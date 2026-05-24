Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Женщина увидела ад и рассказала о загробной жизни: леденящие подробности

Алексей Тесля
24 мая 2026, 01:20
google news Подпишитесь
на нас в Google
В бессознательном состоянии женщина будто оказалась в мрачном разрушенном мире, полном огня, криков и пугающих существ.
небо, смерть
Что может происходить с человеком после смерти / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Женщина после тяжёлой болезни и комы пережила пугающие видения
  • Околосмертный опыт был связан с внутренними страхами и религиозными убеждениями

Жительница Калифорния Кэти МакДэниел рассказала, что пережитая клиническая смерть полностью изменила её взгляды на религию, загробную жизнь и представления об аде.

Женщина, выросшая в католической семье, утверждает, что после тяжёлой болезни и многодневной комы пережила пугающие видения, которые позже переосмыслила совершенно иначе, пишет Daily Mail.

видео дня

В 1999 году у МакДэниел развилась тяжёлая форма пневмонии, которая привела к острой дыхательной недостаточности. Врачи ввели её в искусственную кому почти на три недели, а шансы на выживание были крайне низкими.

По словам женщины, в бессознательном состоянии она будто оказалась в мрачном разрушенном мире, полном огня, криков и пугающих существ. Она вспоминала, что видела руины города, слышала стоны людей и ощущала постоянный страх. МакДэниел утверждает, что в её видениях демоны издевались над ней, заставляли выполнять бессмысленные задания и будто удерживали в бесконечном кошмаре.

"Я была уверена, что нахожусь в аду", — рассказывала она позже.

Однако спустя время, по её словам, всё изменилось. Женщина описывает, что внезапно оказалась в светлом пространстве, наполненном спокойствием и чувством любви. Там, как утверждает МакДэниел, она встретила своего покойного жениха Рика, умершего незадолго до её болезни. Он выглядел значительно моложе и, по её словам, сказал, что ей ещё рано оставаться там и нужно вернуться обратно.

После пробуждения МакДэниел долгое время не могла понять произошедшее и скрывала свою историю, опасаясь непонимания окружающих. Со временем она начала общаться с людьми, пережившими похожий околосмертный опыт, и пришла к выводу, что её пугающие видения были связаны не с "настоящим адом", а с внутренними страхами и религиозными убеждениями, сформированными с детства.

"Я поняла, что Бог не наказывает людей так, как меня учили раньше. Всё оказалось совсем иначе", — говорила она.

Позже МакДэниел присоединилась к International Association for Near-Death Studies и начала помогать другим людям, столкнувшимся с подобными переживаниями. Свой опыт она описала в книге о пути "из ада к свету".

Учёные назвали ключевое условие долгой жизни

Специалисты из Стокгольм пришли к выводу, что на продолжительность жизни сильнее всего влияет не борьба с уже развившимися болезнями, а своевременное предотвращение проблем со здоровьем.

Во время исследования учёные проанализировали состояние людей, достигших столетнего возраста, и обнаружили, что сердечные приступы среди них встречались сравнительно редко — примерно у одного из восьми. Для сравнения, среди людей в возрасте 80–89 лет инфаркт диагностировался значительно чаще — почти у 25% участников наблюдений.

Авторы исследования считают, что именно профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, контроль факторов риска и ранняя забота о здоровье помогают не только увеличить продолжительность жизни, но и сохранить хорошее самочувствие в пожилом возрасте.

Ранее сообщалось о том, кому суждено прожить более 100 лет. Короткая линия жизни на руке - о чем предупреждают хироманты.

Как сообщал Главред, ранее отмечалось, какие 4 имени являются долгожителями. Счастливчики и обладатели уникальной жизненной судьбы.

Также вам может быть интересно:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ цинично ударила ракетой по Одесщине: много раненых, среди них - дети

РФ цинично ударила ракетой по Одесщине: много раненых, среди них - дети

23:05Украина
Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробности

Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробности

22:30Спорт
Завершение войны: у Зеленского назвали вероятные сроки и главное условие

Завершение войны: у Зеленского назвали вероятные сроки и главное условие

21:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробности

Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробности

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

Трем знакам зодиака конец мая принесет деньги: кого ждет особенная удача

Трем знакам зодиака конец мая принесет деньги: кого ждет особенная удача

Последние новости

01:20

Женщина увидела ад и рассказала о загробной жизни: леденящие подробности

23 мая, суббота
23:59

Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

23:05

РФ цинично ударила ракетой по Одесщине: много раненых, среди них - дети

22:34

Угроза штурма и десанта: прогноз атаки РФ еще двух областей Украины

22:16

Гороскоп на завтра, 24 мая: Тельцам — сюрприз, Стрельцам — сильные эмоции

Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробностиУсик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробности
21:34

