Ночная атака на Одессу: повреждены жилые дома, есть раненые

Ночная атака на Одессу / коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Кратко:

Пострадали три человека

В домах повреждено около 250 окон и 25 балконов

В ночь на 5 апреля российская армия атаковала Одессу ударными дронами. Повреждены жилые дома в Хаджибейском районе. По последним данным, трое пострадавших. Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.

"Пострадали три человека. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Двое находятся в больнице, один будет лечиться амбулаторно", - отметил он. видео дня

По состоянию на 7:00, по предварительным данным, в домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью. В зданиях есть свет и вода, однако временно отключены газоснабжение.

С ночи на месте работают более 100 специалистов коммунальных служб и спецтехника. Развернут мобильный "Пункт несокрушимости".

На месте работают представители районной администрации, которые принимают заявления от людей на получение денежной компенсации.

Как уточняет, Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, повреждено 6 легковых автомобилей. На месте возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Психологи ГСЧС оказали помощь 20 пострадавшим, из них один ребенок.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, 4 апреля войска РФ дронами атаковали Киев. Обломки сбитых целей рухнули в одном из районов столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.

Той же ночью под ударом дронов оказались Сумы. В результате атаки зафиксировано попадание в многоэтажное здание и возник пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

По данным Института изучения войны , Россия перешла к новой тактике воздушных атак, совмещая массированные ночные удары беспилотниками с мощными волнами атак в дневное время. Такой подход может привести к росту числа жертв среди гражданских и усилению психологического давления на население.

Оперсоне: Сергей Лысак Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации.

