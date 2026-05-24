Женщина увидела ад и рассказала о загробной жизни: леденящие подробности

В бессознательном состоянии женщина будто оказалась в мрачном разрушенном мире, полном огня, криков и пугающих существ.

Что может происходить с человеком после смерти

Женщина после тяжёлой болезни и комы пережила пугающие видения

Околосмертный опыт был связан с внутренними страхами и религиозными убеждениями

Жительница Калифорния Кэти МакДэниел рассказала, что пережитая клиническая смерть полностью изменила её взгляды на религию, загробную жизнь и представления об аде.

Женщина, выросшая в католической семье, утверждает, что после тяжёлой болезни и многодневной комы пережила пугающие видения, которые позже переосмыслила совершенно иначе, пишет Daily Mail.

В 1999 году у МакДэниел развилась тяжёлая форма пневмонии, которая привела к острой дыхательной недостаточности. Врачи ввели её в искусственную кому почти на три недели, а шансы на выживание были крайне низкими.

По словам женщины, в бессознательном состоянии она будто оказалась в мрачном разрушенном мире, полном огня, криков и пугающих существ. Она вспоминала, что видела руины города, слышала стоны людей и ощущала постоянный страх. МакДэниел утверждает, что в её видениях демоны издевались над ней, заставляли выполнять бессмысленные задания и будто удерживали в бесконечном кошмаре.

"Я была уверена, что нахожусь в аду", — рассказывала она позже.

Однако спустя время, по её словам, всё изменилось. Женщина описывает, что внезапно оказалась в светлом пространстве, наполненном спокойствием и чувством любви. Там, как утверждает МакДэниел, она встретила своего покойного жениха Рика, умершего незадолго до её болезни. Он выглядел значительно моложе и, по её словам, сказал, что ей ещё рано оставаться там и нужно вернуться обратно.

После пробуждения МакДэниел долгое время не могла понять произошедшее и скрывала свою историю, опасаясь непонимания окружающих. Со временем она начала общаться с людьми, пережившими похожий околосмертный опыт, и пришла к выводу, что её пугающие видения были связаны не с "настоящим адом", а с внутренними страхами и религиозными убеждениями, сформированными с детства.

"Я поняла, что Бог не наказывает людей так, как меня учили раньше. Всё оказалось совсем иначе", — говорила она.

Позже МакДэниел присоединилась к International Association for Near-Death Studies и начала помогать другим людям, столкнувшимся с подобными переживаниями. Свой опыт она описала в книге о пути "из ада к свету".

Учёные назвали ключевое условие долгой жизни

Специалисты из Стокгольм пришли к выводу, что на продолжительность жизни сильнее всего влияет не борьба с уже развившимися болезнями, а своевременное предотвращение проблем со здоровьем.

Во время исследования учёные проанализировали состояние людей, достигших столетнего возраста, и обнаружили, что сердечные приступы среди них встречались сравнительно редко — примерно у одного из восьми. Для сравнения, среди людей в возрасте 80–89 лет инфаркт диагностировался значительно чаще — почти у 25% участников наблюдений.

Авторы исследования считают, что именно профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, контроль факторов риска и ранняя забота о здоровье помогают не только увеличить продолжительность жизни, но и сохранить хорошее самочувствие в пожилом возрасте.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне.