Проезд по 30 гривен: эксперт объяснил, почему новые тарифы "уничтожат" транспорт Киева

21:32

Завершение войны: у Зеленского назвали вероятные сроки и главное условие

20:34

Примирения не будет столетиями: Мельник резко ответил Небензе в ООН

20:32

Сотни дронов и ракеты: украинцев предупреждают о масштабной атаке РФ

Реклама
19:58

Как собрать в три раза больше яблок без химикатов: метод агронома из 1960-х

19:33

Тарифы взлетают: в Киеве раскрыли, сколько может стоить проезд в транспорте

19:10

Коваленко предупредил о новой тактике РФ с массированными ударами по Украинемнение

18:59

Чем обработать капусту в мае: безопасные средства от слизней и насекомых

18:51

Угроза удара "Орешником" по Украине: Зеленский предупредил о комбинированной атаке РФ

18:42

"Шахеды" станут еще опаснее: в Минобороны предупредили о новой тактике России

18:41

Почему опадает и сохнет завязь на томатах: большинство совершает одну ошибку

18:31

Кондиционер больше не нужен: хитрый способ избавиться от жары в домеВидео

18:22

У собак совершенно разных пород появился щенок, которого никто не ожидалВидео

17:56

Пример для Киева: где в Украине действует европейская модель оплаты проезда в транспорте

17:39

Как выбрать правильную посадку джинсов: высокая, средняя или низкая по типу фигурыВидео

Реклама
17:34

Ценит свободу превыше всего: 4 знака зодиака, которым сложно строить отношения

17:26

Сотрудники ТЦК избили ветерана без ног: детали громкого скандала в Киеве

17:23

РФ более суток массированно бьет по объектам "Нафтогаза": бушуют пожары, есть разрушения

17:18

Как правильно расчесывать кота, чтобы ему нравилось: ветеринар раскрыла секретВидео

17:08

Туристка увидела свой бесплатный номер и сразу поняла, что что-то не так

17:03

Нужно ли открывать окна и двери после смерти человека: разъяснение ПЦУ

16:38

"Второй онкодиагноз": Кайли Миноуг высказалась о болезни, которую скрывала 5 лет

16:31

Атака из Беларуси: капитан 1-го ранга спрогнозировал сокрушительный ответ ВСУ

16:28

Подорожают ли маршрутки после повышения цен на транспорт: эксперт очертил сценарии

16:09

Какого предмета больше нет: что когда-то обязательно преподавали в СССР

16:00

ВСУ атаковали фрегат РФ "Адмирал Эссен" и не только: последствия удара по Новороссийску

15:46

Рыбаки достали из воды гиганта размером с человека и весом 401 кг

15:42

Заплатил 431 тысячу гривен за фото авто: мошенники обманули жителя Тернопольщины

15:28

Мощные удары по врагу: взорван эшелон РФ с горючим, уничтожены десятки россиян

15:27

Россия может прекратить удары "Шахедами" по Украине: в Минобороны указали на нюанс

15:22

Солист Imagine Dragons поразил сеть отношением к украинскому флагу — что попало на видеоВидео

14:51

Ошибка, которая "убивает" двигатель: когда нельзя резко глушить автомобильВидео

14:47

Мальчик нашел королевские сокровища викингов там, где никто не искал

14:35

"Я в терапии": украинская актриса призналась в кризисе в браке с военным

14:21

"Зрада" или прорыв: Мерц готовит "урезанный" формат вступления Украины в ЕС, что изменится

Реклама
14:11

Кабачки и огурцы цветут, а завязей нет: как спасти урожай

13:42

Женщина оставила "секретную" смесь на кухне и мошки начали исчезатьВидео

13:41

Астрологи назвали пять самых гармоничных пар по знаку зодиака - кто они

13:35

"Пережила так много": принц Уильям сделал редкое признание о Кейт Миддлтон

13:19

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

13:13

"Саундтрек нашей жизни": известный американский рэпер ушел из жизниВидео

12:34

Когда и как поливать огород, чтобы не загубить растения: советы эксперта

12:31

"Переживал, дойдет ли она": Горбунов раскрыл, какой была свадьба с беременной Осадчей

12:25

Кондиционеры могут исчезнуть, ведь электричество больше не нужно

12:17

Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" в ответ на провокации Кремля

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять