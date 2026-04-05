Ночная атака на Одессу: повреждены жилые дома, есть раненые

Кратко:
- Пострадали три человека
- В домах повреждено около 250 окон и 25 балконов
В ночь на 5 апреля российская армия атаковала Одессу ударными дронами. Повреждены жилые дома в Хаджибейском районе. По последним данным, трое пострадавших. Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.
"Пострадали три человека. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Двое находятся в больнице, один будет лечиться амбулаторно", - отметил он.
По состоянию на 7:00, по предварительным данным, в домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью. В зданиях есть свет и вода, однако временно отключены газоснабжение.
С ночи на месте работают более 100 специалистов коммунальных служб и спецтехника. Развернут мобильный "Пункт несокрушимости".
На месте работают представители районной администрации, которые принимают заявления от людей на получение денежной компенсации.
Как уточняет, Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, повреждено 6 легковых автомобилей. На месте возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
Психологи ГСЧС оказали помощь 20 пострадавшим, из них один ребенок.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, 4 апреля войска РФ дронами атаковали Киев. Обломки сбитых целей рухнули в одном из районов столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.
Той же ночью под ударом дронов оказались Сумы. В результате атаки зафиксировано попадание в многоэтажное здание и возник пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.
По данным Института изучения войны , Россия перешла к новой тактике воздушных атак, совмещая массированные ночные удары беспилотниками с мощными волнами атак в дневное время. Такой подход может привести к росту числа жертв среди гражданских и усилению психологического давления на население.
Оперсоне: Сергей Лысак
Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации.
