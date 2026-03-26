Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно ли нести искусственные цветы на кладбище: ответ священника

Инна Ковенько
26 марта 2026, 18:25обновлено 26 марта, 18:55
В предпраздничное время украинцы вновь обсуждают, соответствует ли современным реалиям традиция украшать могилы искусственными цветами.
Можно ли приносить искусственные цветы на кладбище / Коллаж: Главред, фото: ritual24.com.ua, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что нельзя приносить на кладбище
  • Можно ли нести искусственные цветы на кладбище
  • Какие цветы приносить на кладбище

Накануне Пасхи украинцы традиционно отправляются на кладбище, чтобы почтить память родных. Вместе с этим каждый год возникает вопрос: уместно ли нести искусственные цветы? На первый взгляд они кажутся практичными, но на самом деле их присутствие на могилах приносит больше вреда, чем пользы.

Можно ли нести искусственные цветы на кладбище — позиция священника

Священник Алексей Филюк обратился к украинцам с призывом отказаться от пластиковых букетов. Он подчеркнул, что такая "традиция" не имеет ничего общего с заботой о покойных, а напротив, вредит живым. По его словам, пластиковые изделия — это тонны мусора, которые каждый год оказываются на кладбищах и в конечном итоге отравляют землю, воду и воздух.

видео дня

"Опомнитесь, люди! Мертвым безразличны ваши мертвые пластиковые цветы, эта гадость только отравляет нас с вами, живых! Проснитесь, подумайте о своих детях, внуках, о природе и о себе! Обращаюсь к каждому из вас: подумайте 100 раз, прежде чем купить этот яд, и скажите своим родным и знакомым, чтобы они не были такими слепыми!" — написал священник.

Священник призвал вместо покупки искусственных букетов направлять средства на добрые дела: помощь больным детям, поддержку ВСУ или милостыню бедным.

Почему искусственные цветы опасны

Несмотря на внешнюю привлекательность, пластиковые букеты имеют ряд серьезных минусов. Они разлагаются десятки и даже сотни лет, оставляя после себя опасные отходы. Под действием солнца и дождя из пластика выделяются токсичные вещества, которые попадают в почву и воду. После уборки кладбищ такие изделия часто сжигают, что дополнительно загрязняет воздух. К тому же они не подлежат переработке, а значит, накапливаются как мусор.

Что выбрать вместо этого

Рекомендуем отдавать предпочтение натуральным вариантам:

  • Живые цветы — хризантемы, гвоздики, розы или сезонные растения — всегда выглядят уместно и символично;
  • Цветы в горшках: их можно высадить возле могилы, и они будут стоять дольше, чем срезанные;
  • Сухоцветы. Такие букеты имеют сдержанный вид, долго сохраняют форму и в то же время остаются натуральными.
О личности: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священник Алексей Филюк Пасха 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять