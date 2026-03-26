Можно ли нести искусственные цветы на кладбище: ответ священника

В предпраздничное время украинцы вновь обсуждают, соответствует ли современным реалиям традиция украшать могилы искусственными цветами.

Можно ли приносить искусственные цветы на кладбище

Накануне Пасхи украинцы традиционно отправляются на кладбище, чтобы почтить память родных. Вместе с этим каждый год возникает вопрос: уместно ли нести искусственные цветы? На первый взгляд они кажутся практичными, но на самом деле их присутствие на могилах приносит больше вреда, чем пользы.

Можно ли нести искусственные цветы на кладбище — позиция священника

Священник Алексей Филюк обратился к украинцам с призывом отказаться от пластиковых букетов. Он подчеркнул, что такая "традиция" не имеет ничего общего с заботой о покойных, а напротив, вредит живым. По его словам, пластиковые изделия — это тонны мусора, которые каждый год оказываются на кладбищах и в конечном итоге отравляют землю, воду и воздух.

"Опомнитесь, люди! Мертвым безразличны ваши мертвые пластиковые цветы, эта гадость только отравляет нас с вами, живых! Проснитесь, подумайте о своих детях, внуках, о природе и о себе! Обращаюсь к каждому из вас: подумайте 100 раз, прежде чем купить этот яд, и скажите своим родным и знакомым, чтобы они не были такими слепыми!" — написал священник.

Священник призвал вместо покупки искусственных букетов направлять средства на добрые дела: помощь больным детям, поддержку ВСУ или милостыню бедным.

Почему искусственные цветы опасны

Несмотря на внешнюю привлекательность, пластиковые букеты имеют ряд серьезных минусов. Они разлагаются десятки и даже сотни лет, оставляя после себя опасные отходы. Под действием солнца и дождя из пластика выделяются токсичные вещества, которые попадают в почву и воду. После уборки кладбищ такие изделия часто сжигают, что дополнительно загрязняет воздух. К тому же они не подлежат переработке, а значит, накапливаются как мусор.

Что выбрать вместо этого

Рекомендуем отдавать предпочтение натуральным вариантам:

Живые цветы — хризантемы, гвоздики, розы или сезонные растения — всегда выглядят уместно и символично;

Цветы в горшках: их можно высадить возле могилы, и они будут стоять дольше, чем срезанные;

Сухоцветы. Такие букеты имеют сдержанный вид, долго сохраняют форму и в то же время остаются натуральными.

О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

