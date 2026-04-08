Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

https://glavred.info/energy/pochti-ves-den-bez-sveta-v-ukrenergo-rasskazali-ob-otklyuchenii-9-aprelya-10755245.html Ссылка скопирована

/ коллаж: Главред, фото:freepik.com, УНИАН

В четверг, 9 апреля, во всех регионах Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго".

Согласно информации оператора энергосистемы, для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности с 07:00 до 23:00.

В то же время, для населения и других категорий потребителей вводятся почасовые отключения электроэнергии с 07:00 до 22:00.

видео дня

В "Укрэнерго" объяснили, что причиной таких мер стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру, повлекшие повреждение объектов и дефицит мощности в энергосистеме.

Энергетики отмечают, что ситуация остается динамичной и может изменяться в течение суток. Украинцев призывают следить за обновлением и графиками на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Специалисты также просят граждан ответственно относиться к потреблению электроэнергии и по возможности ограничить использование мощных электроприборов в пиковые часы, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Новость дополняется. . . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред