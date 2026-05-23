РФ цинично ударила ракетой по Одесщине: много раненых, среди них - дети

Инна Ковенько
23 мая 2026, 23:05
Информация о последствиях атаки уточняется.
Ракетный удар по Одесщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • РФ ударила ракетой по Одесщине
  • Под ударом оказалась гражданская инфраструктура
  • В результате удара ранены люди, среди них - дети

Оккупационная армия РФ поздно вечером 23 мая нанесла ракетный удар по Одесской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

На данный момент известно о как минимум 9 раненых. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"По предварительным данным, в результате удара ранены девять человек, среди них трое детей в возрасте от 8 до 12 лет. Семеро пострадавших доставлены в больницы. Состояние одного из взрослых врачи оценивают как тяжелое, дети находятся в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Какие города могут стать целями массированных ударов – эксперт

Как писал Главред, Россия продолжает наносить массированные удары по крупным украинским городам. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua предположил, что после атак на Днепр и Киев российские войска могут усилить обстрелы Сум, Чернигова и Запорожья.

По его словам, Сумы уже периодически подвергаются атакам, иногда под ударами оказывается и Чернигов. Он также считает, что интенсивность обстрелов Запорожья может возрасти, особенно если российские войска не будут иметь успехов на Гуляйпольском направлении.

В то же время эксперт отметил, что на данный момент у России, вероятно, нет достаточных ресурсов для проведения масштабных одновременных ударов по нескольким крупным городам.

"Российской Федерации не хватает ресурсов для того, чтобы одновременно наносить массированные удары по нескольким городам. Видите, они выбирают", — подытожил он.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, оккупационные войска РФ более суток наносят массированные удары по нефтегазовым объектам Группы"Нафтогаз" в Харьковской и Полтавской областях. Под ударом одновременно оказались несколько критически важных объектов инфраструктуры.

Кроме того, днем в субботу, 23 мая, российские оккупанты атаковали Сумы дронами. В частности, под ударом оказалась траурная колонна. Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров. По его словам, есть пострадавшие.

Напомним, в Харьковской области в результате вражеских атак 22 мая погибли три человека, а также есть пострадавшие. В частности, в поселке Кившаровка Купянского района в результате попадания российского беспилотника погиб 46-летний мужчина.

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

