поселка Вальяновское на ВОТ Луганской области и сел Червоное Поле и Зоряное на ВОТ Запорожской области.

Кроме того, были поражены склады боеприпасов оккупантов в районах населенных пунктов Ровеньки и Шахтарское, а также склад горюче-смазочных материалов в районе села Кондрюче на ТВТ Луганской области.

Также бойцы атаковали район сосредоточения живой силы противника вблизи Розовки и нефтебазу в районе Молочанска Запорожской области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — в Генштабе ВСУ.

Чем опасны для РФ атаки ВСУ — мнение эксперта Авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал, что количество украинских ударов по территории России в последнее время возросло, что заставляет РФ усиливать систему противовоздушной обороны. По его словам, эти удары нарушают логистику и поражают объекты, связанные с производством и поставкой беспилотников типа "Шахед". Эксперт отметил, что на фоне этих событий появляется информация о появлении дальнобойной ракеты, способной нести до тонны полезной нагрузки. По его мнению, это означает, что России придется готовиться к более сложной ситуации в воздушном пространстве и усиливать систему ПВО.

Напомним, как писал Главред, в ночь на 2 апреля Силы обороны Украины нанесли результативный удар по аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Во время атаки были уничтожены четыре беспилотника, пункт предполетной подготовки тяжелых БПЛА "Орион", самолет Ан-72П и радиолокационная станция "Меч".

Кроме того, в ночь на среду, 25 марта, Силы обороны Украины поразили корабль российских оккупантов в Ленинградской области. Согласно предварительной информации, под ударом оказался патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550. Он планировался для действий в составе Пограничной службы российской ФСБ.

24 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об уничтожении пусковой установки гиперзвуковых ракет "Циркон" на временно оккупированной территории Крыма.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

